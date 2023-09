En medio de un panorama que empezó con mucha incertidumbre para de los ciudadanos, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar, aclaró una serie de dudas sobre la restricción del servicio de agua potable en 22 distritos de Lima por trabajos de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), a partir del 6 de octubre. No obstante, diversas entidades cuestionaron la ausencia de información respecto a los puntos específicos para abastecerse de agua y otras precisiones.

Cabe resaltar que los distritos afectados serán Barranco, Surquillo, La Molina, Ate, La Victoria, Miraflores, San Isidro, San Luis, El Agustino, Rímac, San Martín de Porres, Cieneguilla, Santa Anita, Villa El Salvador, Independencia, San Juan de Lurigancho, San Borja, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín y Chorrillos.

Se habilitarán 102 puntos de abastecimiento de agua por corte masivo, según indicó Sedapal.

Hospitales y centros de salud afectados

El Ministerio de Salud informó a El Comercio que todavía no se ha realizado una coordinación con Sedapal, pero esta se llevará a cabo próximamente a fin de que la entidad cuente con la relación de establecimientos de salud para que sean abastecidos oportunamente . “El sábado 7 y domingo 8 de octubre serán días de no atención al público, sino solo de atención a pacientes en hospitalización” comunicó.

De acuerdo a la base de datos de la plataforma digital única del Estado Peruano, son 9 hospitales y 188 centros de salud los que se encuentran en aquellos distritos y sectores que se verán perjudicados ante el corte masivo de agua.

El Minsa, a través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), monitoreará el abastecimiento del agua antes y durante el corte, a fin de no perjudicar sus actividades.

Distrito Hospitales afectados Ate HOSPITAL VITARTE, HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE Y HOSPITAL DE HUAYCAN La Victoria HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS Miraflores HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA El Agustino HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Villa El Salvador HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR San Juan de Miraflores HOSPITAL MARIA AUXILIADORA Chorrillos INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU – JAPON

