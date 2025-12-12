La Universidad Nacional Mayor de San Marcos advirtió este miércoles que atraviesa uno de los escenarios presupuestales más críticos de los últimos años y se declaró en estado de emergencia institucional debido a la fuerte reducción de recursos que, según explicó, compromete su funcionamiento y sus proyectos estratégicos.
El recorte supera los S/100 millones respecto al presupuesto de 2024, lo que, según la UNMSM, afecta directamente la planificación anual y limita la ejecución de programas académicos, científicos y de infraestructura esenciales para la comunidad universitaria.
San Marcos señaló que esta disminución impacta áreas centrales como la educación, la investigación y los servicios universitarios, lo que podría traducirse en un deterioro de la calidad académica y en la paralización de iniciativas clave que sostenían su liderazgo nacional.
En su comunicado, la casa de estudios advirtió que miles de estudiantes, docentes y trabajadores se verán afectados por este ajuste, pues la reducción compromete la continuidad de actividades formativas y el desarrollo de proyectos de innovación.
Ante ello, la UNMSM hizo un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso para revisar el presupuesto asignado y garantizar un financiamiento que permita asegurar su aporte educativo, científico y social al país.
La declaratoria ocurre mientras San Marcos mantiene un reconocimiento destacado en investigación y altos niveles de empleabilidad entre sus egresados, indicadores que, afirma, requieren estabilidad económica para sostenerse.
Finalmente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos destacó que esta medida busca alertar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger la educación pública, en especial la de una institución con casi cinco siglos de historia.
