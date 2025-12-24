“Un pequeño Metropolitano” debajo de los viaductos de la Javier Prado: ¿Qué necesita la propuesta de la ATU para ser viable?

Uno de los puentes vehiculares elevados (viaductos) tendrá dos carriles por sentido y conectará la calle Los Eucaliptos (cruce con Javier Prado) con el Jr. Caracas (cruce con Sánchez Carrión) a lo largo de casi un kilómetro y medio de extensión. Por otro lado, el paso a desnivel Javier Prado–Las Begonias contempla un puente vehicular elevado de 1,8 km con dos carriles por sentido entre la calle Las Begonias y la Av. Arenales. El tercero se ubicará en La Molina.

La inversión para la realización de las tres infraestructuras superaría los S/ 550 millones.

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, sostuvo la semana pasada que “la gran población de Lima Metropolitana se va a sentir sumamente satisfecha cuando esta obra esté en funcionamiento”. Descartó también que se dé marcha atrás al proyecto, porque se están realizando los estudios previos.

No obstante, vecinos de la residencial San Felipe en Jesús María, que tendría un impacto urbano total con los viaductos al ubicarse próxima a la Av. Faustino Sánchez Carrión, manifestaron a El Comercio su rechazo a la obra y que se priorice la concreción de la Línea 4 del Metro de Lima.

La respuesta y propuesta del presidente de la ATU

En entrevista con la agencia Andina, el presidente del consejo directivo de la ATU, David Hernández, confirmó que brindó su opinión técnica a la MML sobre los tres viaductos y que hizo propuestas al respecto para garantizar los “objetivos de movilidad de la ciudad”.

“Nosotros hemos brindado la opinión respecto a los objetivos de movilidad que tiene la ciudad, es decir, aumentar la infraestructura para el transporte público y que se respeten los modelos de movilidad de la ciudad y los proyectos grandes, como la Línea 4 del Metro”, expresó.

Hernández mencionó que los viaductos que construirá el municipio no deberían ser incompatibles con el proyecto de la Línea 4. “Lo que van a ver [la MML] es justamente que no genere inconveniente para la Línea 4”, subrayó.

Cambio para el corredor rojo

Una de las propuestas que anunció el funcionario es que la parte baja del viaducto en la Av. Javier Prado sea utilizada como estación y carril para el transporte público. “ Se plantea que la parte de debajo de los viaductos pueda servir como estaciones centrales y que los buses del corredor rojo que tienen puerta a la izquierda puedan ser usados como un pequeño Metropolitano, un BRT ligero ”, manifestó . “La propuesta ha sido bien recibida en favor del servicio de transporte público”, agregó.

Hernández subrayó que, al emitir su opinión técnica, la ATU planteó que si los viaductos se concretan, deben contemplar una eficiencia para los servicios de transporte público.

Un plan integral como desafío

Mario Candia, especialista en ingeniería vial, declaró a El Comercio que el principal reto para que el corredor rojo funcione por debajo de los viaductos requiere de un proyecto integral desde dos frentes.

En primer lugar, sostiene que este sistema debe operar a lo largo de las avenidas Javier Prado, Faustino Sánchez Carrión y La Marina, y no solo por debajo de los viaductos .

“Si se piensa que estos carriles segregados funcionen por pedazos debajo de los viaductos, de ninguna manera va a ser viable. Si solo se hace por tramos, ¿qué va a pasar geométricamente con los carriles de la avenida y el flujo regular de vehículos cuando el viaducto termine?. Además, cuando se coloca un nuevo sistema por el centro de una vía, se requiere un completo rediseño y actualización de las intersecciones; por ejemplo, de su infraestructura semafórica. La inversión para rediseñar cada una de estas intersecciones bordea los cinco millones de soles“, detalló.

En segundo lugar, afirmó que los viaductos y el nuevo recorrido del corredor rojo deben formar parte de un solo proyecto integral . “La ATU y la MML deben coordinar para que ambos proyectos estén pensados como un solo proyecto integral consensuado para que ambos funcionen en conjunto y que luego se eviten inconvenientes”, afirmó.

Así también, invocó a que ambas instituciones coordinen con el Ministerio de Transportes para evitar que la realización de los pasos a desnivel y el carril segregado “entorpezcan o encarezcan” el desarrollo de la Línea 4 del Metro de Lima.

Roberto Vélez, gerente general de la asociación A Movernos, coincide con Candia en la necesidad de una estrategia integral. En esa línea, advirtió que ni los viaductos ni el paso del corredor rojo por el medio de la Av. Javier Prado forman parte del Plan de Movilidad Urbana aprobado por la ATU.

“Los viaductos no tienen expediente técnico ni estudio de viabilidad. Este tipo de proyectos debe elaborarse en base a un proyecto integral, porque de lo contrario simplemente generarán una mayor demanda inducida de tráfico. Sin un expediente técnico, no se va a saber si los viaductos respetarán el funcionamiento del corredor rojo o si pueden poner en riesgo la construcción y operación de la Línea 4″, subrayó.

¿Qué opina el representante del corredor rojo?

Ángel Mendoza, gerente de la asociación de concesionarios del corredor rojo, considera que la propuesta del presidente de la ATU es favorable para que los viaductos contribuyan también al transporte público.

“Los viaductos pueden ser una solución al tránsito en Lima, pero si realmente queremos que contribuyan a la movilidad sostenible, también se debe considerar que contribuyan al transporte público. De tal manera que el planteamiento de que debajo de ellos funcione un carril segregado con estaciones ligeras en la parte central de Javier Prado es favorable", afirma.

Mendoza sostiene que este nuevo funcionamiento permitirá que los concesionarios cumplan con una de las condiciones del proceso de licitación del corredor rojo: que los buses operen con puertas en su lado izquierdo.

En ese sentido, agregó que viajar por el medio de la avenida Javier Prado lograría que el corredor rojo tenga “un verdadero carril segregado”, pues actualmente la vía destinada para su circulación es invadida por colectivos.

“Con este nuevo funcionamiento, se eliminaría la informalidad de los colectivos. Esto va a incrementar la velocidad de los viajes, que es la razón por la que hoy los pasajeros toman los colectivos, y que los buses tengan mayores ciclos de circulación durante el día. Los usuarios ahorrarían treinta minutos de viaje de ida y treinta minutos de regreso, es decir, una hora menos de lo que demoran hoy", dijo.

El representante afirmó que los buses del corredor rojo están listos para este nuevo funcionamiento, debido a que toda la flota cuenta con una puerta izquierda para el ingreso y salida de los pasajeros.