La circulación vehicular en la Vía Expresa Sur cambiará desde este jueves 27 de agosto por el inicio de la primera etapa del plan de desvío asociado a la construcción de cuatro puentes peatonales. Las obras, a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), tendrán un plazo de 180 días calendario y una inversión de 39,9 millones de soles.

Los nuevos puentes estarán ubicados en los sectores de García García, Vicus, Doña Elsa y Esteban Camere, en Santiago de Surco. Según EMAPE, las estructuras tendrán pilares de concreto, estructura metálica, escaleras, rampas e iluminación y buscarán reducir la exposición de los peatones al tránsito vehicular y mejorar la accesibilidad.

La intervención se ejecutará en tres etapas. La primera, que empieza mañana, estará concentrada en las vías auxiliares. La segunda comprenderá trabajos en la vía principal, principalmente durante la noche, entre las 11 p.m. y las 6 a.m.; mientras que la tercera contemplará restricciones parciales en los accesos y salidas que conectan ambas calzadas.

La obra definitiva reemplazará a los puentes peatonales provisionales instalados previamente en la zona mientras se elaboraba el expediente técnico.

Una vía que ya presenta congestión antes de los desvíos

Un recorrido realizado por El Comercio un día antes del inicio del plan permitió comprobar que la circulación ya presenta dificultades en distintos puntos de la Vía Expresa Sur, especialmente durante las horas punta.

Los testimonios recogidos coinciden en señalar como momentos críticos las mañanas y las tardes. Un conductor consultado durante el recorrido señaló que existen horarios en los que resulta difícil atravesar el corredor.

“Demasiado tráfico, hay horas en las que no se puede pasar. (...) 5 de la tarde, 7 de la mañana, esas horas son imposibles pasar por esta ruta”, afirmó.

Otro conductor identificó el cruce de la avenida Ayacucho con la Vía Expresa Sur como uno de los puntos donde se genera mayor congestión.

Cruce de la avenida Ayacucho con la Vía Expresa Sur mostró congestión vehicular durante el recorrido. (Foto: Diego Aquino).

“Es demasiado, acá en la avenida Ayacucho con la vía Expresa se ocasiona un tráfico demasiado”, señaló.

La percepción también fue recogida entre los peatones. Una de las personas consultadas calificó el tránsito como “intenso” y “horrible” durante las mañanas y afirmó que en la avenida Surco se producen accidentes, especialmente en zonas escolares.

Otra transeúnte explicó que el tránsito aumenta durante las mañanas por el desplazamiento hacia colegios y centros de trabajo y vuelve a complicarse durante la tarde, cuando los usuarios regresan a sus viviendas.

La congestión tiene además consecuencias para vehículos de emergencia. Una de las personas consultadas describió el comportamiento del tránsito durante la tarde: “De 6 de la tarde hasta las 8, 9, este es un infierno, las ambulancias no pueden avanzar”.

El problema no es solo el tráfico: también preocupa el cruce de peatones

Los cuatro puentes que serán construidos buscan atender el cruce de peatones por una vía de alto flujo vehicular, uno de los problemas identificados durante el recorrido.

Una transeúnte explicó que la Vía Expresa Sur tiene cruces que, pese a estar concebida como una ruta de circulación rápida, representan un riesgo para quienes necesitan atravesarla.

“Se supone que es una vía de acceso rápido, ¿no?, pero hay cruces en donde no se controla eso, hay tráfico hasta buen tramo. Es peligroso y sobre todo en los cruces de las avenidas”, sostuvo.

La falta de semáforos, puentes peatonales y señalización ponen en riesgo a los peatones. Foto: Hugo Pérez / GEC / HUGO PEREZ

La preocupación adquiere especial relevancia en las zonas donde existen centros educativos. Una persona entrevistada señaló que en uno de los sectores recorridos hay un colegio con dos sedes ubicadas a ambos lados de la vía.

“Cualquier persona que no vea, una persona que acelere y no vea la pista, pues es un peligro para los niños”, advirtió.

En ese contexto, la construcción de los cuatro puentes responde a una necesidad de seguridad peatonal que los usuarios reconocen, aunque el proyecto también genera cuestionamientos sobre cómo se integrará esta infraestructura con la dinámica urbana existente.

Cuestionan que la obra priorice al vehículo sobre el peatón

Para Eduardo Salmón, politólogo, docente universitario y presidente de la Junta Vecinal del Parque Pléyades de Santiago de Surco, el problema debe analizarse más allá de los desvíos que comenzarán mañana.

Salmón considera que la actual configuración de la Vía Expresa Sur genera una separación entre los barrios y los espacios públicos de la zona. Desde su perspectiva, los puentes peatonales pueden solucionar parcialmente el cruce, pero trasladan parte del esfuerzo al peatón.

