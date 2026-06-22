A un año de abrir sus puertas a millones de pasajeros del Perú y del mundo de forma exitosa, el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atraviesa en la actualidad un serio problema, pues el proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa y Puente Santa Rosa corre peligro en su ejecución al enfrentar un déficit de S/285 millones, según advirtió la Controlaría, ya que esta obra de infraestructura vial requiere de S/391 millones este año, pero solo cuenta con S/106 millones. El proyecto es clave para conectar de forma rápida y segura a Lima y Callao con el moderno hub aeronáutico. Aquí la historia de un proyecto que hoy por hoy está lejos de despegar.

La alerta de la Contraloría

En marzo de 2026, la Contraloría lanzó una advertencia en su Informe de Hito de Control N° 299-2026-CG/MPROY-SCC. en el que señaló que Provías Nacional (adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones), no tiene los recursos que garanticen la ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa para el presente año. Esto se explica porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio al proyecto 106,631,511 millones de soles, cuando el mismo asciende a los 391,629,783 millones, faltando unos 285 millones.

La entidad afirma que este problema puede generar retrasos en el inicio de los trabajos, aumento de costos generales, a la vez de controversias legales con los contratistas, pero, y no menos importante, afectar la imagen del Perú como foco de inversiones internacionales. Por ese motivo, es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó al MEF un crédito suplementario de 261,2 millones de soles, los cuales son necesarios para que el proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa no solo sean viables, sino que su construcción se acelere.

Sin embargo, este es uno de los varios problemas que tiene este proyecto de infraestructura vial desde su génesis, ya que el pasado febrero de 2026, Provías Nacional resolvió el contrato de Estado a Estado con Francia, por lo que en su momento hubo incertidumbre sobre quién estaría a cargo de la asistencia técnica.

El proyecto tiene un costo de inversión que supera los 2,806,421,373 millones de soles, pero con un presupuesto inicial proyectado de 800 millones de soles; mientras que la Vía Expresa Santa Rosa, por lo menos, necesita de 47 millones para la firma de contrato y el comienzo de la ejecución.

La importancia de la Vía Expresa Santa Rosa para el nuevo aeropuerto

Entre las diversas voces relacionadas a este tema existen posiciones divididas sobre si el retraso en la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa podría afectar en algún modo al Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ante lo cual el diario El Comercio obtuvo la posición oficial de Lima Airport Partners (LAP).

“El nuevo Jorge Chávez cuenta con infraestructura moderna para atender el crecimiento del país, pero su funcionamiento pleno requiere accesos viales definitivos, seguros y oportunos. El aeropuerto no termina en el terminal: la conectividad terrestre es parte esencial de la experiencia del pasajero y de la competitividad turísticas y logística del Perú”.

Así se verá la Vía Expresa Santa Rosa sobre el óvalo de La Perla. Foto: PMO Vías.

Seguidamente, destacan la importancia de esta obra: “Los puentes modulares son una solución temporal. Por ello, es indispensable que se aseguren los recursos para ejecutar el Puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa dentro de los plazos previstos, garantizando la accesibilidad al principal aeropuerto del país”.

¿Cómo beneficiará la Vía Expresa Santa Rosa al transporte urbano?

Este proyecto de infraestructura vial es impulsado de forma conjunta por instituciones como PromPerú, ProInversión, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la vez de la empresa privada que se desempeña en estos rubros, por lo que promete cambiar no solo el rostro del Callao, sino facilitará el acceso a diversos puntos de la ciudad.

En ese sentido, Mario Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), dijo al diario El Comercio: “Hoy, llegar al aeropuerto toma 2 horas. Por ejemplo, llegar a Miraflores puede tomarte unas 3 horas. El Gobierno tiene el compromiso de hacer un puente y la vía para llegar en 4 a 5 minutos a la Costa Verde. Hoy eso es imposible”

Y agregó: “La primera vista del turista cuando llega al Perú es esa. Súmale a eso la inseguridad de la zona que, además, no es muy bonita. Ya están haciendo el puente, pero será un caos sin la vía (expresa)”.

La Vía Expresa Santa Rosa comprende la construcción de una vía elevada de aproximadamente 4 kilómetros, que iniciará en la Costa Verde y recorrerá las avenidas Juan Pablo II y Santa Rosa. Foto: PMO Vías.

Preocupación por falta de financiamiento

Una vez conocida la falta de financiamiento para este proyecto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) lanzó un comunicado alertando sobre una potencial exclusión del Proyecto Vía Expresa Santa Rosa de la solicitud de crédito suplementario para 2026, lo que afectaría directamente a esta importante obra.

Raúl Barrios fue enfático en el porqué de la preocupación de su sector ante la falta de financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas para con dichas obras.

