Alrededor de 25 personas, entre adultos y menores de edad, resultaron afectadas tras consumir alimentos en un conocido local de comida rápida. Los agraviados presentaron síntomas como vómitos y severos cólicos abdominales horas después de haber ingerido hamburguesas y otros productos en el establecimiento, según reportó el noticiero 24 Horas de Panamericana Tv.

Tras la emergencia, varios pacientes requirieron asistencia médica hospitalaria, mientras que uno de los menores permanece internado en el Hospital de Vitarte bajo observación y tratamiento especializado.

Al menos 25 personas, entre adultos y menores de edad, resultaron afectadas tras consumir alimentos en un conocido local de comida rápida. Los agraviados presentaron síntomas como vómitos y severos cólicos abdominales horas después de haber ingerido hamburguesas y otros productos en el establecimiento.

Tres afectados dieron positivo para rotavirus

A través de un comunicado, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que el Hospital II Vitarte, perteneciente a la Red Prestacional Almenara, atendió a tres pacientes pediátricos que presentaban síntoma de infección gastrointestinal.

Tras las evaluaciones médicas correspondientes, las pruebas diagnósticas arrojaron resultados positivos para rotavirus, un virus altamente contagioso que se transmite por la ingesta de alimentos o agua contaminados.

Clausura del local

Ante esta situación, la Municipalidad de Ate dispuso la clausura del establecimiento mientras las autoridades investigan la relación entre el brote y los alimentos que comercializa el local.

¿Qué es el rotavirus?

El rotavirus es un virus altamente contagioso que causa una infección intestinal grave llamada gastroenteritis aguda, la cual afecta principalmente a bebés y niños menores de cinco años.

Este virus ataca el revestimiento del estómago y de los intestinos, provocando diarreas severas y vómitos continuos que pueden llevar rápidamente a una deshidratación grave.

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