“La existencia de puentes peatonales, es el síntoma y ejemplo de que en lo último que están pensando es en el peatón y en las personas. Porque el golpe lo están recibiendo las personas, están forzando a las personas a que tengan que subir una escalera o, en unos casos, rampas largas, entonces al peatón le están trasladando el mayor esfuerzo y están pensando en los autos”, sostuvo.

Eduardo Salmón, politólogo y dirigente vecinal de Santiago de Surco. Foto: Hugo Pérez/ GEC / HUGO PEREZ

El representante vecinal plantea que el corredor debería ser pensado como un proyecto urbano integral y no mediante intervenciones aisladas. En su opinión, una alternativa a los cruces mediante puentes sería diseñar soluciones a desnivel que permitan mantener la conectividad peatonal sin trasladar toda la carga del cruce a los usuarios.

“Ellos están yendo por parches, un plan de esa magnitud debería se ejecutado en años, quizás lo pueda hacer la próxima gestión”, cuestionó.

Salmón también sostiene que las obras deberían considerar las dinámicas cotidianas de los vecinos, como el acceso a mercados, comercios, iglesias, parques y otros espacios que actualmente se encuentran conectados a ambos lados del corredor.

¿Las vías alternas podrán soportar el tránsito?

Este será uno de los principales desafíos desde mañana. EMAPE sostiene que la primera etapa se concentrará en las vías auxiliares y que los vehículos serán trasladados temporalmente a la calzada principal, por lo que no se cerrará simultáneamente toda la vía.

El plan contempla cinco sectores de intervención.

Entre las avenidas República de Panamá y Paseo de la Castellana, los vehículos que circulen por la vía auxiliar serán derivados a la vía principal a la altura del jirón Carlos Sánchez Málaga y retornarán a la auxiliar 120 metros antes de la avenida Alberto Samamé Dávila.

Entre Paseo de la Castellana y Ayacucho, quienes se dirijan hacia Ayacucho serán trasladados a la vía principal desde el jirón Combate de Iquique y retornarán a la auxiliar a la altura del jirón Doña Nora.

En sentido contrario, el desvío comenzará 120 metros antes de Ayacucho y continuará hasta la altura del colegio Hiram Bingham.

Entre Ayacucho y Surco, los vehículos serán derivados a la vía principal en puntos ubicados a 120 metros de ambas avenidas.

Finalmente, entre Surco y Los Próceres, se aplicarán restricciones a la altura del pasaje Tunsho y la calle Los Reformistas.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL DESVÍO? 🚛



Desde el 27 de agosto, inicia la primera etapa de la construcción de 4 puentes peatonales en la Vía Expresa Sur. Por ello, EMAPE implementará un plan de desvío.



📢Mira el video, conoce los cambios en la circulación. pic.twitter.com/m72RACRbsf — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) August 25, 2026

EMAPE asegura que las medidas serán progresivas y permitirán mantener la continuidad de la circulación.

Sin embargo, Salmón considera que el tránsito podría trasladarse hacia otros puntos de la red vial.

“Cuando haces este tipo de obras, en las vías expresas, (...) en lugar de hacer un bien, lo único que haces es que extiendes el tráfico un poquito más allá o a otros puntos”, afirmó.

Como ejemplo, identificó la zona próxima a Los Próceres y el sector de El Cortijo como áreas que podrían enfrentar una mayor presión vehicular.

“Por ejemplo, el punto final en donde se intenta unir (...) a la entrada o salida de la vía Bedoya (...) va a congestionar de todas maneras”, señaló.

El representante vecinal también cuestionó la capacidad de la infraestructura existente para funcionar como un corredor rápido y, según explicó, mostrarían que atravesar determinados tramos toma más tiempo del esperado para una vía de estas características.

Usuarios no conocen todavía cómo funcionarán los desvíos

El recorrido de El Comercio también encontró que el nivel de información entre los usuarios es poco.

Aunque EMAPE informó que las rutas serán incorporadas a Waze y recomendó respetar la señalización instalada, varios conductores consultados no conocían los cierres que comenzarán mañana.

Un conductor aseguró que recién se enteró de las restricciones durante la conversación con este Diario.

“De que iban a haber cierres recién me estoy enterando por lo que me está diciendo”, respondió al ser consultado sobre la información difundida.

Comunicado de la Municipalidad de Lima informa sobre la ejecución de 4 puentes peatonales, pero no detalla las vías auxiliares para conductores (Foto: Diego Aquino / GEC).

Otro conductor afirmó haber visto carteles referidos a la construcción de los cuatro puentes, pero no información específica sobre las rutas que deberán seguir los vehículos.

“He visto en la altura de los paraderos nada más que dicen que se va a construir cuatro puentes (...) pero sobre las rutas no nos han mostrado todavía, no lo he visto”, señaló.

La situación resulta relevante porque el plan contempla distintos recorridos dependiendo del sentido y del tramo por el que circulen los vehículos. Por ello, conocer únicamente que se construirán cuatro puentes no permite necesariamente a un conductor anticipar dónde tendrá que cambiar su ruta.