Distrito Centros de salud afectados Barranco CENTRO DE SALUD ALICIA LASTRES DE LA TORRE, CENTRO DE SALUD GAUDENCIO BERNASCONI Y CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO BARRANCO Surquillo VILLA VICTORIA PORVENIR, CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL SURQUILLO Y CENTRO DE SALUD SAN ATANACIO DE PEDREGAL La Molina LA MOLINA, PORTADA DEL SOL, MUSA, MATAZANGO Y CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO LA MOLINA Ate ALFA Y OMEGA, HORACIO ZEVALLOS, GUSTAVO LANATTA, AMAUTA, SEÑOR DE LOS MILAGROS, FORTALEZA, SAN ANTONIO, EL BOSQUE, LA FRATERNIDAD, TUPAC AMARU, CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO SANTISIMA VIRGEN DE LA CRUZ, SANTA CLARA, MANYLSA, ATE, CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO SANTA ROSA DE HUAYCAN, FRATERNIDAD NIÑO JESUS ZONA X, MICAELA BASTIDAS, SALAMANCA, EL ÉXITO Y SAN FERNANDO La Victoria EL PINO, SAN COSME, EL PORVENIR, CLAS CERRO EL PINO, CENTRO DE SALUD MAX ARIAS SCHREIBER Y CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO LA VICTORIA Miraflores CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE MIRAFLORES San Isidro CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO San Luis CENTRO DE SALUD SAN LUIS, NIDRA ODONTOLOGÍA S.R.L Y DENTAL DOUS El Agustino EL AGUSTINO, CERRO EL AGUSTINO, CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO EL AGUSTINO, PRIMAVERA, SANTA MAGDALENA SOFIA, CATALINA HUANCA, BETHANIA, 7 DE OCTUBRE, MADRE TERESA CALCUTA, CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DAVID TEJADA DE RIVERO Y ANCIETA BAJA Rímac CIUDAD Y CAMPO, CAQUETA, CENTRO DE SALUD LEONCIO PRADO, CENTRO MATERNO INFANTIL RÍMAC, CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO SAMAY, CENTRO DE SALUD VILLA LOS ANGELES, MARISCAL CASTILLA, PIEDRA LIZA, FLOR DE AMANCAES Y CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE AMANCAES Cieneguilla TAMBO VIEJO, CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO CIENEGUILLA, COLCA, HUAYCAN DE CIENEGUILLA Y NUEVA GALES Villa El Salvador CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSE, PUESTO DE SALUD FERNANDO LUYO SIERRA, PUESTO DE SALUD SARITA COLONIA, CENTRO MATERNO INFANTIL CESAR LOPEZ SILVA, PUESTO DE SALUD PRINCIPE DE ASTURIAS, CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO VIRGEN DE LA MERCED, CENTRO MATERNO INFANTIL JUAN PABLO II, PUESTO DE SALUD CRISTO SALVADOR, CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES, PUESTO DE SALUD SAGRADA FAMILIA, PUESTO DE SALUD LLANAVILLA, PUESTO DE SALUD SASBI, PUESTO DE SALUD PACHACAMAC, PUESTO DE SALUD BRISAS DE PACHACAMAC, CENTRO DE SALUD HEROES DEL CENEPA, PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS, CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO VILLA EL SALVADOR, PUESTO DE SALUD OASIS DE VILLA, PUESTO DE SALUD EDILBERTO RAMOS, PUESTO DE SALUD VIRGEN DE LA ASUNCION Y CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO EL SOL DE VILLA Independencia PUESTO DE SALUD JOSE OLAYA, MILAGRO DE LA FRATERNIDAD, EL CARMEN, ERMITAÑO ALTO, ERMITAÑO BAJO, TUPAC AMARU, PUESTO DE SALUD LOS QUECHUAS, LAS AMERICAS, TAHUANTINSUYO ALTO, CENTRO MATERNO INFANTIL TAHUANTINSUYO BAJO Y VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE San Borja SAN JUAN MASIAS Y CENTRO DE SALUD TODOS LOS SANTOS SAN BORJA Santiago de Surco PUESTO DE SALUD SAN ROQUE, PUESTO DE SALUD LOS VIÑEDOS DE SURCO, PUESTO DE SALUD LAS DUNAS, PUESTO DE SALUD SAN CARLOS, PUESTO DE SALUD LAS FLORES Y CENTRO DE SALUD SANTIAGO DE SURCO San Juan de Miraflores CENTRO DE SALUD LEONOR SAAVEDRA, CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 12 DE NOVIEMBRE, PUESTO DE SALUD 5 DE MAYO, PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, CENTRO MATERNO INFANTIL OLLANTAY, CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES, PUESTO DE SALUD 6 DE JULIO, PUESTO DE SALUD DESIDERIO MOSCOSO CASTILLO, PUESTO DE SALUD VALLE SHARON, PUESTO DE SALUD JOSE MARIA ARGUEDAS, CENTRO DE SALUD JESUS PODEROSO, PUESTO DE SALUD PARAISO, PUESTO DE SALUD HÉROES DEL PACIFICO, PUESTO DE SALUD PAMPAS DE SAN JUAN, CMI MANUEL BARRETO, PUESTO DE SALUD MARIANNE PREUSS DE STARK, PUESTO DE SALUD VIRGEN DEL BUEN PASO, PUESTO DE SALUD EL BRILLANTE, CENTRO DE SALUD TRÉBOL AZUL, PUESTO DE SALUD LA RINCONADA, PUESTO DE SALUD SANTA URSULA, PUESTO DE SALUD VILLA SOLIDARIDAD, PUESTO DE SALUD LEONCIO PRADO, CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS, PUESTO DE SALUD RICARDO PALMA Y PUESTO DE SALUD LADERAS DE VILLA Villa María del Triunfo PUESTO DE SALUD DAVID GUERRERO DUARTE, CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO SAN GABRIEL ALTO, PUESTO DE SALUD SANTA ROSA LAS CONCHITAS, PUESTO DE SALUD NUEVA ESPERANZA ALTA, PUESTO DE SALUD CESAR VALLEJO, CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MONSEÑOR JOSE RAMON GURRUCHAGA, CENTRO MATERNO INFANTIL JOSE GALVEZ, PUESTO DE SALUD MODULO I, CENTRO MATERNO INFANTIL VILLA MARIA DEL TRIUNFO, CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR TAYTA WASI, PUESTO DE SALUD 12 DE JUNIO, PUESTO DE SALUD JUAN CARLOS SOBERON, PUESTO DE SALUD CIUDAD DE GOSEN, CENTRO MATERNO INFANTIL DANIEL ALCIDES CARRION, PUESTO DE SALUD VIRGEN DE LOURDES, PUESTO DE SALUD MICAELA BASTIDAS, PUESTO DE SALUD TORRES DE MELGAR, PUESTO DE SALUD BUENOS AIRES, CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA, PUESTO DE SALUD VILLA LIMATAMBO, PUESTO DE SALUD VALLE BAJO, PUESTO DE SALUD NUEVO PROGRESO, CENTRO MATERNO INFANTIL JOSE CARLOS MARIATEGUI, PUESTO DE SALUD PARAISO ALTO, CENTRO MATERNO INFANTIL TABLADA DE LURIN, PUESTO DE SALUD VALLE ALTO Y PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE BELEN Lurín CENTRO MATERNO INFANTIL LURIN, PUESTO DE SALUD MARTHA MILAGROS BAJA, CENTRO DE SALUD VILLA ALEJANDRO, CLAS JULIO C TELLO, PUESTO DE SALUD BUENA VISTA, PUESTO DE SALUD CLAS VILLA LIBERTAD Y CENTRO DE SALUD NUEVO LURIN - KM. 40 Chorrillos CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO CRL. SAN. WILELMO PEDRO ZORILLA HUAMAN, CENTRO DE EMERGENCIAS SAN PEDRO DE LOS CHORRILLOS, PUESTO DE SALUD MATEO PUMACAHUA, PUESTO DE SALUD DEFENSORES DE LIMA, PUESTO DE SALUD NUEVA CALEDONIA, CENTRO DE SALUD DELICIAS DE VILLA, PUESTO DE SALUD VILLA VENTURO, PUESTO DE SALUD VISTA ALEGRE DE VILLA, PUESTO DE SALUD SANTA TERESA DE CHORRILLOS, PUESTO DE SALUD SANTA ISABEL DE VILLA, CENTRO MATERNO INFANTIL BUENOS AIRES DE VILLA, CENTRO MATERNO INFANTIL DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, CENTRO DE SALUD GUSTAVO LANATTA LUJAN, CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO SAN SEBASTIAN, PUESTO DE SALUD LOS INCAS

