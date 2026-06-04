Resumen

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Con la medida dictada, la investigación seguirá su curso dentro de los plazos establecidos, mientras el Ministerio Público continúa recabando pruebas para sustentar su hipótesis fiscal. Foto: composición GEC
Con la medida dictada, la investigación seguirá su curso dentro de los plazos establecidos, mientras el Ministerio Público continúa recabando pruebas para sustentar su hipótesis fiscal. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Corte Superior de Justicia de Tumbes dictó 18 meses de prisión preventiva contra el alcalde de la provincia de Contralmirante Villar, Jaime Yacila Boulangger, y el exalcalde del distrito de Lobitos, José Guillermo Rodríguez Sánchez. Ambos son investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada.

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