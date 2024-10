En una reunión con el Ministerio del Interior, los representantes del transporte formal de Lima y Callao solicitaron medidas de seguridad para continuar con sus actividades ante la convocatoria de un supuesto paro anunciado por el sector informal para este jueves 10 de octubre.

Héctor Vargas, dirigente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, informó a Canal N que el gremio formal no se sumará a esta paralización y desconocen quiénes están detrás de la convocatoria. Además, enfatizó la necesidad de contar con garantías para proteger tanto a los transportistas como a los usuarios.

“Nosotros no somos convocantes al paro, somos empresas que queremos trabajar y hemos venido a solicitar las garantías tanto a la Policía como el Ministerio del Interior. El día jueves 10 no somos convocantes al paro. Nosotros no vamos a parar. Hemos venido para que las autoridades nos digan las acciones que están realizando y también para solicitarles que nos brinden las garantías para poder trabajar ese día”, señaló Vargas.

Héctor Vargas, dirigente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, indicó que solicitaron al Mininter y PNP garantías para poder trabajar este jueves 10, fecha del paro convocado por transportistas informales



Por otro lado, Vargas recordó que la convocatoria de su gremio a una paralización el pasado 26 de septiembre tuvo como objetivo exigir acciones concretas contra la delincuencia, pero la agenda fue desviada con otros pedidos que no representan su causa.

El representante también indicó que las autoridades le comunicaron que se está coordinando con las Fuerzas Armadas para desplegar a 3,000 efectivos con el objetivo de garantizar una presencia disuasiva, evitando posibles enfrentamientos. Además, señaló que el gobierno ha implementado un plan de seguridad para enfrentar el paro previsto para este jueves.

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, anunció que cerca de 400 empresas, incluidos taxistas, mototaxistas y otros gremios, realizarán un paro pacífico pidiendo al Congreso derogar la ley del “crimen organizado”. Este paro tendrá una duración de tres días, es decir, 72 horas.