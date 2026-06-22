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Resumen

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El proyecto es clave para conectar de forma rápida y segura a Lima y Callao con el moderno hub aeronáutico. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio).
El proyecto es clave para conectar de forma rápida y segura a Lima y Callao con el moderno hub aeronáutico. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio).
/ Alessandro Currarino
Por Joel Dávila Quiñonez

A un año de abrir sus puertas a millones de pasajeros del Perú y del mundo de forma exitosa, el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atraviesa en la actualidad un serio problema, pues el proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa y Puente Santa Rosa corre peligro en su ejecución al enfrentar un déficit de S/285 millones, según advirtió la Controlaría, ya que esta obra de infraestructura vial requiere de S/391 millones este año, pero solo cuenta con S/106 millones. El proyecto es clave para conectar de forma rápida y segura a Lima y Callao con el moderno hub aeronáutico. Aquí la historia de un proyecto que hoy por hoy está lejos de despegar.

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