La madrugada de hoy, miércoles 24 de setiembre, extorsionadores atacaron y dejaron un mensaje amenazante dentro de un vehículo de la empresa de transportes 41 en Villa El Salvador. Este es un nuevo ataque contra el transporte público en lo que va del año.

América Noticias indicó que el cartel tenía escrito un ultimátum dirigido a los transportistas y administradores de la compañía.

¿Cómo ocurrió la amenaza?

Todo inició cuando en el paradero final, donde se encontraban los choferes y demás unidades, fueron sorprendidos por balazos y luego los delincuentes pegaron un cartel en el parabrisas de la unidad afectada exigiendo hablar directamente con los dueños.

“Buenas noches. Es una pena que su gerencia poco o nada les importe la integridad de sus colaboradores. Desde hace mucho tiempo tienen conocimiento y no dan respuesta. Comuníquense con mi persona. Soy la seguridad. Se terminó la paciencia”, se lee en el mensaje.

Fuera de cámaras, algunos conductores indicaron que la gerencia no les informó sobre posibles extorsiones. Sin embargo, desde hace algunos meses, pagan 10 soles diarios adicionales al monto base por el uso de los buses. Esta situación ha generado molestia y preocupación entre los trabajadores.

Son cerca de 120 buses que operan en la empresa 41 ruta Ventanilla - Villa El Salvador con cerca de 120 buses. Ahora, la mayoría de choferes optó por no trabajar este miércoles y exigen respuestas, ya que tienen miedo de correr por la misma suerte que sus colegas de El Chino o Vipusa, empresas que también fueron atacadas recientemente.