EMAPE asegura que los cierres serán progresivos

Frente a este escenario, EMAPE sostiene que ha diseñado el plan precisamente para evitar que la intervención afecte simultáneamente todos los carriles de circulación.

Durante la primera etapa, los trabajos se concentrarán en las vías auxiliares y se cerrarán parcialmente dos carriles en ambos sentidos.

Plan de desvío vehicular - primera etapa. Cierre parcial de las vías auxiliares de la Vía Expresa Sur. (Foto: EMAPE).

Posteriormente, durante la segunda etapa, los trabajos pasarán a la vía principal, principalmente en horario nocturno, mientras el tránsito será derivado hacia las vías auxiliares habilitadas.

En la tercera etapa se intervendrán parcialmente los accesos y salidas entre ambas calzadas, pero se mantendrán conexiones habilitadas para garantizar la continuidad del desplazamiento.

La entidad recomienda considerar tiempos adicionales de viaje y seguir las indicaciones del personal encargado del control del tránsito, Sin embargo, esta , no precisa cuánto flujo vehicular adicional recibirá cada tramo ni cuánto tiempo adicional podría tomar atravesar la zona durante las distintas fases de la obra.

Más de una decena de accidentes evidencia los riesgos que persisten en los cruces

Los problemas de seguridad no se limitan a la congestión. El Comercio identificó al menos 10 accidentes registrados durante el 2026 en distintos puntos de la Vía Expresa Sur, varios de ellos concentrados en los cruces con las avenidas Surco y Ayacucho. Entre los casos figura el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 66 años, atropellada el 19 de enero mientras intentaba cruzar la vía a la altura de la parroquia San Roque.

La intersección con la avenida Surco concentra varios de los siniestros reportados. El 23 de febrero, una menor de 13 años resultó gravemente herida tras ser impactada por una motocicleta.

URGENTE: Hace unos minutos, otro siniestro en la vía de la muerte expresa, cruce con la avenida Surco. Estamos ad portas del inicio escolar ¿Hasta cuándo soportaremos la irresponsabilidad de Aliaga/Reggiardo y Carlos Bruce? Tanto MML y Surco tiene responsabilidad de un mal diseño pic.twitter.com/1pfGl57LgS — Eduardo Salmón (@otramirpolitica) February 22, 2026

El 6 de marzo, un adulto mayor fue atropellado por un camión frente al colegio Santa Teresita y, dos días después, dos automóviles chocaron en el mismo punto. El 25 de marzo, otro automóvil y una motocicleta colisionaron y el impacto terminó derribando un semáforo.

URGENTE 🚨⚠️🇵🇪 Nuevo atropello hace minutos en la vía de la muerte expresa en el cruce con la Av. surco frente al colegio Santa Teresita. ¿Hasta cuándo la gestión Aliaga/Reggiardo y Bruce? Esta irresponsabilidad es de ambos municipios, no son accidentes son SINIESTROS pic.twitter.com/fKyCjIzcZx — Eduardo Salmón (@otramirpolitica) March 6, 2026

Los accidentes continuaron en abril. El 12 de aquel mes se registró un siniestro en el cruce con la avenida Ayacucho, mientras que el 25 de abril un automóvil chocó contra una motocicleta eléctrica en la intersección con Surco.

URGENTE🚨Nuevo siniestro en la vía de la muerte expresa sur👇. Uno de los regalos que nos deja el virtual senador Aliaga🐷es una avenida ilegal, mal hecha/incompleta y que destruye/congestiona aún más Lima. ¿Cómo asumirán esta papa caliente los candidatos al sillón metropolitano? pic.twitter.com/ikFP3IyXl8 — Eduardo Salmón (@otramirpolitica) April 25, 2026

Dos días después, dos vehículos colisionaron frontalmente en el mismo lugar.

A estos casos se suman dos accidentes ocurridos en menos de 48 horas, en los que tres personas resultaron heridas. Uno de ellos ocurrió la mañana del domingo 24 de mayo, cuando un automóvil embistió a un motociclista; al día siguiente, una motocicleta chocó contra un ciclista que intentaba cruzar hacia la avenida Surco.

#URGENTE Nuevo siniestro🚨⚠️ en la vía de la muerte expresa sur que ya cuenta con dos fallecidos y al menos dos siniestros al día. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar esto? ¿Cómo Bruce permitió e "inauguró" esto y quiere llegar a MML? ¿Nunca investigarán la mal llamada vía expresa? pic.twitter.com/C7DFTjHEkd — Eduardo Salmón (@otramirpolitica) May 17, 2026

Durante un recorrido realizado por El Comercio, además, se observaron conductores que excedían la velocidad, maniobras prohibidas, semáforos inoperativos y peatones que continuaban cruzando entre vehículos, pese a la existencia de los puentes peatonales provisionales. En el cruce con Los Próceres había inspectores intentando ordenar el tránsito, mientras que hacia Paseo La Castellana se constató menor presencia de fiscalización y dispositivos semafóricos que no funcionaban.