Personal de Lima Expresa trabaja en la limpieza de combustible tras el derrame del líquido en la vía de Evitamiento, en dirección al sur, el 30 de octubre de 2026. (Foto de Lima Expresa)
Personal de Lima Expresa trabaja en la limpieza de combustible tras el derrame del líquido en la vía de Evitamiento, en dirección al sur, el 30 de octubre de 2026. (Foto de Lima Expresa)
Por Redacción EC

El carril central de la vía de Evitamiento ha sido cerrada de manera temporal debido al derrame de combustible sobre la pista, en el sentido de norte a sur y a la altura del Puente Trujillo, provocando estancamiento vehicular previo al tramo del incidente desde Habich.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?