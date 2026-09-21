En solo cinco años, del 2020 al 2025, la demanda de viajes en servicios de movilidad por aplicativo se quintuplicó en nuestro país, revela un informe publicado este mes por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

“En el 2025 se pidieron en promedio 1,3 millones de servicios de viaje al día. Estamos hablando también de 5 millones de usuarios y 300 mil conductores que ofrecen este servicio a través de las cuatro plataformas más grandes”, detalla a El Comercio Gonzalo Manrique, economista senior y uno de los autores del estudio.

Este incremento, que se disparó durante el 2022, una vez aliviadas gran parte de las restricciones por la pandemia, conllevó un enorme impacto económico en dicho rubro.

Según el IPE, las plataformas de movilidad intermediaron S/ 6.655 millones durante el 2025, un monto que escala hasta los S/ 7.429 millones si se considera el impacto indirecto.

“El impacto directo de las plataformas de movilidad en la economía equivale al 5% de las ventas reportadas por las empresas formales del sector transporte”, precisa el estudio en referencia a un campo que abarca desde transporte público urbano hasta transporte aéreo, de carga pesada o flotas interprovinciales.

La gran mayoría de estos servicios se realizan en Lima Metropolitana -el 72%, según IPE- pero también mostraron un considerable incremento en regiones, donde pasaron del 20% al 28% en su cuota de mercado.

“La demanda por estos servicios se restringe al ámbito urbano porque para que se desarrollen estos aplicativos debe existir cierta concentración de población”, señala Manrique.

Después de la capital, Trujillo (12%), Arequipa (8%) y Chiclayo (3%) encabezan la lista de ciudades con más viajes con esta modalidad, seguidos de Piura y Cusco que combinados acumulan el 5% del total nacional.

Manrique incluso asegura a El Comercio que la estimación en regiones es conservadora “porque nos basamos en la información que nos proporcionaron las mismas plataformas, pero sabemos que existen aplicativos regionales o locales que también tienen cierta demanda que no hemos podido capturar”.

Pero no todo es color de rosa para este sector.

El gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Flórez, considera que la cifra real de prestadores de este servicio variaría al excluir a quienes utilizan más de una plataforma al día.

“El servicio que brindan ha solucionado un problema, pero está generando otros. Antes de que se creara la ATU se conocía que había 150 mil taxis formales, más o menos 50 mil en el Callao y 100 mil en Lima. Hoy en día solamente se tienen registrados formalmente 80 mil”, señala el especialista en temas de transporte.

En ese sentido, Flórez considera necesario que las aplicaciones atiendan los pedidos de las autoridades para sincerar el registro y, sobre todo, iniciar el camino hacia la formalización del servicio en busca de una mejor calidad.

“La ATU ha pedido formalmente a estas empresas cuál es su listado de afiliados para poder contrastarlos con su base de registrados. Sin ello, no se puede saber la cifra real de carros que hacen servicio de taxi en Lima porque si sumas la misma unidad en tres plataformas aumentas la cantidad de carros que realmente no existen”, asegura.