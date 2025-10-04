Tren Tumbes - Tacna da su primer paso: definen la ruta, el tiempo de recorrido y los estudios claves

El proyecto ferroviario que recorrerá toda la costa peruana ha dado el primer paso para su futura construcción. Así lo anunció la tarde este viernes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, dando a conocer que la empresa coreana Dohwa Engineering entregó formalmente a la cartera la carta de intención para encargarse del estudio de prefactibilidad del tren de alta velocidad Tumbes – Tacna .

En conferencia de prensa desde la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Sandoval indicó que el Gobierno de Corea del Sur apoyará al Perú en el diseño del referido ferrocarril, el cual tendrá una extensión total de 2.446 kilómetros.

“Ya tenemos la carta oficial: Dohwa Engineering, empresa coreana, ha aceptado iniciar el estudio de prefactibilidad, que movilizará a más de 113 millones de personas al año. También será un tren de carga: movilizaría aproximadamente 61,5 millones de toneladas anualmente”, señaló.

El ministro precisó que el estudio que ejecutará la empresa coreana, bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno (G2G), será el que determine finalmente el monto exacto de inversión que se necesitará para la construcción de este proyecto.

El acuerdo a detalle

César Sandoval detalló que este acuerdo tiene su origen en las conversaciones que sostuvo el gobierno peruano con diferentes actores del ámbito mundial en setiembre ultimo, durante la Conferencia Global de Cooperación en Infraestructura 2025, celebrada en Seúl (Corea del Sur). En dicho evento, uno de los proyectos expuestos por nuestro país fue el corredor ferroviario Tacna - Tumbes.

“Tuvimos una serie de reuniones con diferentes empresarios de la República de Corea del Sur, donde les hicimos de conocimiento los proyectos que tenemos en cartera: Línea 3, Línea 4, el tren Lima-Ica, entre otros. Luego, pude establecer un diálogo con esta empresa (Dohwa) y le expuse sobre el tren Tacna-Tumbes. Me dijeron que iban a coordinar con su gobierno para hacerlo realidad, empezando por el estudio de prefactibilidad y se comprometieron a realizarlo sin compromiso para dar inicio a la obra", sostuvo.

Sandoval dijo que al ser un proyecto ferroviario grande, destaca el hecho de que se haya concretado ya un primer paso para su realización. (Foto: MTC)

El ministro comentó que esta ferrocarril contará estaciones en las 10 regiones por donde pasará y que recorrerá de Tumbes a Tacna en solo 16 horas. “Todo esto ya quedó establecido, ha quedado oficializado. Esta es la noticia que queríamos compartir con todos nuestros conciudadanos”, expresó Sandoval.

En tanto, respecto al proyecto ferroviario Lima - Ica, Sandoval dijo que no habría ningún inconveniente, ya que al estar este encaminado, solo se tendría que “empalmar con el estudio de prefactibilidad” del tren Tumbes - Tacna.

Asimismo, dijo que al ser un proyecto ferroviario grande, destaca el hecho de que se haya concretado ya un primer paso para su realización. Agregó que confía en que el próximo gobierno continué con el proyecto y lo materialice.

“Sin duda, esto quedará para el próximo gobierno, y creemos que va a continuar con el proyecto. Estamos dándole inicio, es una obra que no es chica. Esperemos que esta obra que inicia este gobierno se concluya sin mezquindad“, manifestó.

Se tiene proyectado que el mencionado corredor ferroviario traslade a 30 millones de pasajeros. (Foto: Gobierno del Perú)

Por su parte, la empresa coreana Dohwa Engineering indicó en una carta dirigida al MTC que al tener ya experiencia en el desarrollo de estudios y proyectos vinculados al ámbito ferroviario en el Perú, ha considerado oportuno apoyar a nuestro país con el estudio de prefactibilidad del tren Tumbes - Tacna.

