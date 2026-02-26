Escuchar
Después de la tragedia ocurrida, cuando Lizeth Marzano salió a correr como un día común por las calles sanisidrinas y fue atropellada por el joven de 21 años Adrián Villar, quien se dio a la fuga dejándola morir, surgieron imágenes que muestran cómo, tras huir, se reunió con su padre, su madrastra, su enamorada, el padre de esta y finalmente con su madre. Toda una cadena de personas que conocían el paradero del joven pero nunca lo entregaron a la policía.

A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
