En el marco de la conmemoración por los 15 años de la Marca Perú, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo — PROMPERÚ presentó oficialmente el Tren Marca Perú, una estrategia de alto impacto desarrollada en la Línea 1 del Metro de Lima que acerca uno de los símbolos más representativos del país a millones de ciudadanos en su vida cotidiana.

Esta iniciativa marca un nuevo hito para la Marca Perú al llevar el orgullo nacional a los espacios donde transcurre la vida diaria de los peruanos, conectando con ellos allí donde el país se mueve, trabaja, sueña y avanza.

El Tren Marca Perú recorrerá el trayecto entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, atravesando 26 estaciones en 11 distritos de Lima Metropolitana, con una zona de influencia que supera los 3 millones de ciudadanos e impactando diariamente a más de 600 mil pasajeros.

Más que una intervención visual, esta acción convierte a la Línea 1 del Metro de Lima en una plataforma de conexión ciudadana, llevando mensajes de identidad, pertenencia, unión y orgullo nacional a través del primer sistema ferroviario de transporte público de operación comercial del Perú.

La iniciativa forma parte de la campaña “De origen peruano a impacto global”, que pone en valor la trayectoria de la Marca Perú durante estos 15 años como símbolo de confianza, reputación y proyección internacional.

Desde su creación en 2011, la Marca Perú se ha consolidado como una de las estrategias de posicionamiento país más importantes de la región, articulando esfuerzos entre el sector público y privado para impulsar la promoción del turismo, las exportaciones, las inversiones y el reconocimiento internacional de la riqueza cultural, natural y productiva del país.

Foto: Cortesía Marca Perú

Durante este periodo, la Marca Perú ha generado más de 700 millones de impactos mediáticos a nivel nacional e internacional, además de impulsar oportunidades comerciales que superan los US$ 69 millones en escenarios globales de gran relevancia, como la Expo 2020 Dubái y la Expo 2025 Osaka. Estos resultados consolidan a la Marca Perú como uno de los activos reputacionales y de posicionamiento más valiosos del país.

Este año, en el marco de su 15. ° aniversario, la Marca Perú fue reconocida con el galardón “Marca País del Año 2026”, otorgado por la Country Brand Foundation de España, convirtiéndose en el primer país de América Latina en recibir esta distinción, un reconocimiento que reafirma su liderazgo como una de las estrategias de marca país más sólidas y exitosas de la región.

Durante el evento, Freddy José María Solano González, presidente ejecutivo de PROMPERÚ, destacó la reciente nominación del Perú en los World Travel Awards Sudamérica 2026 y señaló: “Hoy quiero compartir una noticia que nos llena de orgullo: el Perú ha sido nominado en más de 20 categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026, considerados los prestigiosos ‘Óscar del Turismo’. Entre las principales distinciones en las que nuestro país compite destacan: Mejor Destino de Sudamérica, Mejor Destino Culinario, Mejor Destino Cultural, Mejor Destino Natural y Mayor Impulsor del Turismo Sostenible de Sudamérica 2026. Estos reconocimientos reflejan la riqueza, diversidad y autenticidad que hacen del Perú un destino único ante el mundo”.

El lanzamiento oficial del Tren Marca Perú se realizó en el Patio de Talleres de la Línea 1 del Metro de Lima, en Villa El Salvador, con la participación de representantes del Gobierno del Perú, MINCETUR, PROMPERÚ, aliados estratégicos, licenciatarios de la Marca Perú, actores clave y medios de comunicación.

La intervención del tren se desarrollará en dos etapas, durante mayo y julio, y forma parte de un conjunto de acciones estratégicas impulsadas por PROMPERÚ para fortalecer la identidad nacional, acercar la Marca Perú a nuevas generaciones y transformar espacios cotidianos en escenarios de encuentro y conexión con la ciudadanía.

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