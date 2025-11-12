Unicef presenta a partidos políticos los retos de la niñez rumbo a las Elecciones 2026: cuáles son y qué se espera

Con el objetivo de visibilizar las demandas de los niños, niñas y adolescentes, el equipo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Perú realizó el evento “Elecciones 2026: La Infancia Primero” en su sede de Miraflores, donde se presentó en detalle el documento “Cinco Prioridades por un Perú Mejor para la Infancia”. Los invitados fueron representantes de las agrupaciones políticas que participarán en el proceso electoral del próximo año, así como miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta iniciativa se complementa con la campaña “Vota por mí”, lanzada junto a El Comercio, que incluyó la creación de un decálogo con los pedidos que los escolares exigen a sus futuras autoridades.

El representante de Unicef en Perú, Javier Álvarez, destacó que el documento con las cinco prioridades presenta soluciones concretas a los principales problemas que enfrenta la niñez. “Estos puntos requieren una solución urgente. Como punto de partida para esta iniciativa, ha sido muy importante el trabajo realizado inicialmente con El Comercio, tanto en el programa de corresponsales escolares como en la creación del decálogo. Esto permite que los escolares estén muy motivados para alzar su voz y exponer los problemas de sus comunidades”, expresó.

El representante de Unicef en Perú, Javier Álvarez. Foto: Unicef. / Renato Pajuelo

“El decálogo no solo es el contenido, sino también el proceso que hay detrás. No hacemos visibles las demandas de Unicef ni de ningún otro actor, sino las de los propios niños, niñas y adolescentes. Eso incrementa la legitimidad de esta iniciativa. Con la plataforma de El Comercio hemos logrado que estas demandas lleguen a un público más amplio. Finalmente, el decálogo fue entregado a 39 agrupaciones políticas, las mismas que ahora hemos invitado a este evento”, agregó.

Sostuvo además que esta es una gran oportunidad para el Perú como país democrático de entender que, si bien los niños y adolescentes no votan, las autoridades deben tenerlos en cuenta en las políticas públicas. “Ojalá podamos contar con una política de infancia en el Estado y con un órgano único que coordine. También espero que las políticas que surjan no sean fragmentadas, sino plurales y sólidas”, añadió.

Las cinco problemáticas

Carlos Rojas Dávila, oficial de Monitoreo y Evaluación de Unicef Perú, expuso las cinco prioridades para mejorar la calidad de vida de la niñez, mencionando las soluciones propuestas para mitigar los efectos negativos de cada problema.

En primer lugar, resaltó la necesidad de garantizar una salud integral, implementando un esquema de vacunación completo, atendiendo la salud mental, erradicando la anemia y la desnutrición infantil, y previniendo la obesidad. “Para ello es necesario asegurar el equipamiento adecuado en el sector salud, así como incluir en el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano una intervención centrada en la identificación de retrasos en el desarrollo. Además, se debe fortalecer la implementación del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia Materno Infantil mediante una asignación presupuestal oportuna para suplementos y medicamentos”, indicó.

Carlos Rojas Dávila, oficial de Monitoreo y Evaluación de Unicef Perú. Foto: Unicef. / Renato Pajuelo

El segundo eje es la educación inclusiva y de calidad para la empleabilidad y competitividad. Rojas Dávila destacó la importancia de garantizar el acceso a internet, promover la educación intercultural bilingüe y asegurar la culminación de la secundaria, como base para el desarrollo profesional. “Hay que promulgar normativas que promuevan modalidades educativas flexibles para ampliar la cobertura en regiones y comunidades aisladas, con un enfoque multicultural e inclusivo. Además, se debe ampliar la formación y el acompañamiento a docentes y directivos en el uso de herramientas digitales”, explicó.

La protección social y reducción de la pobreza infantil constituye otro de los ejes abordados. Se enfatizó la necesidad de disminuir la pobreza multidimensional y erradicar el trabajo infantil. “Hay que incluir a los niños con discapacidad que se encuentren en situación de pobreza dentro de las coberturas de programas de protección social, así como implementar un programa de prevención y reducción del trabajo infantil”, señaló.

