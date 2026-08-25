La PNP capturó a cuatro integrantes de una banda criminal dedicada a acciones de sicariato y extorsión contra empresas de trasporte público en Villa El Salvador. Foto: GEC
La PNP capturó a cuatro integrantes de una banda criminal dedicada a acciones de sicariato y extorsión contra empresas de trasporte público en Villa El Salvador. Foto: GEC
Por Redacción EC

En un megaoperativo, agentes de la División de Extorsiones de la Dirincri de la Policía Nacional detuvieron en Villa El Salvador a cinco presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a los delitos de sicariato y extorsión en contra de empresas de transporte público de Lima Sur durante los últimos meses.

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