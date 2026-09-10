Estudiantes de Nutrición y Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) denunciaron el presunto envenenamiento de seis gatos que eran cuidados y alimentados por alumnos voluntarios en las instalaciones de la Facultad de Medicina San Fernando.

Los felinos, identificados por los estudiantes como Teodora, Gemelito, Cleopatra, Melón, Bolaños y Ari, fueron encontrados muertos en circunstancias que generaron indignación entre la comunidad estudiantil. Los alumnos señalaron que algunos de los animales fueron hallados incluso en un basurero y presentaban signos que, según su testimonio, serían compatibles con un posible envenenamiento.

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“Todos los gatitos tienen espuma en la boca y no se puede decir que no sabían (el personal) porque algunos los encontramos en el basurero”, manifestó entre lágrimas una estudiante, quien reclamó que se esclarezca lo ocurrido y se determine a los responsables.

Gatos acompañaban a los estudiantes en sus clases, por lo que sus cuidadores están afectados emocionalmente.

Ante la denuncia, los centros estudiantiles de ambas escuelas profesionales exigieron una investigación transparente y que se establezcan eventuales responsabilidades, ya que informaron que encontraron platos descartables con alimentos que presuntamente estaban mezclados con veneno. Asimismo, recordaron que causar la muerte o maltrato a animales puede constituir un delito, por lo que solicitaron que el caso sea investigado también conforme al marco legal vigente.

Facultad de Medicina conforma comisión investigadora

La Facultad de Medicina San Fernando informó que acordó conformar una comisión encargada de investigar y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de los seis gatos en sus instalaciones. La decisión fue adoptada el lunes 7 de septiembre, durante una mesa de diálogo encabezada por el decano de la facultad, José Carlos Del Carmen Sara.

Estudiantes se hacían cargo de la alimentación y el cuidado de los felinos presuntamente asesinados.

La comisión tendrá entre sus funciones recopilar y evaluar la información relacionada con el caso, esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes e identificar las responsabilidades que pudieran derivarse, de acuerdo con los procedimientos institucionales y el marco legal vigente.

El grupo investigador estará integrado por los directores de las Escuelas Profesionales de Obstetricia y Nutrición, el director administrativo, el representante del Área Legal y un representante de la Unidad de Bienestar de la Facultad de Medicina.

En la reunión participaron también el vicedecano académico, Rolando Vásquez Alva; los directores de las Escuelas Profesionales de Obstetricia y Nutrición; la directora del Departamento Académico de Nutrición; el director administrativo; un representante del Área Legal y representantes estudiantiles de ambas escuelas.

A través de su pronunciamiento, la Facultad de Medicina expresó su “profunda preocupación e indignación” por lo ocurrido y manifestó su disposición a colaborar con las acciones destinadas a esclarecer los hechos, así como a proporcionar la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones.

Por ahora, la investigación deberá determinar las causas de muerte de los seis animales y establecer si existió alguna conducta deliberada detrás de lo ocurrido.