Continuando con las disposiciones que son aplicadas durante el estado de emergencia impuesto por el Gobierno de José Jerí para combatir la criminalidad, la jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), coronel Rocío Mayhua Rivera, se refirió al uso de chalecos con placa.

Para Canal N, la autoridad precisó que solo será fiscalizado en aquellos distritos incluidos expresamente en la declaratoria de emergencia y cuando el texto de la norma lo indique.

“El uso de chaleco solo será fiscalizado cuando en algún distrito, que esté enmarcado en la declaratoria de emergencia por orden interno y además esta resolución indique el uso obligatorio del chaleco”, sostuvo Mayhua Rivera.

Precisó que la declaratoria de emergencia promulgada días atrás no lo especifica. “Aún todavía no se está infraccionando y fiscalizando el uso de chaleco. Si se amplía tendría que decirlo en su parte interior el uso del chaleco”, puntualizó.

MTC sobre chalecos y cascos

En tanto, el El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó, mediante el Decreto Supremo N.° 018-2025-MTC, las modificaciones al Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1216, que fortalece la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte.

Sobre el uso de chalecos distintivos en motociclistas, el MTC subraya que las infracciones se sancionan mediante el código G.68 (no portar el chaleco) y G.69 (impedir la visibilidad de la placa consignada en el chaleco). En ambos casos, la multa asciende a S/428 (8 % de la UIT).

Respecto a la acumulación de puntos en el récord del conductor son 20 y retención del vehículo.

Asimismo, en caso de que el casco no cuente con visor, es obligatorio que el conductor lleve lentes protectores. El incumplimiento de estas disposiciones constituye una infracción grave, tipificada con el código G.59, sancionada con una multa de S/428, equivalente al 8 % de la UIT, y la retención del vehículo.

La nueva normal permite que el visor del casco no necesariamente sea transparente, siempre que forme parte del diseño original de un casco certificado de fábrica.

Asimismo, se elimina la prohibición de incorporar elementos que protejan parte del rostro del viento y polvo; es decir el conductor puede elegir el tipo de visor que mejor se adapte a las condiciones de luminosidad del entorno.