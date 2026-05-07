Tras una reunión entre el viceministro de Relaciones Exteriores y las familias de los peruanos que prestan servicio en las Fuerzas Armadas de Rusia, tras haber sido llevados con engaños, la Cancillería ha formalizado una serie de gestiones diplomáticas ante las autoridades Ucranianas y la Federación de Rusia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores “convocó formalmente al embajador designado de la Federación de Rusia en Lima para entregarle una lista actualizada de los casos registrados”. Durante el encuentro, “ se reiteró el pedido de búsqueda, ubicación e informe del estado de salud de nuestros connacionales ”.

Además, la Cancillería le recordó al diplomático ruso que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, “ la prestación de servicios en fuerzas armadas extranjeras requiere autorización previa del Poder Ejecutivo ”.

Peruanos engañados con ofertas laborales regresan desde Rusia en estado delicado. (Foto: Captura de YT/RPP)

Peruano como presos de guerra en Ucrania

La Cancillería “ha confirmado el caso de un peruano que se encuentra bajo custodia del Ejército ucraniano”. Por esa razón, “ se ha solicitado a las autoridades de ese país conocer su paradero exacto, a fin de gestionar las coordinaciones para su pronto y seguro retorno al Perú en el más breve plazo ”, informó a través de un comunicado.

Por último, respecto a la información de otros peruanos capturados por tropas ucranianas, se detalló que “se han realizado gestiones ante el embajador de Ucrania en Lima para confirmar estos hechos y garantizar su protección”.

Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores instó a las familias a realizar el seguimiento de sus casos mediante los canales formales y recordó que la Embajada del Perú en la Federación de Rusia se encuentra operativa para cualquier emergencia.

Toda comunicación se puede realizar mediante las siguientes vías de comunicación: