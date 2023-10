En medio de toda una conmoción, el domingo 22 de octubre, dos ciclistas fallecieron trágicamente al ser embestidos por una camioneta en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Este lamentable suceso tuvo lugar después de que la camioneta fuera golpeada en la parte trasera por otro vehículo, resultando en el atropello de las víctimas.

Las personas que perdieron la vida fueron reconocidas como Juan Carlos Ramírez Apaza y William Mendoza. Seres queridos de las víctimas mencionaron que el vehículo responsable del accidente circulaba a una velocidad excesiva.

Especialistas señalaron a El Comercio que la problemática radica en la falta de normativas e infraestructura para el uso de bicicletas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las personas afectadas por el incidente se desplazaban desde Pucusana con destino a San Isidro.

El vehículo que ocasionó el accidente quedó a un lado de la carretera, al igual que la camioneta. Posteriormente, los fiscales de guardia llevaron a cabo la recuperación de los cuerpos para realizar la correspondiente autopsia legal.

Es importante señalar que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) también se presentaron en la escena del accidente para comenzar las investigaciones pertinentes. Asimismo, se implementó una restricción parcial del tráfico vehicular.

Al respecto, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial informó que, en los últimos cinco años, 230 ciclistas han muerto en el Perú por imprudencia de conductores y falta de ciclovías.

Accidente ocurrió en la Panamericana Sur (foto: GEC).

El dolor de la familia

En conversación con El Comercio, Mery Mendoza, hermana de uno de los fallecidos (William Mendoza), expresó que hasta el momento no ha tenido comunicación con la policía y todo lo está viendo el abogado de la familia. “Desde que ocurrió el accidente, yo estoy dedicada a todo sobre el traslado del cuerpo, eso me está consumiendo bastante (...). Es importante precisar que el conductor de la camioneta estaba escoltando a los ciclistas . Para nosotros el verdadero y único responsable es el conductor del auto que chocó a la camioneta”, dijo.

Añadió que siente temor de que dicho conductor sea puesto en libertad. “Ambos ciclistas eran amigos, para ellos esta actividad era como un deporte. Aparte de sus negocios, solían dedicarse al ciclismo los domingos”, mencionó.

La mujer pidió a las autoridades celeridad para no dejar al responsable impune. “Nuestra familia exige justicia por las dos vidas. Por favor, no lo dejen en libertad, debe pagar. El dolor que siento es tan fuerte”, dijo.

La Policía cerró una parte de la vía mientras realizaba las investigaciones correspondientes (foto: RPP).

El abogado de la familia, Jesús Barrientos, informó a El Comercio que la fiscalía ha ordenado una audiencia para determinar si los dos conductores implicados recibirán una detención preventiva de nueve meses. “Va participar el Ministerio Público y los abogados defensores de los conductores. Los abogados de las víctimas no tenemos mucha participación (...). Se va a concluir si efectivamente se rompieron las reglas de tránsito”, indicó.

Los implicados

Jaime Arturo Reyes Huamán, conductor que chocó el vehículo que escoltaba a los ciclistas (de placa BMI-000), fue llevado a la comisaría de Laderas de Villa.

Por otro lado, Jonathan Alvarado Sucapuca, chofer de la camioneta que sufrió el choque (de placa C3H-421), también fue trasladado a dicho centro policial para continuar con las investigaciones.

De acuerdo a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta sería la primera vez que ambos conductores están implicados en este tipo de hechos , ya que no cuentan con infracciones vehiculares.

Ciclistas brindan su apoyo

Mauricio Zegarra, integrante de Cicloaxión, colectivo de ciclistas, advirtió a este Diario que algunos ciudadanos están tratando de criminalizar a los ciclistas. “Es importante reconocer la ineficiencia de la Ley 30936, ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, hay mucha ambigüedad de por medio. Se criminaliza a los ciclistas por estar en las carreteras, cuando hay ciclovías en mal estado, o estas son solo de uso recreativo y no para llegar a un punto concreto. Si un ciclista usa la pista y le pasa un siniestro, lamentablemente él es el acusado. El ciclista paga el precio por querer pasar por una vía más eficiente ”, dijo.

Ya hay antecedentes donde ciclistas mueren por el atropello de un vehículo, pero el conductor queda libre.

Recalcó que la problemática tiene que ver con una falta de legislación y fiscalización por parte de la policía. “Hay mucho rechazo de la población en general. Solemos recibir insultos y nos tocan el claxon porque el automovilista cree que tiene el derecho de ir rápido”, añadió.

Zegarra acotó que, cuando el Poder Legislativo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones promovió la Ley 30936, los gremios de ciclistas señalaron que había tareas pendientes , pero al parecer se hizo caso omiso. “ Los ciclistas tenemos el derecho de movilizarnos por las carreteras y necesitamos medidas que garanticen nuestra vida . Además, los municipios deben tomar acciones e implementar una mejor infraestructura”, adicionó.

