La tensión en la Universidad Nacional del Callao (UNAC) se incrementó luego de que estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables difundieran un comunicado público en el que expresan su rechazo a presuntos actos de proselitismo político y piden garantizar un proceso electoral transparente en la elección de nuevas autoridades universitarias.

El pronunciamiento se produce en medio de diversas denuncias y cuestionamientos relacionados con el actual proceso electoral y la gestión de la universidad.

En la Universidad Nacional del Callao un grupo de estudiantes denunció coacción y un condicionamiento de sus notas a cambio de votar por la lista 4 integrada por el candidato a rector Augusto Caro, vinculado a la actual rectora. Foto: Sunedu

En el documento, los alumnos sostienen que las aulas universitarias deben ser espacios destinados al debate académico y la formación profesional, alejados de cualquier intento de influencia política.

“Condenamos enérgicamente cualquier intento de coacción o proselitismo político por parte de docentes que utilicen sus horas de clase para direccionar el voto estudiantil”, señala el comunicado.

Asimismo, exigieron a las autoridades universitarias una fiscalización estricta para garantizar el cumplimiento del principio de neutralidad electoral durante el proceso de elección de rector.

Exigen idoneidad y valores éticos en las autoridades universitarias

Los estudiantes también hicieron un llamado a la Decanatura y a los comités de ética de la universidad para que no permanezcan indiferentes ante los cuestionamientos que pesan sobre algunos integrantes de la comunidad académica. En el pronunciamiento, sostienen que la educación superior requiere no solo excelencia académica, sino también una conducta moral intachable de quienes ocupan cargos de liderazgo.

Estudiantes de la UNAC denuncian presunto proselitismo político y exigen transparencia en elecciones rectorales. Foto: UNAC

“El respaldo institucional debe ganarse con base en la integridad y el respeto irrestricto a la comunidad estudiantil”, indicaron.

El comunicado concluye con un pedido a las autoridades universitarias y al Comité Electoral para que garanticen un proceso “transparente, libre de mafias externas, prebendas o presiones de cualquier índole”. Asimismo, los estudiantes afirmaron que la UNAC merece un gobierno universitario comprometido con el bienestar de los alumnos y libre de cuestionamientos éticos.

Elecciones en la Universidad Nacional del Callao: denuncian que rectora condicionaría notas de alumnos para favorecer a candidato. Foto: GEC

El pronunciamiento surge en medio de nuevas denuncias en la UNAC

El comunicado estudiantil fue difundido luego de que surgieran denuncias sobre un presunto intento de modificar el cronograma de entrega de notas para después de las elecciones universitarias programadas para el 2 de julio.

Según testimonios recogidos por El Comercio, algunos estudiantes habrían manifestado sentirse presionados para respaldar a una determinada lista electoral, situación que hasta el momento no ha sido acreditada por las autoridades competentes.

Las denuncias se suman a otros cuestionamientos que han marcado el proceso electoral universitario, entre ellos observaciones sobre contrataciones, investigaciones fiscales y presuntas irregularidades administrativas dentro de la Universidad Nacional del Callao.

Por su parte, el candidato al rectorado Augusto Caro Anchay rechazó las acusaciones y afirmó que cualquier modificación en la entrega de notas debe ser aprobada por el Consejo Universitario y el Vicerrectorado Académico, negando cualquier injerencia de la rectora o de su candidatura.