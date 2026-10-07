Diez jóvenes de distintas regiones del Perú fueron reconocidos en la edición 2026 de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS por el impacto social que generan en sus comunidades. Sus iniciativas abordan desafíos relacionados con la salud, la educación, la inclusión, el medio ambiente, la cultura y la generación de oportunidades. Los ganadores, provenientes de Arequipa, Cusco, Junín, Lima, Loreto y Puno, participaron en una ceremonia realizada en el campus de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) - Sede Villa.

Como parte del programa, los diez jóvenes recibieron acompañamiento y formación en liderazgo, emprendimiento e innovación social. Con el apoyo de la UPC, participaron en un bootcamp orientado al fortalecimiento y desarrollo de sus proyectos.

El programa no es solamente un reconocimiento puntual, sino todo un proceso extenso. Foto: UPC.

Historias

Los jóvenes que recibieron este reconocimiento fueron José Carlos Manchego (Arequipa), con su proyecto Hem.IA; Cristopher Vargas (Cusco), con Rimay Sonqoykiwan; Fernando Peñaranda (Cusco), con Fundación Sinkumunchis; César Huaroto (Junín), con Wiñaq - Red de Mentoría para Comunidades Mineras; Carla Torre (Lima), con STEM Futuras; Jashira Meza (Lima), con Oportunidades con Impacto; María Stephany Calisaya (Lima), con Paisajes Educativos: Semillas para mi Parque; Ariana Dongo (Loreto), con Ikua4Change; Ivo Almeida (Loreto), con Cuadra inclusiva; y Milagros Espinoza (Puno), con T’IKARY.

El Comercio conversó con una de las ganadoras para conocer las motivaciones que la llevaron a desarrollar su proyecto social. Ella es Ariana Dongo, de 24 años, natural de Iquitos, Loreto, y fundadora de Ikua4Change. “Desarrollé una metodología de aprendizaje basada en el juego para fortalecer la lectoescritura y las matemáticas en niños de 6 a 10 años de la Amazonía”, dijo.

“Yo he crecido en Iquitos toda mi vida y actualmente estoy estudiando Sociología en Lima, pero de manera periódica regreso para ver cómo va mi proyecto. Utilizo la gamificación para poder cocrear con las infancias amazónicas su aprendizaje a partir de su entorno. Quiero que ellos revaloricen sus conocimientos, su cultura y el medio ambiente y, a partir de eso, puedan aprender”, expresó.

Ariana Dongo, fundadora de Ikua4Change. Foto: UPC.

Trabaja en alianza con colegios rurales para que, a lo largo de 16 sesiones, los niños reciban esta formación. “Hemos iniciado en 2023 y actualmente nos encontramos en escalamiento para poder trasladar el proyecto al Ministerio de Educación”, mencionó.

“Crecer en la Amazonía te hace entender que los problemas sociales están alrededor tuyo. Uno crece con carencias y ve cómo sus amigas terminan embarazadas a temprana edad y dejan el colegio. Sin educación no puedes generar un mundo mejor ni cambiar tu realidad. Pero algo mucho más importante es la educación situada y contextualizada, que no necesariamente viene de un aula. Mi metodología no necesita carpetas, sillas ni mesas”, contó.

Trabaja en alianza con colegios rurales para que, a lo largo de 16 sesiones, los niños reciban esta formación. Foto: Ikua4Change.

Otro protagonista del cambio es César Huaroto, de 27 años, quien es de Junín, médico de profesión y fundador de Wiñaq - Red de Mentoría para Comunidades Mineras. Su proyecto se centra en brindar acompañamiento académico, personal y vocacional a adolescentes de comunidades mineras de Yauli-La Oroya, fortaleciendo su salud mental y sus proyectos de vida. “El origen del proyecto fue durante mi servicio rural. Lamentablemente, durante mi primer mes de trabajo en la posta hubo muchos casos de suicidios de adolescentes de comunidades mineras. La razón era que la estructura social de una comunidad minera hace que los padres no estén en casa, sino en el campamento minero. Entonces, Wiñaq consiste en unir mentores profesionales con adolescentes que no tienen una figura adulta en casa”, indicó.

César Huaroto, fundador de Wiñaq - Red de Mentoría para Comunidades Mineras.

“Antes de las mentorías, diagnosticamos enfermedades de salud mental para, de esa manera, brindar un tratamiento. Empecé con este proyecto en agosto del año pasado. Mi vocación, en realidad, no está en el consultorio, sino en estar con las personas y proteger su salud física y mental. El Perú está lleno de comunidades mineras, por lo que pensamos expandir este proyecto a todas las comunidades mineras posibles. Primero en Junín y luego en todo el Perú”, dijo.

Su proyecto se centra en brindar acompañamiento académico, personal y vocacional a adolescentes de comunidades mineras de Yauli-La Oroya. Foto: Wiñaq - Red de Mentoría para Comunidades Mineras.

