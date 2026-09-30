Durante este periodo, se realizarán pruebas operativas utilizando únicamente dos buses por día. Foto: Andina
Durante este periodo, se realizarán pruebas operativas utilizando únicamente dos buses por día. Foto: Andina
Por Redacción EC

Desde este jueves 1 de octubre, la Vía Expresa Grau entrará en una etapa de prueba y puesta en marcha con acceso preliminar controlado. La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) puso a disposición la infraestructura vial para llevar a cabo este proceso clave en la conectividad del transporte público limeño.

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