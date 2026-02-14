Por José Cayetano Chávez

Las estaciones Balta y Boulevard del Metropolitano se encuentran en la Av. Bolognesi de Barranco. En opinión de los vecinos, el carril segregado del servicio funciona como una barrera que divide al distrito.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El proyecto para soterrar el Metropolitano en Barranco que busca reconectar zonas divididas del distrito
Transporte

El proyecto para soterrar el Metropolitano en Barranco que busca reconectar zonas divididas del distrito

Vía Expresa Norte: ¿cuál es su avance, qué incluye y qué plazos tiene esta megaobra?
Transporte

Vía Expresa Norte: ¿cuál es su avance, qué incluye y qué plazos tiene esta megaobra?

Miraflores: tricicleros informales trasladan a toda velocidad a personas a playas en la Costa Verde
Transporte

Miraflores: tricicleros informales trasladan a toda velocidad a personas a playas en la Costa Verde

Línea 1 del Metro de Lima y Callao: lado norte de la Estación Gamarra fue reabierto y ya está habilitado
Transporte

Línea 1 del Metro de Lima y Callao: lado norte de la Estación Gamarra fue reabierto y ya está habilitado