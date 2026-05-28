Resumen

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La iniciativa forma parte de la campaña “De origen peruano a impacto global”, que pone en valor la trayectoria de la Marca Perú durante estos 15 años | Marca Perú
La iniciativa forma parte de la campaña “De origen peruano a impacto global”, que pone en valor la trayectoria de la Marca Perú durante estos 15 años | Marca Perú
Por Redacción EC

En el marco de la conmemoración por los 15 años de la Marca Perú, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo — PROMPERÚ presentó oficialmente el Tren Marca Perú, una estrategia de alto impacto desarrollada en la Línea 1 del Metro de Lima que acerca uno de los símbolos más representativos del país a millones de ciudadanos en su vida cotidiana.