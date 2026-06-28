Universidad Nacional del Callao (UNAC). Foto: Andina
Universidad Nacional del Callao (UNAC). Foto: Andina
Por Redacción EC

La tensión en la Universidad Nacional del Callao (UNAC) se incrementó luego de que estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables difundieran un comunicado público en el que expresan su rechazo a presuntos actos de proselitismo político y piden garantizar un proceso electoral transparente en la elección de nuevas autoridades universitarias.

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