Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cancillería reiteró el pedido de búsqueda, ubicación e informe del estado de salud de nuestros connacionales al embajador peruano en Rusia. Foto: Andina/composición GEC
Cancillería reiteró el pedido de búsqueda, ubicación e informe del estado de salud de nuestros connacionales al embajador peruano en Rusia. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

Tras una reunión entre el viceministro de Relaciones Exteriores y las familias de los peruanos que prestan servicio en las Fuerzas Armadas de Rusia, tras haber sido llevados con engaños, la Cancillería ha formalizado una serie de gestiones diplomáticas ante las autoridades Ucranianas y la Federación de Rusia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: