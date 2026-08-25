En un megaoperativo, agentes de la División de Extorsiones de la Dirincri de la Policía Nacional detuvieron en Villa El Salvador a cinco presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a los delitos de sicariato y extorsión en contra de empresas de transporte público de Lima Sur durante los últimos meses.

Según RPP, estos sujetos delinquían contra choferes y cobradores en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

Los implicados responden a los nombres de Erick Rebaza Guillén, Analí Barraza Chuquimajo, Jonathan Meza Reyes, Jaron Angulo Naranjo. El quinto integrante, Cristofer Francia Zacata, fue detenido por el Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador.

En su poder se encontró dos pistolas con cacerinas abastecidas, municiones, 1.200 soles en efectivo, así como seis teléfonos celulares. También varias tarjetas bancarias.

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), precisó que los detenidos “ya tienen arraigo criminal por delitos contra el patrimonio y robo”.

Vínculo con ataque a Nueva América

Información de la PNP señala que los detenidos estarían vinculados al ataque contra un chofer de la empresa Nueva América, el pasado 23 de agosto, donde un chofer quedó gravemente herido.

El hecho ocurrió en el límite de los distritos de Surco y San Juan de Miraflores, cerca de la urbanización San Ignacio de Loyola, en la cuadra diez de la avenida Agustín La Rosa Lozano, por lo que tuvieron que suspender de forma indefinida sus operaciones.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables o autores del atentado ni se han esclarecido las causas directas de este hecho delictivo.