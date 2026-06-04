La Corte Superior de Justicia de Tumbes dictó 18 meses de prisión preventiva contra el alcalde de la provincia de Contralmirante Villar, Jaime Yacila Boulangger, y el exalcalde del distrito de Lobitos, José Guillermo Rodríguez Sánchez. Ambos son investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada.

Durante las sesiones, la Fiscalía sustentó los elementos de convicción que vinculan a las exautoridades con supuestos actos de concertación indebida y manejos irregulares en la ejecución de obras públicas, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado.

El órgano jurisdiccional impuso comparecencia con restricciones para Edgar Benítez, Edgar Lama y Freddy Campos, quienes son coinvestigados en el mismo proceso judicial. Ellos afrontarán el proceso penal en libertad, pero deberán cumplir una serie de disposiciones judiciales mientras continúan las diligencias del caso.

El alcalde villarino, Jaime Yacila, manifestó que la mayoría de su población se dedica a la pesca y turismo, que actualmente está generando pocos ingresos

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podría revocar su estatus actual y agravar su situación legal mientras se mantengan vigentes las indagaciones de las autoridades.

El Ministerio Público continuará con el desarrollo de las diligencias dentro los plazos previstos por la legislación vigente. En esta etapa, el equipo fiscal deberá recopilar nuevas pruebas para consolidar la tesis acusatoria antes de pasar a la etapa de juicio oral, en la que se definirán las responsabilidades penales definitivas.