La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4) logró la detención preliminar judicial de 25 presuntos miembros de las redes criminales ‘Hijos de Dios’ y ‘Tren del Llano’, consideradas facciones de la organización criminal internacional ‘Tren de Aragua’ en Perú.

El megaoperativo fue liderado por el fiscal provincial César Augusto Changa Echevarría y contó con la participación de más de 50 fiscales, además de efectivos de la Policía Nacional del Perú.

PUEDES VER: Detenida en España una prófuga de la organización Tren de Aragua reclamada por Chile

Las acciones incluyeron allanamientos simultáneos en 39 inmuebles ubicados en Ica, Tumbes, Junín, Cajamarca, Apurímac, Piura, Lambayeque y Amazonas.

Redes captaban mujeres para explotación sexual

De acuerdo con las investigaciones fiscales, ambas organizaciones criminales operaban desde junio de 2023 y se dedicaban al traslado de mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana hacia Perú.

Fiscalía golpea al Tren de Aragua con detención de 25 implicados en trata de personas. Fotos: Oficina de imagen institucional

Las víctimas eran llevadas a hostales, discotecas y clubes nocturnos, donde eran obligadas a pagar entre S/ 15 000 y S/ 20 000 por conceptos de viaje, alimentación y consolidación de sus llamadas “plazas”, mediante la prestación de servicios sexuales.

La estructura criminal mantenía un control permanente sobre las mujeres mediante vigilancia, amenazas y diversos mecanismos de coerción.

Capturan a presuntos cabecillas de las organizaciones

Entre los detenidos figuran Glorimar Gómez y Hender Montilla, señalados como cabecillas de ‘Tren del Llano’ e ‘Hijos de Dios’, respectivamente.

Según la Fiscalía, estas facciones contaban con una organización interna bien definida, con integrantes encargados de funciones específicas como multadores, personal de seguridad en los locales, administradores y responsables del control y vigilancia de las víctimas.

Allanamientos en ocho regiones: Fiscalía desmantela redes del Tren de Aragua. Fotos: Oficina de imagen institucional

Además de las detenciones, las autoridades ejecutaron la incautación de documentos, equipos electrónicos y otros elementos que serán clave para esclarecer los delitos investigados.

El caso comprende presuntos delitos de trata de personas, explotación sexual, extorsión, homicidio y otras actividades ilícitas vinculadas al accionar del ‘Tren de Aragua’ en territorio peruano.

VIDEO RECOMENDADO