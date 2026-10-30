El carril central de la vía de Evitamiento ha sido cerrada de manera temporal debido al derrame de combustible sobre la pista, en el sentido de norte a sur y a la altura del Puente Trujillo, provocando estancamiento vehicular previo al tramo del incidente desde Habich.

Personal de Lima Expresa trabaja en la limpieza de combustible tras el derrame del líquido en la vía de Evitamiento, en dirección al sur, el 30 de octubre de 2026. (Foto de Lima Expresa)

Según la concesionaria de la ruta, Lima Expresa, las unidades de auxilio vial ya se encuentran realizando trabajos de limpieza. Además, precisó que el líquido provino del tanque de combustible un vehículo y no de uno transportado como carga.

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