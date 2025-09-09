Imagen panorámica de las obras realizadas en la Vía Expresa Sur | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Inauguración de la Vía Expresa Sur
Inauguración de la Vía Expresa Sur

  • Imagen panorámica de las obras realizadas en la Vía Expresa Sur | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
  • Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, inauguró la Vía Expresa Sur | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
  • Vecinos agradecieron al alcalde de Lima por la inauguración de la Vía Expresa Sur | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
  • Imagen panorámica de las obras realizadas en la Vía Expresa Sur | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
  • Ruta tiene como fin disminuir el tráfico uniendo la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur a través de cinco kilómetros de recorrido | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
  • Vecinos de diferentes distritos se mostraron a favor de la inauguración de esta vía | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
  • El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, destacó la importancia de la Vía Expresa Sur para aligerar el tráfico vehicular en la ciudad | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
  • Imagen panorámica de las obras realizadas en la Vía Expresa Sur | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
La , obra a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que tiene como fin disminuir el tráfico en la capital uniendo la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur, .

En esta flamante ruta, los vehículos como camiones, autos particulares, motos, entre otros, podrán llegar del Centro de Lima a la zona sur entre 30 a 40 minutos.

Carlos Salas Abusada
Ruta tiene como fin disminuir el tráfico uniendo la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur a través de cinco kilómetros de recorrido | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Gracias al uso de máquinas pavimentadoras en el Perú, se ha terminado de construir las vías de concreto en la avenida Paseo de la República, entre la avenida República de Panamá y la Panamericana Sur.

Este nuevo corredor vial facilita una conexión rápida y directa desde Barranco y Surco hacia San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, convirtiéndose en una alternativa de ingreso a Lima Sur junto con la avenida Huaylas y la Panamericana Sur.

Revisa en esta galería las mejores fotos de la ceremonia de inauguración encabezada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

