Desde este jueves 1 de octubre, la Vía Expresa Grau entrará en una etapa de prueba y puesta en marcha con acceso preliminar controlado. La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) puso a disposición la infraestructura vial para llevar a cabo este proceso clave en la conectividad del transporte público limeño.

Esta primera etapa de prueba se extenderá hasta el martes 6 de octubre, operando en el horario de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. Durante este periodo, se realizarán pruebas operativas utilizando únicamente dos buses por día, los cuales mantendrán salidas proyectadas cada 20 minutos.

El trayecto contempla un recorrido bidirecional entre la Estación Central y Parinacochas. Asimismo, las unidades realizarán paradas estratégicas en las estaciones de Abancay, Andahuaylas y la mencionada Parinacochas.

Según se informó, esta fase resulta fundamental para validar el funcionamieto técnico y operativo de las estaciones, así como el correcto desempeño de sus principales componentes tecnológicos en condiciones reales.

#VíaExpresaGrau 🚍 | Este jueves 1 de octubre inicia la Marcha Blanca. 📅 Del 1 al 6 de octubre 🕙 10 a. m. a 4 p. m. 🚌 2 buses por día, cada 20 min. ↔️ Ambos sentidos 📍 Abancay, Andahuaylas y Parinacochas. #EMAPE https://t.co/lVIjBkEEM8 — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) September 29, 2026

El proyecto cuenta con nueve intersecciones semaforizadas a lo largo de su recorrido, infraestructura destinada a facilitar la circulación y operación del corredor. También, las autoridades verificarán aspectos como calibración de equipos, las señales de radio y el funcionamiento del control de puertas.

La puesta en marcha de la Vía Expresa Grau no solo fortalecerá la conectividad en la capital, sino que facilitará una mayor integración con el Metro de Lima y otros sistemas de transporte, permitiendo un intercambio más ágil para los usuarios de la ciudad.

¿Cuál será el costo del transporte?

El costo del servicio de transporte mantiene el costo de S/ 3.20 para el pasaje troncal, mientras que la tarifa integrada será de S/ 3.50.