A raíz de ello, surge la duda sobre quién es cada uno de estos personajes y cuáles son sus implicancias en el caso. El autor de la muerte y principal implicado es Adrián Villar, hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares, quien conducía el vehículo la noche del 17 de febrero en San Isidro y provocó la muerte de Lizeth.

Tras el atropello, en lugar de auxiliar a la víctima, Adrián Villar se reunió con su padre, su madrastra, su enamorada y el padre de esta.

De acuerdo con el abogado penalista Ronny Santillán, de manera preliminar, Adrián Villar podría afrontar tres delitos. En primer lugar, homicidio culposo, de acuerdo al artículo 111 del Código Penal, que establece que quien causa la muerte de otra persona por negligencia, imprudencia o impericia enfrentará una pena privativa de libertad de hasta ocho años.

También podría afrontar el delito de omisión de socorro, establecido en el artículo 126 del Código Penal, que indica que quien omita prestar auxilio a una persona herida, incapacitada o en peligro manifiesto y grave será sancionado con pena privativa de libertad de hasta tres años.

En tercer lugar, sería responsable del delito de fuga del lugar del accidente de tránsito, previsto en el artículo 408 del Código Penal, cuya pena puede ser de hasta cuatro años de privación de libertad.

Adrián Alonso Villar Chirinos de DNI 75955353.

Por otro lado, aunque Jefferson Moreno, abogado de la defensa de Adrián Villar, indicó que este no estaba ebrio y que el dosaje etílico se realizó de manera independiente en una clínica privada, Santillán señaló que el hecho de que estuviera intoxicado o no no lo exime de responsabilidad.

Los demás actores

Marisel Linares

Otra de las figuras implicadas es Marisel Linares, periodista peruana con más de veinte años de experiencia en medios de comunicación. Nació el 20 de agosto de 1980 y tiene 45 años. Sus primeros pasos periodísticos los vivió en radio, trabajando en distintas emisoras antes de dar el salto a la televisión. Ha sido reportera, conductora y comentarista en canales como Canal N, Latina, ATV y ATV+ Noticias, participando en espacios matutinos y de análisis político-social.

En 2020, Linares regresó a la televisión como conductora de Primer Plano y luego asumió la conducción de los noticieros centrales y del mediodía de Willax Televisión, canal donde se consolidó como uno de los principales rostros informativos hasta febrero de este año.

Dejó de aparecer en pantalla desde el 18 de febrero de 2026, tras verse involucrada en el caso judicial por el accidente fatal, y actualmente se anunció que fue separada del canal debido a lo sucedido.

Marisel Linares es una periodista y reconocida presentadora de noticias de televisión.

El abogado Ronny Santillán informó a El Comercio que podría tener responsabilidad civil, ya que el auto usado durante el accidente y la fuga estaba a su nombre. “Por ser propietaria del carro, es civilmente responsable, por lo que tendría que pagar una reparación civil. Ahora, desde el punto de vista penal, se encuentra el artículo 404 del Código Penal, que tipifica el delito de encubrimiento personal, sancionando con pena privativa de libertad de 3 a 6 años a quien ayuda a un delincuente a eludir la justicia”, dijo.

Sin embargo, el experto también señala que el artículo 406 del mismo código establece una excusa absolutoria, que exime a quienes ejecuten hechos previstos en el artículo 404 si su relación con la persona que cometió el delito es estrecha. “En este caso, habría que investigar qué tan cercano era el vínculo de la periodista con el joven”, dijo.

Cabe resaltar que la Fiscalía ya decidió incorporar a la periodista por presunto encubrimiento personal en la investigación abierta contra su hijastro.

Los padres de Adrián Villar: Rubén Villar y Marcela Chirinos

Al igual que Marisel, Rubén Villar se reunió con Adrián luego de que este atropellara a Lizeth. Él es su padre, excamarógrafo de Latina y pareja sentimental de Marisel. Mientras que la madre de Adrián es Marcela Chirinos, que horas después del atropello llegó a ver a su hijo y, de acuerdo con la familia de la víctima, estaría tratando de contactarse con ellos.

Marisel Linares junto a su pareja, Rubén Villar.

El abogado Santillán explicó a este Diario que no habría responsabilidad penal por encubrimiento en cuanto a los padres, debido a que el artículo 404 y 406 descarta a los parientes por su “vínculo sanguíneo y estrecho”.

Francesca Montenegro

Otra implicada es la novia de Adrián, Francesca Montenegro, y su padre, Juan Montenegro. Francesca, de 21 años, es influencer de moda y lifestyle con más de 71 mil seguidores en Instagram y más de 181 mil en TikTok. Estudia Administración en la Universidad del Pacífico y cuenta con formación en Fashion Business por el Istituto Marangoni, una reconocida escuela de moda en Europa.

El nombre de Francesca ha sido ampliamente mencionado tras la revelación de imágenes de las reuniones en las que ella estuvo presente luego del atropello y muerte de Lizeth Marzano. Incluso, luego Adrián Villar fue al hogar de la influencer, donde llegó la Policía, pero no se efectuó ninguna detención.

Francesca Montenegro junto a Adrián Villar, autor del atropello y muerte de Lizeth Marzano.

También llamó la atención que el padre de la influencer, Juan Montenegro, estuvo presente en las conversaciones posteriores al atropello. Él es abogado y, para defenderse, descartó cualquier vínculo profesional o personal actual con el investigado. “El hecho de que yo no sea el abogado del señor Villar dice mucho. No tengo ninguna relación profesional ni personal con él”, afirmó.

En su momento, Juan Montenegro fue candidato a decano del Colegio de Abogados de Lima 2022-2023.

El último implicado hasta ahora sería la misma Policía, ya que un efectivo ingresó al edificio donde Adrián y Francesca se encontraban luego de conversar con sus padres; otro agente apareció después para tomar fotos de la fachada. No obstante, ninguno detuvo al joven, quien finalmente salió en un carro rojo sin que se conociera su paradero.

“Definitivamente es un tema de investigación. Tal vez el policía estuvo solo en el hall y no llegó a conversar con él, pero se deben aclarar todas esas interrogantes. La Fiscalía debe determinar si hubo colaboración para que se diera a la fuga (...). Este caso se ha hecho mediático y dejará un precedente, pero no es un caso aislado; no es el primer atropello que ocurre en el Perú. Lamentablemente, ocurre todos los días y los responsables salen impunes”, concluyó Ronny Santillán.

Un policía ingresó al edificio donde se encontraban Francesca y Adrián, pero no lo detuvo.

La víctima y su hermano

De acuerdo con sus redes sociales, Lizeth Marzano Noguera era diseñadora industrial, emprendedora y seleccionada peruana de apnea (buceo libre). Además, era instructora de “Freedive Gravedad Cero, Agencia Americana de Apnea”.

De acuerdo con la defensa de la familia de Marzano, este lapso de tiempo sin auxilio fue clave para que Lizeth pudiera haber sobrevivido.

Su muerte dejó un enorme dolor en su familia, especialmente en su hermano, Gino Marzano, quien ha denunciado públicamente la negligencia de Adrián Villar y alertó sobre acercamientos de la madre de este, Marcela Chirinos, los cuales considera irregulares. Según indicó, detrás de estos contactos habría intención de negociar un arreglo económico.

Sostuvo que la familia de Adrián Villar buscaría la pena mínima. “No veo otro objetivo de por qué quieren hablar conmigo”, afirmó, y pidió que el proceso no se dilate.