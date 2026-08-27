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La circulación vehicular en la Vía Expresa Sur cambiará desde este jueves 27 de agosto por el inicio de la primera etapa del plan de desvío asociado a la construcción de cuatro puentes peatonales. Las obras, a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), tendrán un plazo de 180 días calendario y una inversión de 39,9 millones de soles.

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