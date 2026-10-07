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Resumen

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Los diez jóvenes recibieron acompañamiento y formación en liderazgo, emprendimiento e innovación social. Foto: UPC.
Los diez jóvenes recibieron acompañamiento y formación en liderazgo, emprendimiento e innovación social. Foto: UPC.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Diez jóvenes de distintas regiones del Perú fueron reconocidos en la edición 2026 de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS por el impacto social que generan en sus comunidades. Sus iniciativas abordan desafíos relacionados con la salud, la educación, la inclusión, el medio ambiente, la cultura y la generación de oportunidades. Los ganadores, provenientes de Arequipa, Cusco, Junín, Lima, Loreto y Puno, participaron en una ceremonia realizada en el campus de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) - Sede Villa.

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