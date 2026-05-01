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Megaoperativo contra el Tren de Aragua: Fiscalía captura a 25 investigados en varias regiones. Fotos: Oficina de imagen institucional
Megaoperativo contra el Tren de Aragua: Fiscalía captura a 25 investigados en varias regiones. Fotos: Oficina de imagen institucional
Por Redacción EC

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4) logró la detención preliminar judicial de 25 presuntos miembros de las redes criminales ‘Hijos de Dios’ y ‘Tren del Llano’, consideradas facciones de la organización criminal internacional ‘Tren de Aragua’ en Perú.

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