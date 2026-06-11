El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) dispuso paralizar temporalmente el ingreso de adolescentes infractores al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, en La Libertad. Esta medida busca reducir los riesgos de seguridad y recuperar el orden interno luego de que el establecimiento registrará el más alto índice de sobrepoblación a nivel nacional.

El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, junto al director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Luis Vega, constató que el centro de rehabilitación alberga a una población de 258 jóvenes, cuando su capacidad real es de 106 internos.

“Este es el centro que tiene más sobrepoblación de todo el país y que, además, tiene internos de mucho cuidado. Entonces no podemos seguir arriesgando más la seguridad de los trabajadores y de la población. Estamos tomando la decisión de suspender temporalmente nuevos ingresos a este centro juvenil, lo cual será comunicado a las autoridades competentes”, señaló Jiménez.

El ministro Jiménez añadió que lo que se busca es agilizar las evaluaciones técnicas para propiciar la salida de aquellos adolescentes que cumplan con los perfiles de reinserción social previstos en las leyes vigentes. Foto: gob.pe

Ante esta disposición, el Ministerio de Justicia señaló que los nuevos ingresos serán trasladados a sedes alternativas de otras regiones del país. El ministro Jiménez añadió que lo que se busca es agilizar las evaluaciones técnicas para propiciar la salida de aquellos adolescentes que cumplan con los perfiles de reinserción social previstos en las leyes vigentes. “Esperamos, también, poder generar más egresos con jóvenes que estén rehabilitados y que puedan salir de aquí con una nueva oportunidad, con un trabajo o estudio, y desarrollarse como todo joven debería hacerlo en el país”, apuntó.

Durante su visita a la ciudad norteña, el titular de Justicia también visitó las instalaciones del Establecimiento Penitenciario Mujeres de Trujillo, donde se ejecutó una jornada de asesoría legal denominada “Justicia móvil - Defensa sin barreras”, destinada a brindar asistencia jurídica en materia penal y defensa de víctimas a las internas.

Por último, recorrió el penal de varones de Trujillo, donde las autoridades fiscalizaron el funcionamiento y los niveles de participación de la población penal en las áreas productivas de carpintería metálica, confección textil, electricidad, computación, danza y manualidades, como parte de las herramientas de resocialización implementadas en la región.