Universitarios expresaron sus inquietudes ante las elecciones del 2026

A pocos meses de que el país regrese a las urnas, en abril del 2026, los estudiantes de la Universidad Científica del Sur se reunieron para reflexionar sobre el papel que tendrá su generación en el próximo proceso electoral. En un taller organizado por IDEA Internacional, los jóvenes compartieron sus dudas sobre la organización, la transparencia y los retos que enfrentarán como electores.

Este primer encuentro permitió definir las preguntas que presentarán ante el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en la próxima audiencia universitaria.

Al inicio del taller, se invitó a los estudiantes a expresar su sentir respecto al próximo proceso de votación. Ahí, comentaron sobre la dificultad de involucrarse plenamente en las elecciones debido –según sus testimonios– a la desinformación, la abundancia de candidatos y el temor de asumir un rol protagónico en las elecciones.

“A veces es difícil interesarme porque no sé mucho del tema”, dijo una estudiante. Otro comentó que existen vacíos en la comprensión del rol de actores clave: “No comprendemos bien el rol de las organizaciones políticas ni sus candidatos ni confiamos en la transparencia”.

El nuevo sistema bicameral también generó dudas, así como el temor “a ejercer una elección que en lugar de mejorar, empeore la situación del país”.

Del sentir a las preguntas

En la segunda etapa del taller, los estudiantes elaboraron las preguntas que dirigirán a las autoridades electorales el próximo viernes 21.

En el caso de las consultas a la ONPE, estas se centraron en la transparencia del proceso, la seguridad del voto –incluido el voto digital– y las posibilidades de incorporar nuevas tecnologías que fortalezcan la confianza ciudadana. También expresaron interés por conocer qué acciones se impulsarán para acercar la educación cívica a los jóvenes.

Respecto al máximo ente electoral, las inquietudes de los estudiantes se orientaron a la fiscalización y a la información que recibirá el electorado. También pidieron orientación sobre cómo ejercer un voto informado y responsable en un escenario marcado por el retorno al sistema bicameral.