“Es insólito (la decisión del MEF), porque tiene otras prioridades que no son importantes. Hay dinero, pero se gasta mal, como en el gasto corriente de planilla de funcionarios, obras que no son indispensables. Al Perú le falta infraestructura; tenemos minería, agroindustria, pero el turismo no despega porque no le damos los medios y eso es infraestructura (...) el turismo genera mucho empleo, la única manera que el país salga de la pobreza es con trabajo”, expresó a El Comercio.

Del mismo modo, Barrios acotó lo importante que es para todos los viajeros tener una puerta de entrada al Perú con unos accesos rápidos, fáciles y seguros: “El turismo es, en buena medida, por el boca a boca, además de la promoción que hace el Gobierno, el cual no invierte mucho en el exterior. Todos pueden decir que aquí se come bien, pero es un infierno ir al aeropuerto si no se hace una llegada atractiva a Lima”.

“Es algo negativo que no solo afecta al turismo, sino a sectores relacionados como el alojamiento, al transporte, los negocios de gastronomía. Es una cadena de interdependencia”, añadió el presidente de la CCL.

Si bien aseguró que el retraso en la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa no afectaría en cuanto a operatividad y funcionamiento al Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sí que lo hará a los usuarios, ya que no estaría garantizada “una llegada adecuada” a sus destinos: “Es la capital, debe tener vías de acceso rápidas”.

Representación de las ubicaciones entre la Vía Expresa Santa Rosa y el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Foto: MTC.

Es importante mencionar que en su comunicado, la Cámara de Comercio de Lima señala que el proyecto posee todos los avales de viabilidad del proyecto: “cuenta con estudios aprobados, contratos listos para ejecución, contratistas seleccionados y una importante inversión pública ya realizada. Una eventual paralización generaría sobrecostos, retrasos, riesgos contractuales y un innecesario perjuicio para el país”.

Piden al Gobierno y Congreso que revise el proyecto

Ante el peligro que el proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa y Puente Santa Rosa se vea afectado, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) emitió un comunicado destacando el por qué es importante este megaproyecto. a la vez que la falta de financiamiento solo aumentaría el tiempo de retraso con que ya cuenta esta obra, hasta el momento de 7 meses, así como otros impactos negativos: “incrementar los costos y afectar la culminación oportuna de una infraestructura fundamental para el desarrollo del país”.

El gremio pidió al Poder Ejecutivo y Legislativo revisar el proyecto de Ley N° 14799: “Analicen de manera conjunto las alternativas que aseguren estos recursos necesarios para la continuidad de estas obras estratégicas y evitar eventuales interrupciones en su ejecución”.

¿Por qué son importantes estos proyectos?

Por su parte, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), también se plegó a esta preocupación por el crédito suplementario que no estaría considerando presupuesto para el Puente Santa Rosa, pero tampoco para la Vía Expresa Santa Rosa. “La omisión de estos proyectos comprometen seriamente la conectividad del aeropuerto afectando no solo a millones de pasajeros, sino también a la competitividad logística del Perú, al sector portuario y a la imagen internacional del país”, expresan en su comunicado.

El diario El Comercio pudo comunicarse con Juan Pacheco, gerente general de AFIN, quien se mostró muy preocupado por los inconvenientes que atraviesa el proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa:

“Desde hace tiempo pedimos trabajar en conectividad con la ciudad aeropuerto, pero también con la ciudad puerto. En la actualidad tenemos un aeropuerto modernizado, pero sin acceso que sea considerado adecuado para pasajeros y los usuarios en general”.

Y agregó: “En el caso de la Vía Expresa Santa Rosa y Puente Santa Rosa, tiene efecto directo en la conectividad con el antepuerto de Callao por la Base Naval (entre las avenidas Néstor Gambetta y Contralmirante Mora), no solamente con el nuevo aeropuerto”.

Sin embargo, ante los problemas que tiene este proyecto, el gerente general de AFIN considera: “Si ya se empezó este trabajo lo importante es culminarlo, pues el país tiene encima el reto de los Juegos Panamericanos para agosto de 2027, al cual asistirán unos 9,000 atletas que concurrirán a nuestro país. Por ello, necesitamos de un corredor que funcione para darle el tratamiento adecuado para los deportistas”.

En cuanto a los tiempos establecidos en el cronograma, Pacheco estima que lo más probable es que las obras no estén concluidas para agosto del próximo año: “La obra no se puede atrasar, hay que hacer la liberación de las transferencias, pero también honrar el compromiso del estado peruano para con los contratistas”.

En ese sentido, el representante de este gremio destacó lo importante que es priorizar proyectos dentro del marco de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANN): “Es necesario darle una mirada territorial a las obras de infraestructura conectadas con el aeropuerto y el puerto del Callao, que es mucho más urgente con corredores logísticos, algo que es central para ambas zonas”, sentenció.

El proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa, fue declarado de interés nacional, a la vez de incluido en el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031, con una inversión total de 1,713 millones de soles, con 350 millones que ya fueron ejecutados. La obra también comprende un viaducto elevado de 4 kilómetros que conectará el aeropuerto con la Costa Verde en tan solo 5 minutos, a la vez de unirla con Callao puerto, como con otros corredores logísticos.