Además de educación y salud mental, también existe un proyecto que busca convertir un celular en un microscopio inteligente. Se trata de Hem.IA, creado por José Carlos Manchego, de 22 años, quien es de Arequipa. Él creó esta iniciativa para detectar anemia, malaria y la enfermedad de Chagas en menos de cinco minutos y sin internet. “Buscamos llegar cada vez a más zonas rurales. Actualmente buscamos, además, financiamiento para poder alcanzar una validación clínica de nuestro prototipo. Nuestro objetivo es brindarle un respaldo a los diagnósticos de los médicos”, sostuvo.

José Carlos Manchego, fundador de Hem.IA. Foto: UPC.

“Es un software que combina un dispositivo óptico e inteligencia artificial. De esta manera, podemos identificar patrones de enfermedades y brindar un diagnóstico más rápido. Yo estudio Derecho, pero cuento con un equipo interdisciplinario al que le encanta la tecnología. Una de mis metas es lograr que Hem.IA llegue a todos los médicos serumistas. Hemos recolectado testimonios de diferentes médicos que señalan que en zonas muy alejadas no se cuenta con las herramientas necesarias para brindar un diagnóstico rápido. Entonces, queremos pasar más validaciones clínicas, mejorar nuestro prototipo y salir al mercado para que cada médico tenga Hem.IA como un gran complemento”, contó.

Actualmente busca financiamiento para poder alcanzar una validación clínica de su prototipo. Foto: Hem.IA.

La comunicación audiovisual también está presente gracias a Cristopher Vargas, de Cusco, quien, a sus 24 años, es fundador de Rimay Sonqoykiwan, una iniciativa cultural dedicada al doblaje, adaptación y creación de contenido audiovisual en quechua para acercar la lengua a las nuevas generaciones y promover la identidad cultural. “Este proyecto busca promover, difundir y revitalizar el quechua a través de una serie de talleres enfocados en el doblaje. La idea a futuro es poder formar tanto actores como actrices de doblaje que formen parte de esta industria y puedan generar sus propios recursos económicos”, expresó.

Cristopher Vargas, fundador de Rimay Sonqoykiwan. Foto: UPC.

“Lo que hacemos al principio es generar un vínculo primario con las comunidades y, ya teniendo ese vínculo fuerte, hacemos proyectos audiovisuales. Yo nací en una comunidad, me crié con mis abuelos. Migré a un entorno urbano a los cinco años y me di cuenta de que la gente no entendía el quechua. Ese primer contacto fue muy agresivo para mí. Eso me hizo dar cuenta de que era necesario para muchos quechuahablantes poder abrir este proyecto”, indicó.

Cristopher genera un vinculo con las comunidades cusqueñas. Foto: Rimay Sonqoykiwan.

Premiación

En la ceremonia, la rectora de la UPC, Milagros Morgan, dijo que “esta es una oportunidad para reconocer la capacidad de los jóvenes de ver su entorno y decidir hacer algo. Eligieron no ser espectadores, sino involucrarse, proponer y actuar. Los jóvenes desempeñan un papel fundamental y tienen la capacidad de cuestionar y responder a las necesidades de sus comunidades. En este programa contribuimos a que sus iniciativas sigan creciendo. Hoy celebramos sus logros y los reconocemos para que sigan avanzando. Sus acciones pueden hacer realmente una diferencia”.

Milagros Morgan, rectora de la UPC. Foto: UPC.

Por su parte, Lucía Revollar, analista externa de sostenibilidad de LATAM Airlines, aliado estratégico de este programa, sostuvo que “estos jóvenes son líderes en sus comunidades. No decidieron quedarse callados frente a una realidad que veían. Nadie resuelve un problema trabajando por sí solo. Los jóvenes involucrados en la sociedad civil son la clave. Nosotros nos sumamos para que todas sus ideas puedan despegar”.

Lucía Revollar, analista externa de sostenibilidad de LATAM Airlines. Foto: UPC.

Detalle de convocatoria

El coordinador de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS, Javier García-Blásquez, brindó mayores alcances sobre este proceso. “El programa no es solamente un reconocimiento puntual, sino todo un proceso extenso. Con la ayuda de aliados regionales, invitamos a jóvenes talentos que están generando impacto en su territorio a que postulen. Aplican más de 200; luego de un filtro quedan 150, que son evaluados por nuestro jurado interno de la UPC. Después quedan 20 finalistas, que tienen un training virtual para sustentar ante un comité externo, y de ahí salen los diez”, explicó.

“Es así que empiezan su formación de manera virtual días previos, luego llegan a Lima con todos los gastos cubiertos (los que son de regiones) y son parte de un bootcamp de formación”, agregó.

García-Blásquez anunció que para los interesados hay tres requisitos: tener entre 18 y 29 años, que el proyecto ya esté generando impacto y que este sea social y/o ambiental. La convocatoria se abre usualmente entre abril y junio y se anunciará en las redes oficiales de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS. “Los ganadores son de diferentes regiones y no necesariamente tienen formación universitaria. No nos importa de dónde sean, de qué universidad sean, si no tienen estudios o si tienen alguna condición de discapacidad. Para nosotros, nada de eso es un limitante”, concluyó.