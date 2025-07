El oficio N.º 2274-2025-MTC/19.02 lleva la firma de Jorge Salas Ojeda, director de la Dirección de Inversión Privada en Transportes del MTC. A través del mismo, se solicita información técnica clave sobre ocho aspectos de los 90 coches y 20 locomotoras :

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El estado actual a nivel técnico y operativo de los principales de cada uno de los vehículos ferroviarios que son materia de donación Auditoría técnica realizada al material rodante materia de donación Cronograma y orden de llegada del material rodante Fichas de mantenimiento de los últimos años de la totalidad del material rodante Fichas técnicas de la totalidad del material rodante Historial de mantenimiento y operación del material rodante Registro de intervenciones mayores (reparaciones) Información sobre la integridad estructural y funcional del material rodante (coches y locomotoras), así como su potencial de vida útil remanente

Con esta solicitud, se buscaba conocer las condiciones que tendrían los equipos, fundamental para garantizar que existen condiciones seguras para los usuarios. La información debido entregarse en un plazo máximo de cinco días hábiles. Pese a que ha transcurrido más de un mes y medio desde el envío del oficio, el MTC confirmó a El Comercio que, hasta el cierre de esta nota, el municipio limeño no ha entregado aún los documentos solicitados.

Oficio enviado por el MTC el 13 de mayo.

Por otro lado, de acuerdo a información a la que accedió El Comercio, el 12 de junio, funcionarios del MTC se reunieron con el jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos de la MML, Raúl Fernández Olivares. En esta oportunidad, se reiteró la urgencia de contar con la información técnica.

Durante esa reunión también se planteó la necesidad de suscribir un Convenio Específico para abordar las condiciones de cesión del material donado y la articulación con el contrato de concesión vigente. Al respecto, los representantes de la MML señalaron en dicha sesión que, teniendo en cuenta los acuerdos con Caltrain, el convenio debería incluir que el periodo de cesión de los trenes sea de solo tres años, con una puesta en operatividad desde el día siguiente a la suscripción del convenio y que solo se use en tramos de Lima Metropolitana .

Sin embargo, el MTC señaló que estas condiciones impuestas por el municipio no se alineaban con los requerimientos operativos y legales del concesionario, que ha solicitado un plazo mínimo de cinco años para gestionar el servicio. Además, se indicó que, de las 19 locomotoras y 90 coches donados a la MML, solo 7 locomotoras y 29 coches podrían operar con la infraestructura actual.

Luego de la reunión, la MML se comprometió a enviar una propuesta de convenio específico para el 17 de junio. El documento todavía no ha sido entregado, según indicó el MTC a El Comercio.

Cabe recordar que el alcalde de Lima ha reiterado su intención de iniciar la marcha blanca de los trenes donados antes del 28 de julio. “Si comienza a poner trabas, hay que hacerle una marcha hasta el MTC. Hay que llenar el MTC de gente que sí quiere tren”, dijo.

César Sandoval Pozo, ministro de Transportes y Comunicaciones, comentó que espera reunirse con el alcalde para discutir los requerimientos técnicos y legales del proyecto y descartó que se estén poniendo obstáculos. “Quisiera tener la oficialización de la reunión que él está solicitando con el MTC. Obstaculización no hay, al contrario, hay predisponibilidad de que las cosas se hagan con responsabilidad, se hagan de manera técnica y, sobre todo, generando confianza de la población y no expectativas que posiblemente no se puedan dar”, sostuvo.

El Comercio solicitó una entrevista a la MML sobre las respuestas pendientes de envío al MTC y la postura del municipio acerca de las condiciones para la viabilidad del servicio del tren Lima-Chosica. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo una respuesta.

¿Por qué se necesita con urgencia la información que solicita el MTC?

Daniel Maguiña Roca, arquitecto y especialista en temas ferroviarios desde 1988, declaró a El Comercio que la información técnica que solicita el MTC es necesaria para conocer el estado de los trenes donados.

“ El MTC tiene potestad para pedir información técnica, sobre todo porque este es un material rodante usado. Eso no quiere decir que esté en mal estado, pero por esa razón debemos conocer el estado operativo actual de un material que se ha entregado para beneficio del país ”, sostuvo . “Además, el MTC tiene los derechos sobre la vía, que actualmente está concesionada a una empresa. Por eso se necesita su revisión y autorización”, agregó.

Los vagones de Caltrain llegarían el 10 de julio, según López Aliaga. / Caltrain

El experto señaló que los equipos ferroviarios deben contar con fichas de su mantenimiento correspondiente, por lo que este material debió haber sido entregado por Caltrain a la MML. Como parte del mantenimiento, ingenieros y tasadores profesionales determinan el potencial de vida útil de los implementos de los trenes. Por lo tanto, dijo que la MML debe enviar con urgencia la información técnica al MTC para avanzar con la firma del convenio del proyecto.

“La MML debe brindar el sustento técnico y financiero para la firma de la adenda. De esta manera se podrá firmar el Convenio específico del proyecto. Los estudios necesarios para la adenda no demorarían más de 2 meses”, expresó.

Ferrocarril Central Andino desmiente modificaciones en niveles de los puentes

El Ferrocarril Central Andino (FCCA) aclaró a El Comercio que no se está realizando trabajos con maquinaria para aumentar el desnivel de los puentes del centro de Lima por los que pasará el nuevo servicio Lima-Chosica. Esto a raíz de una publicación en X del usuario Cholega, donde se menciona que se estaban haciendo labores para aumentar el desnivel de los puentes con el objetivo de que los vagones de Caltrain puedan pasar.

Y luego de señalar los problemas de interferencias de los puentes en la ruta del ferrocarril de Lima, han traído la maquinaría para aumentar el desnivel de los puentes y que los vagones de dos pisos puedan pasar por debajo pic.twitter.com/afub8TMmGa — Cholega (@Cholega) June 29, 2025

“La foto corresponde a actividades habituales de mantenimiento en la vía”, afirmó el FCCA.