Lo que perdieron los pasajeros tras el incendio del bus en Vía de Evitamiento

Esta mañana, un ómnibus de transporte interprovincial de la empresa TRC Express se incendió cuando circulaba por la Vía Evitamiento con 32 pasajeros a bordo. Nadie resultó herido. Pero el 80% de los equipajes que iban en la bodega del vehículo resultaron severamente dañados.

Personal de Indecopi se hizo presente en el terminal de TRC Express, en Surquillo, para constatar que los pasajeros fueran atendidos por la empresa y su aseguradora. Los afectados contaron que desde que fueron recogidos por otro bus de TRC (esto fue una hora y media después del accidente) no recibieron mayor información de la empresa sobre cómo iban a ser reparados.

Francisco Armas, ingeniero de seguridad de 32 años, traía en su equipaje lentes y botas especiales para trabajo en mina, memorias, una computadora y ropa para los 6 días que iba a durar su viaje. Del mismo modo, su colega Luis Carlos Pimentel, de 29. "Me dieron una hoja bond para que escriba una lista de las cosas que traía en mi maleta. Pero cuando he pedido que me firmen o sellen un cargo, se han negado", aseguró.

Ana Luisa Valdez, que regresaba de haber participado en el Concurso Nacional de Marinera, traía sus vestuarios, sets de maquillaje para sus presentaciones, joyas y tocados. "Cada traje costaba S/ 3 mil y yo traía dos. Hay un señor que ha perdido su poncho de marinera. Yo traía también regalos para mi nieta", dijo.

El incidente se inició pasadas las 6 de la mañana, cuando el bus de la empresa TRC Express se desplazaba por la Vía Evitamiento. El ómnibus, que salió de Trujillo ayer a las 9 de la noche, transportaba a 32 pasajeros.

Según Indecopi, este es el segundo ómnibus de una empresa de transporte interprovincial que se incendia en el mes.

Según Indecopi, este es el segundo ómnibus de una empresa de transporte interprovincial que se incendia en el mes.

El bus que se prendió llevaba pasajeros en el primero y segundo piso. Se trataba de un servicio express. El pasaje de Trujillo a Lima costaba 115 soles.

