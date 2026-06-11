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El titular de Justicia también visitó las instalaciones del Establecimiento Penitenciario Mujeres de Trujillo, donde se ejecutó una jornada de asesoría legal denominada “Justicia móvil - Defensa sin barreras”, destinada a brindar asistencia jurídica en materia penal y defensa de víctimas a las internas. Foto: gob.pe
El titular de Justicia también visitó las instalaciones del Establecimiento Penitenciario Mujeres de Trujillo, donde se ejecutó una jornada de asesoría legal denominada “Justicia móvil - Defensa sin barreras”, destinada a brindar asistencia jurídica en materia penal y defensa de víctimas a las internas. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) dispuso paralizar temporalmente el ingreso de adolescentes infractores al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, en La Libertad. Esta medida busca reducir los riesgos de seguridad y recuperar el orden interno luego de que el establecimiento registrará el más alto índice de sobrepoblación a nivel nacional.

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