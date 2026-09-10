Estudiantes exigen justicia tras el presunto envenenamiento de seis gatos que vivía en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNMSM. Foto: captura de video
Estudiantes exigen justicia tras el presunto envenenamiento de seis gatos que vivía en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNMSM. Foto: captura de video
Por Redacción EC

Estudiantes de Nutrición y Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) denunciaron el presunto envenenamiento de seis gatos que eran cuidados y alimentados por alumnos voluntarios en las instalaciones de la Facultad de Medicina San Fernando.

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