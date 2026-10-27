Al menos 25 personas, entre adultos y menores de edad, resultaron afectadas tras consumir alimentos en un conocido local de comida rápida. Los agraviados presentaron síntomas como vómitos y severos cólicos abdominales horas después de haber ingerido hamburguesas y otros productos en el establecimiento.
Al menos 25 personas, entre adultos y menores de edad, resultaron afectadas tras consumir alimentos en un conocido local de comida rápida. Los agraviados presentaron síntomas como vómitos y severos cólicos abdominales horas después de haber ingerido hamburguesas y otros productos en el establecimiento.
Por Redacción EC

Alrededor de 25 personas, entre adultos y menores de edad, resultaron afectadas tras consumir alimentos en un conocido local de comida rápida. Los agraviados presentaron síntomas como vómitos y severos cólicos abdominales horas después de haber ingerido hamburguesas y otros productos en el establecimiento, según reportó el noticiero 24 Horas de Panamericana Tv.

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