Es necesario conocer lo importante que será la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa, pues promete cambiarle el rostro al Callao y a Lima, pues no solo comprende el viaducto elevado, también renovará zonas urbanas alrededor de la avenida Santa Rosa, espacios peatonales, áreas verdes, ciclovías, entre otros. De acuerdo al vigente cronograma, el proyecto debía arrancar en el segundo trimestre de este año, el cual se prolongará hasta 2029, pero con la no aprobación del presupuesto los plazos podrían modificarse retrasando la puesta en funcionamiento del acceso vial hacia el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Su costo asciende a los 1,770 millones de soles

Por su parte, el Puente Santa Rosa tiene por finalidad mejorar la transitabilidad, así como los accesos al terminal aéreo, incluyendo la construcción de vías permanentes como auxiliares, accesos vehiculares y peatonales, a la vez de mejorar el paisaje urbano, todo ello con la finalidad de beneficiar a más de 35 millones de usuarios.

El cronograma inicial indica que esta obra demoraría unos dos años, en cuya primera etapa se instalarán los cercos provisionales, trabajos de topografía, movimiento de tierra para colocar los cimientos del puente, así como limpieza de la zona.

Cronología del proyecto Vía Expresa Santa Rosa

El proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa y Puente Santa Rosa ha atravesado una serie de fases, tanto técnicas como contractuales a lo largo de los años:

En 2014: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante la presidencia de Ollanta Humala, impulsó el “Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Construcción de la Vía Expresa Santa Rosa (Ruta PE-20 I). Ese mismo año, se define que la mejor alternativa técnica es una vía expresa elevada tipo viaducto de 4 kilómetros que no interfiera con el tráfico en el Callao, pero a la vez permita el tránsito fluido hacia el aeropuerto.

En 2020: para el mes de junio con la emergencia sanitaria del COVID-19 en su punto más álgido, el Gobierno de Martín Vizcarra formuló la ejecución por medio del mecanismo de Acuerdo Gobierno a Gobierno ante la urgencia de agilizar los accesos al nuevo terminal aéreo.

En 2021: el Perú suscribe el convenio G2G con el Gobierno de Francia para mayo en medio de la transición de la gestión de Francisco Sagasti, instalando la Oficina de Gestión de Proyectos, conocida como PMO Vías. En noviembre de dicho año, el MTC con Provías Nacional, firma el contrato para elaborar el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del viaducto elevado.

En 2023: con Dina Boluarte a la cabeza del Ejecutivo, el MTC ratificó en octubre los componentes aprobados del diseño final en la presentación oficial en 3D de la Vía Expresa Santa Rosa, confirmando su presupuesto inicial de S/820 millones con el cronograma de ejecución.

En 2024: el proyecto obtiene la aprobación de la Certificación Ambiental en mayo; mientras que en agosto, tras el fracaso de licitaciones locales para el puente definitivo de acceso al aeropuerto, el MTC firma la adenda del acuerdo G2G con Francia, luego de lo cual se incorpora el Puente Santa Rosa.

En 2025: durante el mes de enero, el MTC realizó un Roadshow presentando el proyecto con la finalidad de generar mayor participación de inversores nacionales e internacionales en el proceso de licitación para la obra.

En 2026: pese a la reestructuración administrativa del proyecto, el MTC aclara en febrero que el tratado marco con el Gobierno de Francia sigue en vigencia. Para el mes de marzo, la Contraloría alerta sobre la falta de financiamiento para el proyecto durante el presente año.

A tener en cuenta que los plazos de entrega, de acuerdo al cronograma del proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa, debería ser entregado en noviembre de 2029; mientras que el Puente Santa Rosa debe iniciar este año y ser entregado en agosto de 2028.

Los objetivos del nuevo aeropuerto

Cumplido el primer año de funcionamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, TV Perú Noticias recogió las palabras de Paola Marín Ugarte, directora general de Aeronáutica Civil (DGAC), quien asegura que se incorporaron nuevas rutas, así como incrementaron las frecuencias a mercados vitales en América y Europa.

De acuerdo a la firma Cirium, citada por la mencionada nota, ello tuvo incidencia capital en cómo al terminal aéreo se ha consolidado como el segundo aeropuerto más puntual del planeta, a la vez de una notable política de Cielos Abiertos que “proyecta culminar el primer semestre del año (2026) con, al menos, 15 memorándums de entendimiento suscritos y vigentes para dinamizar el mercado aerocomercial”.

Asimismo, tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como Lima Airport Partners (LAP), coinciden que el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ya se encuentra en etapa de “consolidación operativa”, por lo que su meta es albergar a 40 millones de pasajeros por año, pero este 2026 se estima que cerrarán con 27 millones.