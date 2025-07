Tren Lima-Chosica: los principales acuerdos que dejó la segunda mesa técnica, esta vez sin la MML

En conferencia de prensa, culminada la mesa de trabajo, el MTC indicó que se ha estimado que el proyecto ferroviario podría empezar sus operaciones en al menos 39 meses, con lo cual volvió a descartar la intención del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien aseguró que el tren Lima-Chosica empezaría a funcionar este 2025.

En la reunión participaron representantes del MTC, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ositrán, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Sunat, la Defensoría del Pueblo, la concesionaria Ferrovías Central Andina y la ONG Luz Ámbar como parte de la sociedad civil.

Un día anterior, el miércoles, la Municipalidad de Lima había anunciado que no participaría de esta segunda mesa de trabajo. Cabe mencionar que sí asistió un representante a la primera cita.

Acuerdos

Durante la reunión, el MTC informó que se coincidió en la necesidad de continuar con el proyecto para brindar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros entre Lima y Chosica, priorizando la seguridad de los usuarios y de los vecinos del área de influencia.

Entre los acuerdos alcanzados, se definió que el futuro servicio “debe avanzar con mejoras en la infraestructura férrea existente”, garantizando condiciones adecuadas para los usuarios.

“Para lo cual se debe realizar una modificación al contrato de concesión, con el MTC como entidad concedente, en coordinación con el concesionario, OSITRAN y el MEF“, precisó el sector.

¿Cuándo operaría el tren? ¿Por qué?

De acuerdo con estimaciones presentadas este jueves, por el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, y otros funcionarios, la propuesta no estaría lista para antes de fines de 2028. Detalló que la principal razón obedece a cuestiones técnicas y legales vinculadas con el tiempo necesario para adaptar la infraestructura y resolver los aspectos de adquisición predial.

La explicación oficial expone que el planteamiento inicial, bajo el esquema manejado por el MTC, requiere al menos 39 meses para completarse. Este periodo comprende tanto la elaboración de expedientes técnicos como la adquisición de predios a lo largo de la ruta del tren. El viceministro aclaró que un punto crítico es la cercanía de viviendas y unidades vecinales a la vía propuesta, situación que obliga a extremar precauciones en materia de seguridad.

Durante la reunión, el MTC informó que se coincidió en la necesidad de continuar con el proyecto para brindar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros entre Lima y Chosica. / MUNICIPALIDAD DE LIMA

“Inicialmente, de acuerdo a la propuesta que presentó bajo el esquema que maneja el MTC, en referencia a la elaboración de tiempos de expedientes técnicos, habíamos determinado que fuera 39 meses considerando el tema de predial, porque recordemos que en parte del tramo las casas están muy cerca de la infraestructura ferroviaria y si no tomamos en cuenta este aspecto podríamos tener problemas de seguridad”, comentó.

En ese sentido, Sutta dijo que se están evaluando opciones para acelerar los procedimientos a través de modelos de ejecución más ágiles, como el “fast track”. La meta sería comprimir los plazos tanto en la elaboración de expedientes como en la gestión de los predios, aunque el viceministro aclaró que aún no existen acuerdos firmes para garantizar una reducción sustancial del tiempo necesario.

Otro tema que condiciona el avance del proyecto es lo imperante de aprobar una adenda legal que permita poner en funcionamiento los trenes. Según el MTC, este trámite podría resolverse en un plazo aproximado de 9 meses. No obstante, la duración real dependerá del diálogo y la eficiencia en la coordinación interinstitucional.

Ausencia de la Municipalidad de Lima

Un hecho que marcó la jornada fue la ausencia de representantes de la Municipalidad de Lima en la reunión. La inasistencia ya habías sido anunciada por el alcalde López Aliaga un día antes. La autoridad edil calificó a la cita de ser una “tomadura de pelo” al no darle la inmediatez del caso al proyecto.

“Mañana (jueves) no va a ir nadie (de la MML). En esa mesa de diálogo que ponga su espejo y se mire la cara (el ministro). Basta de tomadura de pelo“, dijo el burgomaestre.