PUESTO DE SALUD ARMATAMBO, CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE VILLA, PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE LA LIBERTAD, CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA Y CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO NANCY REYES BAHAMONDE

Declaraciones del Ministerio de Vivienda y Sedapal

La titular Pérez de Cuéllar señaló que se trata de un corte programado para que Sedapal pueda trabajar en el empalme de tuberías. “Quiero hacer un llamado a la calma a todos nuestros vecinos y vecinas de Lima, deben tomar todas las previsiones del caso. Esto no se debe a un desabastecimiento o a un problema técnico ni operativo. Se debe a la necesidad de instalar unos empalmes para mejorar el servicio, algo que ya se ha hecho en otras oportunidades”, dijo. Se van a realizar dos empalmes, uno en la sede de Sedapal, y el otro en la Carretera Central, a la altura del puente Santa Anita.

El gerente de operaciones de Sedapal, Julio Ramírez, informó que la obra consiste en la instalación de tuberías de dos metros de diámetro que pretenden reforzar el sistema de abastecimiento . Además, precisó que el servicio se va a reestablecer de manera progresiva una vez concluidos los trabajos de la entidad de agua y saneamiento, los cuales se desarrollarán desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.

En conferencia de prensa sobre la restricción de agua por Sedapal, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, señaló: "Hay una obra de suma importancia que se tiene que poner en marcha. No es un problema de desabastecimiento, es para mejorar el servicio".

“Durante las primeras 48 horas después de finalizada la obra, el servicio estará completamente normalizado en 18 distritos , y en las siguientes horas (96) se normalizará en los distritos restantes: Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores”, acotó.

Cabe resaltar que hay tres distritos que no se verán afectados en su totalidad, sino de manera parcial . El único sector afectado de San Juan de Lurigancho será el 400; en Santa Anita serán los sectores 77, 171 y 172; y en San Martín de Porres será el sector 204.

¿Cómo se distribuirá el agua a vecinos afectados?

El plan de desabastecimiento estará conformado por 102 puntos de acopio alrededor de todas las zonas afectadas , donde la población podrá dirigirse para hacer un uso razonable de agua. Por otro lado, habrá 120 camiones cisterna que tendrán el objetivo de abastecer a hospitales públicos, establecimientos de salud, centros penitenciarios e instituciones educativas .

