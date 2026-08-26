Desde este jueves 27 de agosto, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), iniciará la primera etapa de un plan de desvío para construir 4 puentes peatonales en la Vía Expresa Sur con la finalidad de mejorar la seguridad y conectividad de los peatones.

Este plan de ejecución contempla una duración 180 días calendario, con restricciones parciales y cierres temporales que se ejecutarán de manera secuencial. La intervención demanda una inversión de S/ 39.9 millones.

¿En dónde estarán ubicados los puentes?

En los sectores de García García y Alberto Samamé, Vicus, Doña Elsa y Esteban Camere, y permitirán conectar ambos sentidos de la Vía Expresa Sur para facilitar el desplazamiento peatonal y reducir situaciones de riesgo.

Las structuras contarán con pilares de concreto y una superestructura metálica, además de barandas de seguridad, rampas y escaleras para garantizar la accesibilidad universal.

Las rutas del desvío serán las siguientes:

En ambos sentidos, para los vehículos que circulen por la vía auxiliar, entre la avenida República de Panamá y la avenida Paseo de la Castellana, serán derivados a la vía principal a la altura del jirón Carlos Sánchez Málaga y continuarán por esta hasta el punto de retorno ubicado a 120 metros de la avenida Alberto Samamé Dávila, donde retomarán la vía auxiliar.

y continuarán por esta hasta el punto de retorno ubicado a 120 metros de la avenida Alberto Samamé Dávila, donde retomarán la vía auxiliar. Entre la avenida Paseo de la Castellana y la avenida Ayacucho, los vehículos que circulen por la vía auxiliar en sentido hacia Ayacucho tomarán la vía principal a la altura del jirón Combate de Iquique y continuarán por esta hasta el jirón Doña Nora, donde retornarán a la vía auxiliar.

tomarán la vía principal a la altura del y continuarán por esta hasta el jirón Doña Nora, donde retornarán a la vía auxiliar. En el sentido contrario, de la avenida Ayacucho hacia la avenida Paseo de la Castellana , el tránsito utilizará la vía principal desde el punto de desvío ubicado a 120 metros de la avenida Ayacucho hasta la altura del colegio Hiram Bingham, para luego retornar a la vía auxiliar.

, el tránsito utilizará la vía principal desde el punto de desvío ubicado a 120 metros de la avenida Ayacucho hasta la altura del colegio Hiram Bingham, para luego retornar a la vía auxiliar. A los que vayan entre las avenidas Ayacucho y Surco, en ambos sentidos, el tránsito será derivado a la vía principal en los puntos de desvío establecidos a 120 metros de las avenidas Ayacucho y Surco, para luego retornar a la vía auxiliar.

Finalmente, los vehículos que circulen por la vía auxiliar entre la avenida Surco y la avenida Los Próceres, en ambos sentidos, deberán considerar restricciones y desvíos a la altura del pasaje Tunsho y la calle Los Reformistas, siguiendo la señalización instalada y las indicaciones del personal encargado del control del tránsito.

La nueva infraestructura permitirá contar con cruces peatonales seguros y accesos adecuados, contribuyendo a una movilidad más ordenada y segura para los vecinos de Lima Sur.