Asimismo, a través de una carta, la Municipalidad de Lima solicitó formalmente a la presidenta Dina Boluarte que evalúe la permanencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, tras lo que señala fueron sus declaraciones en contra de la viabilidad del proyecto del tren Lima–Chosica. La comuna expresó su “más enérgico rechazo” a lo afirmado por el titular del MTC, quien descartó que las operaciones inicien este año.

Municipalidad de Lima había anunciado que quería poner en marcha el tren Lima–Chosica este año. (Foto: Andina)

El alcalde Rafael López Aliaga sostuvo que el tren Lima–Chosica constituye un servicio de transporte urbano de pasajeros que beneficiaría de manera directa a más de dos millones de ciudadanos, sobre todo de Lima Este. Asimismo, consideró que la implementación del proyecto resolvería con inmediatez parte de la problemática del transporte en la capital.

“Tengo a bien dirigirle la presente, saludarla y expresarle mi más enérgico rechazo a lo señalado por el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, en diversos medios de comunicación y en repetidas oportunidades, que no es posible poner en operación el proyecto del tren Lima – Chosica en el corto plazo”, se lee en la misiva firmada por el burgomaestre.

La comuna califica como una “falta de conocimiento en la materia” y “falta de voluntad política” que el titular del MTC no otorgue el visto bueno a la operación. En ese sentido, pidió a la mandataria que interceda.

Sigue disputa entre MTC y Municipio

En entrevista con RPP, el titular del MTC ratificó este jueves, su intención de presentar una querella por difamación y calumnia contra el alcalde de Lima. Además, aseguró contar con el respaldo de la jefa de Estado y del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Sandoval también señaló que el Gobierno debería pronunciarse ante las acusaciones de López Aliaga, ya que estas darían a entender que el alcalde tiene influencia en la designación de ministros, algo que, de acuerdo a su opinión, representa una calumnia contra la presidenta de la República.

El primer lote de trenes donados a la Municipalidad de Lima ya se encuentra en suelo peruano, aunque todavía quedan pendientes varias obras para su operación. (Foto: MML)

César Sandoval criticó que el alcalde de Lima no asistiera a la mesa técnica del tren Lima - Chosica, y resaltó que “el proyecto puede matar personas por su ambición de ser presidente del Perú”. Asimismo, le concedió 24 horas para rectificarse luego de que el alcalde señala que antes de asumir el MTC, Sandoval se reunió con él.

“Mandé una carta notarial y ya la recibió el señor Rafael López Aliaga. Seguirá su curso si es que en 24 horas no se rectifica de semejante y monumental mentira. La mitomanía es una enfermedad. Espero que se trate para que algún día pueda ser consciente y hablar la verdad”, expresó el ministro.

Por su parte, la tarde de este miércoles, López Aliaga arremetió contra Sandoval, lamentando que el asunto haya escalado y tenga que exponer públicamente su rechazo a su gestión al mando del MTC. Dijo que en un primer momento confió en él, pero que admite que fue un error hacerlo.

Disputa entre Sandoval y López Aliaga se agudiza cada vez más. (Foto: Composición)

“Lamento que haya tenido que llegar a este punto. A este caballero lo recibí en mi oficina por lo menos tres veces. Vino a pedir apoyo porque quería ser ministro, confíe en él, pero me equivoqué. Estaba mil veces mejor el doctor Pérez Reyes, a quien respeto. Él me envió un documento firmado por el MTC, nosotros lo recibimos, lo firmarnos y lo devolvimos, pero el ministro actual no lo firma“, comentó.

El alcalde de Lima calificó a Sandoval de “esbirro” y lo exhortó a no olvidarse de que todos ellos, incluido el alcalde, son empleados públicos, por lo que su trabajo debe enfocarse en que la gente disfrute. Agregó que el ministro viene cumpliendo un “papelón” en el cargo.

“Está hablando cosas que no son reales. Este Estado necesita fusionar ministerios y desaparecer algunos, como el MTC, por ejemplo“, expresó.