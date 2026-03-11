Por José Cayetano Chávez

En menos de 48 horas desde el inicio de la medida de clases virtuales anunciada por el Ejecutivo, el presidente de la República, José María Balcázar, anunció este martes que las instituciones educativas de Lima y Callao retomarán las clases presenciales desde este miércoles 11 de marzo. “Podemos anunciar a la comunidad educativa y al país, a los padres de familia y a la ciudadanía en general que las instituciones educativas podrán retomar la presencialidad del servicio educativo a partir del miércoles”, señaló.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.