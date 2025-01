De terror. Al menos tres personas perdieron uno ojo luego de ser sometidas a una operación quirúrgica de cataratas en Hospital III de Iquitos del Seguro Social de Salud (Essalud). Sus familiares denuncian que se cometió negligencia médica pues la forma en la atención y traslado careció de medidas de higiene básicas. Otros dos pacientes que también fueron intervenidos se encuentran con estado de salud reservado.

Todo inició el 31 de diciembre de 2024. El nieto de Lita Rengifo, una de las afectadas, indicó que su abuela fue intervenida de cataratas, pero, tras presentar dolor, volvió al hospital, donde le detectaron una infección por una bacteria interhospitalaria y se decidió extraerle un ojo para evitar que esta dolencia llegara al cerebro.

“Todas estas personas (mi padre y demás afectados) ingresan al nosocomio, a la sala de operaciones, con la misma ropa que venían de la calle para ser operados y han sido trasladados en mototaxi sin los cuidados adecuados. Todas esas bacterias con la que estaban caminando han sido ingresadas . Una señora con su vestido y en el caso de mi papá, con short y zapatos”, contó para América Noticias la hija de unos de los pacientes.

Ella precisa que al tercer día todos presentaban una infección ocular grave y la doctora encargada de nombre Adriana Angélica Lozano Arcani, ya tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo.

“Se los llevaron a un lugar y nos decían que estaban en sala de operaciones y al final estuvieron un día más. Luego, al ser llevados en la ambulancia, esta no funcionaba y es más, tuvo que ser empujada por personal del hospital. También les quitaron todo los parches para que nadie se entere que los estaban llevando. La misma doctora les decía ‘ No mencionen que se están yendo al hospital, no mencionen que están mal, digan que se están yendo de paseo, de vacaciones ’”, narró al matinal.

Ahora los pacientes fueron trasladados al hospital Edgardo Rebagliati, donde vienen siendo atendidos.

VIDEO RECOMENDADO Pacientes provienen de Iquitos

Essalud se pronuncia

Tras manifestar su solidaridad con los pacientes afectados y sus familiares, Essalud anunció en un comunicado que “se ha dispuesto la conformación de una comisión investigadora para el inicio inmediato de una evaluación técnica rigurosa para verificar el cumplimiento de los protocolos de atención y bioseguridad vigentes”

Agregó que, de evidenciarse el incumplimiento de esos protocolos, “se adoptarán las medidas correctivas y se aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a la normativa vigentes”,