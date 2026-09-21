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La demanda de servicios de viaje por aplicativos aumento 5,4 veces entre el 2020 y el 2025 en el Perú, según estudio realizado por el IPE.
La demanda de servicios de viaje por aplicativos aumento 5,4 veces entre el 2020 y el 2025 en el Perú, según estudio realizado por el IPE.
/ Lenin Tadeo / GEC
Por Renzo Giner Vásquez

En solo cinco años, del 2020 al 2025, la demanda de viajes en servicios de movilidad por aplicativo se quintuplicó en nuestro país, revela un informe publicado este mes por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

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