En esa línea, algunos residentes sostienen que ha surgido la oportunidad de promover eventos festivos y establecer lugares específicos para que la comunidad pueda reunirse con fines sociales . “Amigos de la muni, recuerden que esta es una fiesta que lleva años de años de tradición barranquina, organizada por vecinos y que congrega a la comunidad. Siempre es hermoso cuando las autoridades y los vecinos se ponen de acuerdo para potenciar los eventos, más que cortar iniciativas vecinales”, comentó el ciudadano Mauricio Hidalgo.

O sea, que la alcaldesa de la @Barranco_Muni, Jéssica Vargas, quedó 🤡 al intentar prohibir la fiesta en El Triangulito, olvidando que los espacios públicos son para el USO de los vecinos. Al final hubo un fiestón, y se bailó pegadito y hasta abajo. pic.twitter.com/vHMF2KaZ62 — Un Chasqui del Bicentenario (@unchasqui) January 2, 2024

Las propuestas

El arquitecto y urbanista Aldo Facho mencionó que, después del Centro Histórico de Lima y Miraflores, Barranco es uno de los distritos más populares en la capital y, además, cuenta con un enorme potencial. “Existe una significativa concentración de ambientes y edificios monumentales en un distrito relativamente pequeño. Se trata de un espacio con gran valor histórico y festivo, lo que aumenta su atractivo ”, afirmó.

Además, el experto comentó que existen problemas que afectan al distrito. “Se nota una alta congestión vehicular, ya que solo dos vías en la zona central canalizan los principales flujos metropolitanos. Es crucial educar a los vecinos para que utilicen el espacio público de manera respetuosa”, agregó.

Resaltó que en Barranco se podría implementar una estrategia de ‘supermanzana’. Este proyecto fomenta un uso más eficiente de los flujos de tráfico, asegurando que las calles pertenecientes a los barrios mantengan un tránsito lento, dando prioridad al peatón, mientras que las vías rápidas estén destinadas a tener más vehículos . “Esto no solo atraería a los turistas, sino que también preservaría el valor turístico del distrito”, acotó.

Especialistas resaltaron a El Comercio que lo sucedido en "El Triangulito" refleja una necesidad de reactivar ferias y festivales (foto: Cynthia Yamamoto).

Por otro lado, Facho sugirió que la recuperación de las casonas podría financiarse mediante la venta de edificaciones en aquellos puntos del distrito donde sea posible construirlas sin problemas , proporcionando así una visión integral del desarrollo urbano.

“En lugar de intentar combatir o entrar en conflicto con los vecinos, se debería buscar rescatar la tradición de los carnavales y ferias en el espacio público . Estas actividades deben estar enmarcadas en un calendario anual del distrito. De esa manera, se impulsará el turismo tanto metropolitano como mundial, siempre respetando las normas urbanas y sin sobrepasar límites”, añadió.

Por su parte, Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos y fundadora de Ocupa Tu Calle, destacó que las plazas, veredas y áreas verdes no solo mejoran la calidad de vida de las personas, sino que también añaden valor al suelo. “El espacio público representa el corazón de las ciudades; es crucial comprender ese valor y su potencial”, sostuvo.

Mariana Alegre propone la implementación de espacios infantiles para jugar, sin embargo, resalta que no deben estar cerrados (foto: Renzo Salazar).

Mencionó estrategias para aprovechar estos espacios con fines recreativos, culturales y comerciales. “Existen numerosas iniciativas que se han descuidado y que deberían retomarse, como el caso de las clásicas ferias que solían realizarse los fines de semana . A ello se suma la peatonalización de calles cercanas a los mercados , donde la vía pública cobraba vida y se ofrecían puestos para impulsar el comercio local y los emprendimientos de los vecinos”, expresó. Destacó que, en estos lugares, el Gobierno Local tiene la capacidad de realizar mejoras, algo que la mayoría de alcaldes no haría.

Además, resaltó la importancia de establecer espacios públicos pensados para las niñas y niños . “En la gestión pasada, existía un área donde los pequeños podían participar en diversas actividades (...). Es fundamental continuar promoviendo este tipo de estrategias. Cada barrio tiene características particulares que se reflejan en parques locales y zonas comerciales ”, acotó.

“No es deseable tener espacios carentes de identidad. Por ejemplo, Barranco es un distrito bohemio y artístico , por lo que el espacio público desempeña un papel crucial para atraer visitantes y generar economía local a través del arte y la cultura. Sería apropiado fomentar el desarrollo de festivales y asegurarse de que las municipalidades no pierdan estas oportunidades , siempre teniendo en cuenta la seguridad y el orden”, expresó.

Expertos recomendaron peatonalizar ciertas calles. Sobre todo, las cercanas a los mercados (foto: Municipalidad de Barranco).

Lucía Nogales, arquitecta y directora del proyecto Ocupa tu Calle, señaló que es frecuente presenciar fiestas de Año Nuevo en las plazas. “ Es un error prohibir este tipo de actividades. Lo mismo ocurrió con los carnavales que solían celebrarse en Barranco . Por lo general, son eventos organizados por los mismos vecinos, lo que promueve la cohesión social. Por ende, las autoridades deben implementar medidas de seguridad más efectivas para activar los espacios públicos”, indicó.

Una de las iniciativas que Nogales mencionó fue la red de ferias que solía llevar a cabo “Perú Independiente”. Este proyecto organizaba ferias y festivales destinados a promover el comercio local e independiente . Además, también coordinaba conciertos y talleres gratuitos que se realizaban en espacios públicos . “La idea es continuar desarrollando este tipo de modelos de negocios culturales, ideales para la municipalidad, la cual debe respaldar y ayudar a los vecinos. Estas actividades no solo impulsan la economía local y generan ingresos, sino que también contribuyen al aumento de la participación ciudadana”, añadió.

Pronunciamiento de la municipalidad

Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco, informó a El Comercio que, siendo barranquina, ha participado en las tradiciones del distrito durante años. “En el 2023 realizamos múltiples actividades culturales, incluyendo fiestas y conciertos”, mencionó. Por lo tanto, aseguró que no está en contra de este tipo de eventos. No obstante, señaló que el evento en cuestión, del cual tuvo conocimiento tan solo días antes, carecía de los permisos necesarios y no contaba con las medidas de prevención correspondientes.

Comunicado de la Municipalidad de Barranco

“Si alguien desea organizar un evento, debe solicitar permiso tanto al Ministerio del Interior como al municipio. Esta fiesta se llevó a cabo sin autorización. Hubiera preferido que los vecinos me visitaran y propusieran organizar el evento de manera conjunta. No se contó con seguridad privada ni con una persona responsable de la organización. Nadie se acercó a hablar conmigo; mi equipo se enteró porque la información empezó a circular en redes sociales”, indicó.

Añadió que se vendió licor en la vía pública, lo cual está prohibido. “Las calles se convirtieron en tachos de basura y urinarios. No estoy en contra de las fiestas; estoy en contra de que se realicen de manera clandestina y sin regulación . No impedí el evento; de haberlo hecho, habría cerrado las calles o llamado a la policía, pero opté por no hacerlo para evitar enfrentamientos. Lo único que solicité fue la presencia municipal por si ocurría algo. Creo que el espacio público debe utilizarse, pero de manera organizada y con medidas preventivas”, expresó.