Rojas Dávila también hizo hincapié en uno de los puntos más críticos: la protección frente a las violencias y la criminalidad. “Es necesario trabajar para prevenir la violencia familiar, erradicar la violencia sexual y combatir los asesinatos de menores de edad. Es indispensable aumentar la asignación presupuestal destinada a la prevención y protección de los niños y adolescentes frente a la violencia, así como establecer un servicio especializado en su atención. También sería ideal crear una entidad pública dedicada a promover una crianza enfocada en la prevención de la violencia sexual”, sostuvo.

Finalmente, mencionó la importancia de la gestión del riesgo y el cuidado del medio ambiente, enfatizando la creación de planes de contingencia con enfoque en la niñez, la reducción de los efectos de la crisis climática y la construcción de infraestructuras seguras. “Se debe aprobar un decreto supremo que establezca la obligatoriedad de incorporar el enfoque de niñez y adolescencia en los planes de respuesta ante emergencias. Además, es necesario incluir la educación ambiental mediante materiales educativos contextualizados según cada territorio”, concluyó.

De las 39 agrupaciones políticas convocadas, 14 asistieron al evento. Foto: Unicef. / Renato Pajuelo

Impresiones

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Rolando Burneo Bermejo, también fue uno de los invitados al evento. Señaló que es muy relevante que los partidos políticos, a puertas de los próximos procesos electorales, tomen en cuenta las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes. “Ellos son la población más vulnerable. Es fundamental que, en las estrategias y planes de gobierno, sean considerados como una prioridad. Nosotros aplaudimos este esfuerzo de Unicef y nos sumamos para incluir las demandas de los más pequeños”, enfatizó.

“Si bien es cierto que ellos no votarán en los próximos procesos electorales, lo que sucede en la política los afecta directamente. Los futuros gobernantes deben garantizar que todos los ciudadanos, sin excepción, sean incluidos en las políticas públicas”, agregó.

Los escolares también asistieron al evento. Foto: GEC. / Mario Zapata N.

De las 39 agrupaciones políticas convocadas, 14 asistieron al evento: Carlos Espá, de Sí Creo; Herbert Caller, del Partido Patriótico del Perú; César Gamboa, de Salvemos al Perú; Miguel del Castillo, de Primero la Gente; Luis Durán, del Partido Morado; Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática; Glenda Valdivia, de Alianza para el Progreso (APP); María Eugenia Nieva, de Acción Popular; Carmen Cerón, de Frepap; Dalia Abarca, de Nuevo Perú; Diego Guevara, de País para Todos; Fernando Olivera y Elizabeth León, de Frente Esperanza; Jorge Caloggero, de Progresemos; y Alfredo Chiabra, de Alianza Unidad Nacional.

Uno de los invitados fue Fernando Olivera, líder de Frente Esperanza. “Estoy aquí presente en Unicef por mi compromiso con la niñez y la adolescencia. Nosotros haremos realidad sus demandas, dando pasos firmes hacia un país donde prime la seguridad y existan oportunidades iguales en la educación. Es lo que hemos querido expresar asistiendo a esta convocatoria de Unicef. De todas formas, hay mucho por hacer”, expresó.

Esta iniciativa se complementa con la campaña “Vota por mí”, lanzada junto a El Comercio, que incluyó la creación de un decálogo con los pedidos que los escolares exigen a sus futuras autoridades. Foto: Unicef. / Renato Pajuelo

Por su parte, Carlos Espá, fundador del partido Sí Creo, sostuvo que agradece a Unicef por la invitación y destacó que ahora los partidos políticos deben congregarse pensando en los derechos de los niños del Perú en temas de educación, salud y protección. “Debemos poner todo esto por encima de la coyuntura política. Los niños tienen que empezar a ser escuchados”, expresó.

Finalmente, otro de los entrevistados por este Diario fue Wolfgang Grozo, presidente de Integridad Democrática, quien resaltó su preocupación ante los actuales índices de anemia, abuso sexual, entre otros problemas que afectan a los niños. “Las agrupaciones políticas deben incluir en sus propuestas acciones concretas para revertir esta situación. Los programas existentes deben ser eficientes, no solo una pantalla. Respecto al decálogo de Unicef junto a El Comercio, nosotros lo recibimos y nos pareció fabuloso, porque nos permite reforzar nuestras acciones en base a esas propuestas”, concluyó.