Las obras tendrán un plazo de ejecución de 180 días calendario. Foto: El Comercio
Las obras tendrán un plazo de ejecución de 180 días calendario. Foto: El Comercio
Por Redacción EC

Desde este jueves 27 de agosto, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), iniciará la primera etapa de un plan de desvío para construir 4 puentes peatonales en la Vía Expresa Sur con la finalidad de mejorar la seguridad y conectividad de los peatones.

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