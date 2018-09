Universitaria que denunció compañero sigue siendo acosada por el sujeto

Ayer, una joven identificada como Daniela recurrió a los medios de comunicación para denunciar los constantes acosos que sufre por parte de un compañero de universidad. Pese a ello, el sujeto de nombre Joseph Padilla Matos continúa escribiéndole e incluso tomando a broma su denuncia, relató la agraviada.

De acuerdo a un informe periodístico de ‘Latina’, el sujeto, estudiante de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), insistió en los mensajes pese a que se hizo público el caso de acoso.

“Él me escribe: 'Hola bonita, en serio te pasaste. Me están haciendo añicos en las redes sociales'. Se sigue comunicando y es como que no entiende”, contó Daniela.

Incluso, durante la tarde del lunes le envió una fotografía en donde se muestra descansando.

“No lo niego, lo he escrito, pero lo hago porque le hice una promesa que no quería alejarme de ella”, declaró el sujeto a dicho medio ante las acusaciones.

En contra de Joseph existen tres denuncias: el 14 de mayo por coacción, el 19 de junio por violencia psicológica y la última del 19 de septiembre, por intento de violación.

La Defensoría del Pueblo intervino y mostró la resolución de la jueza Aurora Quintana Gurt Chamorro, del Cuarto Juzgado de Familia, quien pese a las pruebas resolvió que para Daniela no había mérito para que le brinden medidas de protección.

En tanto, el Tribunal de Honor de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega evalúa la expulsión del sujeto.

En una entrevista televisiva, Daniela contó detalles sobre algunos momentos de terror que vivió a causa del acosador y lamentó la actitud de la madre del sujeto.

“Un día que salía de la universidad, él me jala de la mochila y me decía ‘tú tienes que regresar’. Yo grité en la calle y no había nadie en la calle. Ahí yo decido actuar”, contó.

Además, lamentó que la madre de Joseph esté defendiendo a su hijo pese a las evidencias existentes. Dijo que en una ocasión, él, pese a que no puede acercarse a ella, entró a su salón, motivo por el cual Daniela va al baño para llamar a la madre del sujeto.

“En un encuentro con la Policía, su mamá me dice ‘avísame, llámame, te doy mi número’. Yo la llamo a ella, le digo que su hijo no puede estar dentro de mi salón, porque tiene restricciones y ella me dice: ‘usted dice eso’. Y yo le contesto que tengo pruebas. Estaba en el baño conversando por teléfono con la mamá y entra él. Directamente viene a tocarme y querer besarme. Se me abalanza. Yo entré en pánico”, dijo Daniela.

“Gritaba y gritaba y su mamá me escuchaba en el teléfono, pero luego no se acercó, no me llamó. La señora me corta la comunicación y sigo gritando, y una compañera de la universidad decide abrir la puerta y yo me lanzo hacia ella y él sale campante del baño, y nadie lo coge. El baño está al frente de mi salón de clases”, agregó.

Sin embargo, se mostró agradecida con el rápido apoyo que recibe por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.



Descargo del acusado

El lunes, una periodista intentó confrontar al acosador, quien solo atinó a decir: "Bueno, ella (Daniela) se alteró y no hice nada. Yo en verdad, no sé cómo fue su teoría, pero estoy de acuerdo con su manifestación, si tengo que afrontar algo, okey", dijo en el informe periodístico.



Incluso confirmó que seguía con su actitud de acoso para mantener una relación con ella. "En verdad quería que sea mi esposa y darle una buena familia", dijo.