El MVCS y Sedapal hablaron sobre las principales medidas que se realizarán durante la interrupción del servicio de agua potable.

Ramírez precisó que el centro de acopio de agua más cercano para cada persona podrá ser visto a través de la página web de Sedapal a partir del 27 de setiembre. “Vamos a tener una brigada de personal en cada centro de acopio, y nuestros canales de comunicación permanecerán abiertos (Aquafono (01)–371-8000)”, afirmó.

La ministra Pérez de Cuellar exhortó a la población a almacenar agua de manera adecuada y hacer un uso razonable de ella. “El sistema de recuperación de agua será progresivo. Conforme se vayan llenando las tuberías, el agua irá regresando a los hogares”, dijo.

Procedimiento del Ministerio Público contra Sedapal

La Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito inició un procedimiento preventivo de oficio contra Sedapal, a fin de evitar los delitos contra el entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos (agua potable), y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Ello, luego de que Sedapal anunciara el corte de agua potable.

La ministra de Vivienda sostuvo que “nosotros no tenemos injerencia en la gestión de Sedapal, pero estamos monitoreando su cumplimiento. Sobre las instituciones que se han manifestado, aquí no hay ningún tema delictivo, pero si la Fiscalía desea hacer las diligencias que considere pertinentes, no hay problema”, mencionó.

Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito inició procedimiento preventivo de oficio contra Sedapal, a fin de evitar los delitos contra el entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos (agua potable), y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Pronunciamiento del congreso

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Público, Wilson Soto Palacios, manifestó la necesidad de conocer las acciones que realizará el Ministerio de Vivienda, así como la opinión técnica de la titular ante los planes de contingencia que se aplicarían en cada distrito afectado. En ese sentido, Pérez de Cuéllar fue invitada a participar en la Cuarta Sesión Ordinaria de dicha comisión el lunes 2 de octubre de 2023 al mediodía en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

Soto Palacios señaló que el presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Mauro Gutiérrez Martínez, también fue invitado para que informe sobre las acciones de fiscalización que realizará.

Respecto a Sedapal, se citó al Gerente General, Jorge Rucoba Tello, para que informe detalladamente sobre las acciones que se llevarán a cabo, a efecto de que los usuarios no se vean afectados en el normal desarrollo de sus actividades.

Sedapal, Sunass y el Ministerio de Vivienda tendrán que explicar, este lunes a la Comisión de Defensa del Consumidor, las acciones y planes de contingencia ante el anuncio del corte del servicio de agua potable en 22 distritos de Lima.

Soto Palacios dijo que adoptó esta decisión ante la incertidumbre, preocupación y poca información que se generó en la ciudadanía y comerciantes . “Sedapal no solo debería informar por los medios y las redes el corte de agua, sino precisar al detalle todo el plan de contingencia para evitar problemas mayúsculos. Hemos sido testigos de cómo en años anteriores toda la población se movilizaba con ollas y baldes para proveerse de este líquido elemento” anotó.

¿Cómo saber si serás afectado con el corte de agua de Sedapal?

De acuerdo a lo dicho por la gerencia de Sedapal, en la aplicación Arcgis las personas deberán colocar su número de suministro y así conocerán los puntos donde será cortado el servicio, así como los lugares de abastecimiento más cercanos. También podrán encontrar dónde estarán ubicados hidrantes y pozos de agua.

👉Estos son los distritos donde se realizará la interrupción del servicio de agua potable el próximo 6 de octubre.

🚛 Camiones cisternas estarán disponibles para distribuir agua potable de forma gratuita.

💻 Para más información, ingresa a nuestra web: https://t.co/G2e6qJhgJJ pic.twitter.com/19D4wt9W2E — SedapalOficial (@SedapalOficial) September 26, 2023

Qr para ingresar a la aplicación

Pronunciamiento del Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) ha coordinado con Sedapal, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y las UGEL de la capital para adoptar las medidas pertinentes con el fin de que las escuelas cuenten con agua el viernes 6 de octubre durante el programado corte del servicio.

“Se están tomando las medidas de prevención para que el viernes 6 de octubre el corte de agua no afecte a los colegios, pues el sábado y domingo no hay clases, y el lunes 9 es día no laborable y la mayoría de colegios privados están de vacaciones”, señaló la ministra de Educación, Miriam Ponce.