Consecuencias legales

Ronny Santillán, abogado penalista, informó a El Comercio que aparentemente el conductor del auto habría cometido el delito de homicidio culposo, con la agravante de haber causado la muerte en un vehículo motorizado. Este delito se encuentra tipificado en el tercer párrafo del artículo once del Código Penal y la pena privativa de la libertad es no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

“Tiene que haber un informe técnico policial, donde se determine las normas de tránsito que se han infringido. Si se determina que hubo un exceso de velocidad, el delito se sanciona con hasta ocho años de cárcel completos y la cancelación definitiva del brevete”, dijo.

Otra vez la imprudencia de un conductor causa la muerte de dos ciclistas.

Mis condolencias a sus familias. pic.twitter.com/rGy5c8YyG6 — Romina Caballero (@roropizzino) October 22, 2023

Santillán mencionó que en estos casos hay que recurrir a la justicia penal. “Estos hechos se deben denunciar. Por otra parte, está la Ley 30936, que contiene de manera general los derechos y deberes de los ciclistas. De este modo, puede haber una sanción penal, pero también una reparación civil para los seres queridos de la persona que murió, o para la misma persona que sufrió el choque”, resaltó.

Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigaciones de Actividades de Tránsito de la PNP, explicó a El Comercio que el problema es la falta de regulaciones para el uso de bicicletas “El reglamento es demasiado ambiguo. Toda la reglamentación es específica para vías urbanas, pero cuando se habla de vías no urbanas, no hay un concepto claro y el reglamento no lo aclara (...). Tampoco se prevé qué ocurre cuando un auto o camioneta está sirviendo de escolta o contención a los ciclistas. Habría que preguntarle al MTC si ha establecido algunos parámetros técnicos”, dijo.

Respecto a las infracciones que se habrían cometido, Barreto declaró que el artículo 90 del Reglamento Nacional de Tránsito establece que los conductores deben verificar que el vehículo esté en condiciones adecuadas, además, en el inciso b se indica que, cuando el conductor se encuentre circulando, debe hacerlo con cuidado y prevención. “Es ese caso, habría una falta al cuidado y prevención que deben tener los conductores respecto a los demás usuarios de la vía pública ”, señaló.

Además, indicó que también se habría cometido las faltas M20a (superar el límite máximo establecido hasta en 10 km/h adicionales), M20b (superar el límite máximo establecido en más de 10 km/h hasta en 30 km/h adicionales), y M20c (superar el límite máximo establecido en más de 30 km/h adicionales), pero todo dependerá de la investigación que haga la policía .

Ciclistas de todo Lima se congregan frente al Palacio de Justicia para exigir justicia para los dos ciclistas fallecidos, atropellados ayer, y más seguridad y atención a la movilidad sostenible y el deporte. Lima no puede seguir retrocediendo así mientras el mundo entero avanza. pic.twitter.com/l3c29Jn0BG — jimena ledgard (@jimedylan) October 24, 2023

“Vemos un fracaso total del Estado ante su indiferencia para dotar de espacios a los ciclistas, motivándolos a que se expongan a riesgos, por ejemplo, ingresar a una carretera que no les ofrece seguridad”, opinó.

Prisión preventiva

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Villa El Salvador logró que se dicten siete meses de prisión preventiva contra el conductor Jaime Reyes Huamán, por presunto homicidio culposo agravado. En cuanto a Jonathan Alvarado Sucapuca, escolta de los ciclistas, el Ministerio Público apeló la denegatoria de la medida .

Protestas

Varios grupos de ciclistas se congregaron el lunes 23 de octubre en el Paseo de los Héroes Navales, en el Centro de Lima, para protestar frente al Palacio de Justicia tras el atropello y muerte de los dos hombres.

Los participantes se movilizaron en dirección a la plaza San Martín para manifestarse junto a sus bicicletas. Al grito de ‘ni un ciclista menos’ y tras guardar un minuto de silencio, pidieron a las autoridades implementar medidas para evitar más muertes de ciclistas.

Grupo de ciclistas protestaron en los exteriores del Palacio de Justicia.

Antecedentes

En marzo de este año, una joven ciclista falleció. Cecilia Doris Melgar Bravo, de 26 años, sufrió un accidente cuando pasaba por la cuadra 11 de la calle 6 de Agosto. Según testigos, la mujer iba por delante de un camión cuando este, en su intento de sobrepasarla, la golpeó. Segundos después, Melgar Bravo se levantó y le reclamó al chofer, luego se desmayó y no volvió a pararse. En el lugar estuvo la Policía Nacional y los familiares de la fallecida. Sin embargo, el sistema de justicia dejó en libertad al conductor del camión.