“Actualmente, nuestra empresa viene desarrollando en el Perú el estudio de factibilidad del ferrocarril del aeropuerto de Chincheros con financiamiento del gobierno de Corea. Asimismo, estamos ejecutando la contratación el servicio de consultoría para la elaboración el estudio de pre inversión a nivel del proyecto creación del ferrocarril Lima-Barranca. Sobre la base de estas experiencias expresamos nuestra voluntad de impulsar el estudio de prefactibilidad del tren de alta velocidad Tumbes – Tacna“, escribió.

Características del tren

La longitud aproximada del proyecto ferroviario comprende 2.446,17 kilómetros, de Tumbes hasta Tacna, beneficiando una población superior a los 20 millones 200 mil personas, según ha referido el MTC.

El tren abarcará 10 las regiones costeras: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. En cada una de ellas habrá una estación, siendo 10 en total.

Estudio será el que determine finalmente el monto exacto de inversión que se necesitará para la construcción de este proyecto. (Fuente: iStock)

Se tiene proyectado que el mencionado corredor ferroviario traslade a 30 millones de pasajeros y 61 millones de toneladas de carga cada año. Asimismo, el tiempo de viaje será de 16 horas en si totalidad.

Otros proyectos ferroviarios

Cabe resaltar que en Perú ya existen metros y ferrocarriles de pasajeros en operación, otros en etapa de planeamiento y otra parte aun son meras propuestas.

El Comercio repasó todos estos proyectos y recopiló información del estado actual de cada uno de ellos. Mientras que algunos ya llevan años operando, otros se encuentran a la espera de los estudios técnicos respectivos para materializarse.

Línea 4 del Metro de Lima

Respecto a esta línea, en 2024 inició la construcción del Ramal, tramo que abarca desde la avenida Óscar Benavides hasta la avenida Néstor Gambetta.

Su avance en obras civiles por cada estación es el siguiente: Gambetta al 90%, Canta Callao al 89.41%, Bocanegra al 89.55%, Aeropuerto al 36.65%, El Olivar al 70.61% y Quilca al 70.88%. En el caso de Morales Duárez y Carmen de la Legua Reynoso los trabajos de construcción están próximos a iniciar.

Está proyectado que la Línea 4 en su totalidad tenga una extensión de 23,6 km y beneficie a una población de más de 2 millones de personas. En tanto, la fecha estimada para el término del Ramal es 2029.

Lima - Chosica

-Año de inicio de proyecto: Se prevé en 2029.

-Etapa: Planificación.

-Extensión: 46 km

-Población beneficiada: más de 806 mil personas.

-Fecha estimada de término: Se prevé en 2034.

Ferrocarril Lima–Ica (cercanías)

-Año de inicio de proyecto: Se prevé en 2027

-Etapa: Evaluación de las propuestas técnico-económicas para ejecución.

-Extensión: 280 km

-Población beneficiada: más de 13 millones de personas

-Fecha estimada de término: Se prevé para el 2032.

Ferrocarril Huancayo–Huancavelica (“Tren Macho”)

-Año de inicio de proyecto: 2017

-Etapa: Contrato adjudicado en mayo de 2025. Por iniciar estudios técnicos y de ingeniería.

-Extensión: 128.7 km

-Población beneficiada: 1.2 millones de personas

-Fecha estimada de término: En 5 años tras inicio de ejecución.

Línea 3 del Metro de Lima

-Año de inicio de proyecto: Sin fecha de inicio.

-Etapa: Planificación y obtención de financiamiento. Proceso de licitación sería anunciado este año.

-Extensión: 34.8 km

-Población beneficiada: 2 millones de personas

-Fecha estimada de término: Sin fecha estimada.

Ferrocarril San Juan de Marcona–Andahuaylas (conectará Ica, Apurímac, Ayacucho y Arequipa)

-Año de inicio de proyecto: Sin fecha de inicio.

-Etapa: Elaboración del Expediente Técnico.

-Extensión: 560 km.

-Población beneficiada: 4 millones de personas.

-Fecha estimada de término: Sin fecha estimada.

Ferrocarril Lima–Barranca

-Año de inicio de proyecto: Sin fecha de inicio.

-Etapa: Estudio en elaboración.

-Extensión: 246 km.

-Población beneficiada: 13 millones de personas.

-Fecha estimada de término: Sin fecha estimada.