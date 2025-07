Trenes donados sin espacio definido y más cuestionamientos del MTC: así responde la Municipalidad de Lima por el proyecto del tren Lima-Chosica

En el Parque de La Muralla, bajo un despliegue de banderas y discursos, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó este lunes el primer lote de trenes donados por la empresa ferroviaria estadounidense Caltrain. Se exhibieron 43 coches y 11 locomotoras ante autoridades y vecinos como parte del ambicioso proyecto para unir Lima con Chosica.

Sin embargo, la ausencia más notoria fue la del ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, quien marcó distancia del acto y reiteró públicamente sus reparos. “El MTC apuesta por una mejor conectividad y un transporte de calidad, pero no respaldará iniciativas que no cumplan con los estándares técnicos mínimos”, señaló, en referencia directa a la propuesta del alcalde Rafael López Aliaga.

Sandoval enfatizó que la operatividad del sistema propuesto por la MML aún está lejos de concretarse. “La concesionaria debe coordinar con la MML, pero no hay 13 paraderos, ni cruces seguros, ni cuatro estaciones, ni doble vía. Eso lo debe saber el alcalde ”, advirtió.

La Municipalidad de Lima presentó el primer lote de trenes donados para unir Lima y Chosica. Foto: GEC.

El tren Lima-Chosica es el principal proyecto del alcalde Rafael López Aliaga, aunque persisten los cuestionamientos y la falta de certezas sobre su viabilidad operativa y legal debido a la carencia de infraestructura básica .

Controversia por falta de espacio para el segundo lote

Luis Vilela, asesor de la Autoridad de Transporte Urbano, indicó que hasta el momento no se tiene información sobre el destino del segundo lote de coches y locomotoras que llegará en las próximas semanas .

Ante ello, la regidora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Roxana Rocha, aseguró que hay espacios para almacenarlos, aunque admitió que tendrán que buscar otro lugar. “No tengo dudas de que habrá espacio, pero si el MTC no lo hace, la administración municipal lo resolverá pronto. Hay tiempo para encontrarlo antes de agosto”, afirmó.

Rocha agregó que se han identificado terrenos privados con suficiente capacidad para guardar los vagones y locomotoras. “No estarán almacenados más de 45 o 60 días. La operación comenzará en el corto plazo, calculamos que este año, probablemente en noviembre”, dijo.

Presentación de los trenes

Durante la presentación de la primera tanda de coches y locomotoras, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Roxana Rocha, negó varios de los cuestionamientos planteados. “¿Han dicho que es un gasto innecesario? Pues no lo es, estamos hablando de una donación. Por otro lado, ¿han intentado desprestigiarnos diciendo que no estamos listos para la operación? Eso no es cierto, la operatividad no la asume la municipalidad, sino la persona jurídica que gane el concurso público. No estamos improvisando”, señaló.

“Aquí están los trenes, ya los pueden ver. Se han realizado todas las verificaciones legales. Ese tipo de comentarios malintencionados forman parte de una campaña que busca desprestigiarnos y frenar el progreso de Lima y de nuestro país. Estamos actuando pensando en los más necesitados”, añadió.

Rafael López Aliaga y el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Foto: GEC.

Rocha destacó que estos trenes representarán una oportunidad de empleo y mejor accesibilidad para jóvenes estudiantes y madres de familia, quienes dejarían de gastar tanto dinero en pasajes. “Están intentando sembrar dudas”, afirmó.

Por su parte, el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, sostuvo que ahora los vecinos chalacos podrán ser partícipes de esta experiencia. “Nuestros vecinos disfrutarán de esta nueva realidad. Estamos comprometidos a sacar este proyecto adelante y a apoyar al alcalde. Este tren recorrerá las calles del Callao, Lima y Chosica. Vamos a trabajar en eso”, expresó.

El alcalde del Callao, Pedro Spadaro, brindó su apoyo a López Aliaga. Foto: GEC.

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que los ciudadanos de a pie serán los principales beneficiados de esta obra. “Todo el Perú valora este gran aporte. Rafael López Aliaga está haciendo cosas muy positivas para Lima”, declaró.

Finalmente, el alcalde Rafael López Aliaga sostuvo: “Todo el Perú está abandonado, no tiene inversión. El país está siendo saqueado. No se puede permitir el despilfarro. Tenemos que poner orden de una vez por todas. Estamos implementando mecanismos diferentes para brindar soluciones. Este es un ejemplo de que sí se pueden hacer obras”.

“No me preocupan los cuestionamientos, estoy curtido, la verdad es que me resbalan. Sigan denunciándome, no me preocupa. He sido denunciado penalmente por mafias”, concluyó.

El alcalde Rafael López Aliaga en la presentación de los trenes. Foto: GEC.

En medio de la conferencia, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, publicó en su cuenta de X: “Señor alcalde, la gestión pública de obras y proyectos se realiza de la manera más técnica y respetuosa, conforme a la normativa que nos ampara. Nada se hace con prepotencia ni soberbia. Usted podrá insultar todo lo que quiera, pero las cosas se hacen respetando la ley. Con su poder económico no puede violar las normas. Pongamos por delante la vida y la integridad de las personas, con humildad y capacidad de gestión”.

Señor alcalde, @rlopezaliaga1 la gestión pública de obras y proyectos se hacen de la manera más técnica y respetuosa, conforme a la normativa que nos ampara. Nada se hace con prepotencia y soberbia. Usted podrá insultar todo lo que quiera, pero las cosas se hacen por el camino… — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) July 14, 2025

Antecedentes

El alcalde Rafael López Aliaga criticó al ministro César Sandoval y a los sectores que cuestionan el tren Lima-Chosica. “El problema del Perú es la gente corrupta, la izquierda caviar, la izquierda terruca, que no quiere que la gente sea feliz”, declaró visiblemente molesto. Acusó a grupos extranjeros de financiar a los opositores.

También exigió a la presidenta Dina Boluarte y al premier Eduardo Arana cumplir con el apoyo prometido. “Me ofrecieron apoyo y lo exijo públicamente. He guardado silencio, pero si quieren pelea política, la tendrán”, afirmó.

López Aliaga sostuvo que la infraestructura ya está lista para operar, pese a las dudas del MTC y especialistas. “¡Estamos listos! Estos trenes funcionaban hasta diciembre en la zona más exclusiva de California. No me digan que no sirven”, sentenció.

Así fue el traslado de los coches.

Tras las críticas del alcalde, el MTC respondió con un comunicado oficial donde lamentó “el comportamiento agresivo y ordinario” de López Aliaga y anunció que evalúan acciones legales.

El MTC recordó que es el ente rector en proyectos de infraestructura y que sus decisiones se rigen estrictamente por ley. Rechazó las acusaciones del alcalde, calificándolas de desinformación y subrayó que su labor busca el bienestar de todos los peruanos.

Finalmente, advirtió sobre posibles intereses personales detrás de la promoción del tren. “El sector actúa con responsabilidad para proteger a los ciudadanos de Lima y Callao, no para beneficiar intereses particulares que se aprovechan de la expectativa ciudadana”, concluyó el comunicado.