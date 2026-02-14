El proyecto para soterrar el Metropolitano en Barranco que busca reconectar zonas divididas del distrito

Frente a este escenario, el arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos ha elaborado la propuesta de un carril soterrado que busca mejorar el recorrido de los buses e integrar las áreas separadas.

“ El propósito es recuperar las zonas separadas del distrito. La Av. Bolognesi tiene una arquitectura hermosa, colegios, restaurantes y bares tradicionales con poca actividad. La calle estrecha genera inseguridad, lo que se ha convertido en deterioro y vandalismo. La solución del carril soterrado permite mantener el funcionamiento del Metropolitano y darle un uso revitalizador al espacio intermedio de la avenida en la superficie ”, declaró Ortiz de Zevallos a El Comercio.

La vía subterránea iniciaría en la Av. Bolognesi poco después del óvalo Balta con una rampa de descenso de 50 metros y se extendería a lo largo de 650 metros hasta antes del cruce con la calle Felipe Pardo. En la superficie, se mantendrán los cruces peatonales y vehiculares con los jirones Vigil, Santa Rosa y Cajamarca.

Foto: Augusto Ortiz de Zevallos.

De esta manera, la propuesta no modifica el tejido urbano ni los cruces transversales que conectan la zona de Barranco cercana a Surco y el área próxima al malecón de la Costa Verde.

“Ya existen diferentes zonas en las que el Metropolitano funciona por debajo de la superficie, como en la Plaza Grau o la Plaza Unión”, indicó el arquitecto.

El espacio que actualmente ocupa el carril segregado del servicio sería reemplazado por una terraza, que serviría de espacio de encuentro con áreas verdes. Así, como ocurre en Las Ramblas de Barcelona, las cafeterías, bares y otros negocios con acceso a la Av. Bolognesi podrían ofrecer un espacio de disfrute a los usuarios.

Este paseo intermedio tendrá una elevación de 1,4 metros para dar ventilación natural al carril soterrado del Metropolitano.

“Si el Metropolitano funciona como un túnel, este necesita una oxigenación constante. En la práctica, eso permite un manejo ambientalmente más seguro y tranquilo frente al tóxico que genera un accidente o incendio, o al calor que se tiene ahora en verano”, explicó Ortiz de Zevallos.

Medidas de la rampa de ingreso y la terraza sobre el carril soterrado. Foto: Augusto Ortiz de Zevallos.

En esa línea, sostuvo que el proyecto podría extenderse y hacer que las estaciones Balta y Boulevard funcionen por debajo de la superficie. “Muchos paraderos funcionan de esta forma con soluciones mecánicas para el uso de las personas con discapacidad”, mencionó.

Desde que el Metropolitano empezó a funcionar en Barranco, a lo largo de sus cuadras, la Av. Bolognesi tiene solo un sentido vehicular: de sur a norte. Ortiz de Zevallos dijo a este Diario que el proyecto podría permitir que la avenida sea de doble sentido en la medida que se trabaje en mejorar la gestión del tráfico en vías paralelas.

De acuerdo con el arquitecto, este proyecto podría implementarse y gestionarse mediante una alianza público-privada. “ Este espacio recuperado generaría 10 veces más valor que su costo . Integraría las zonas hoy divididas de Barranco con un lugar más atractivo con actividades para turistas y peruanos. Se convierte en un lugar que valoriza y recupera las propiedades cercanas“, manifestó.

La terraza superior permitiría un espacio de convivencia .Foto: Augusto Ortiz de Zevallos

Santiago Dammert, arquitecto y urbanista, coincide en que el trazo del carril del Metropolitano dividió a Barranco.

“Hubiera sido mejor soterrar su paso por Barranco. No está bien diseñado su paso en superficie. Ha degradado mucho la Av. Bolognesi y ha separado la zona más rica turística hacia el mar y la zona de Barranco hacia Surco, es decir, ha incrementado las diferencias sociales y fracturado el distrito. Sería ideal si se puede hacer el paso subterráneo y que la superficie sea más armónica para unir ambos lados de Barranco”, explicó.

Dammer también mencionó que las casas patrimoniales de la Av. Bolognesi siguen deteriorándose. Además, resaltó que es importante que el Metropolitano continúe y mejore su servicio.

Fernanda Sota, vecina de Barranco, considera favorable la propuesta de Ortiz de Zevallos. En primer lugar, porque crea un espacio de convivencia para los ciudadanos con áreas verdes y negocios. En segundo lugar, para permitir que el tráfico en el distrito fluya de mejor manera, principalmente para los vehículos que viajan con destino a otras áreas del sur de Lima.

“El Metropolitano dividió en dos a Barranco e hizo que el tráfico desde el centro de la ciudad hacia el sur de Lima pase por el centro de Barranco y cargue avenidas, como la Av. San Martín. Como el intento de Vía Expresa Sur no ha funcionado, los carros tienen que volver a entrar a Barranco para pasar. Este proyecto me parece muy bueno”, detalló.

Respuesta de la ATU

Ortiz de Zevallos mencionó a El Comercio que presentó su propuesta el 2023 a la Gerencia de Desarrollo Urbano de Barranco. Luego, tuvo oportunidad de exponer su viabilidad ante ingenieros especialistas de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en una reunión virtual en agosto del 2023.

La ATU indicó a este Diario que no existen documentos cursados a la institución respecto a la propuesta de construcción subterránea del Metropolitano en Barranco. “Si bien la institución promueve el planteamiento de mejoras al servicio, estas deben pasar por etapas de factibilidad necesarias, según el modelo de inversión”, mencionaron en una respuesta escrita.

“En esa línea, nuestro objetivo estratégico es mejorar la calidad del viaje de los usuarios del Metropolitano sin afectar la continuidad del servicio. Para ello, venimos trabajando con creces en renovar los buses en su totalidad, así como en mejorar toda la infraestructura del sistema; además de priorizar la interconexión con la Línea 1 del Metro y los corredores complementarios. De esta forma, se optimizará la frecuencia de los buses, reduciendo los tiempos de espera, y se conectará con otros servicios de transporte”, afirmó la institución.