A partir de hoy, los motociclistas y sus acompañantes deberán cumplir con la normativa que exige nuevas condiciones para el uso de vehículos lineales por 90 días. Una de ellas es el uso de chalecos distintivos con la placa del vehículo impresa.

De acuerdo con la Resolución Directoral N.° 008-2025-MTC/18, los conductores y pasajeros deben portar un chaleco retrorreflectante que muestre en la espalda el número de placa del vehículo. Esta prenda debe cumplir con especificaciones técnicas orientadas a mejorar la visibilidad del motociclista, especialmente en condiciones de poca luz o durante la noche.

Especificaciones técnicas del chaleco distintivo:

El chaleco distintivo debe confeccionarse con dos tipos de materiales: material de fondo y material retrorreflectivo

El chaleco distintivo debe contar con bandas retrorreflectivas color gris, plata o blanco con un ancho mínimo de 5 cm.

El chaleco distintivo debe contar con una banda horizontal tanto en la parte delantera como en la posterior. En caso de haber dos bandas horizontales, estas deben estar separadas al menos 14 cm entre ellas.

El chaleco distintivo debe contar dos bandas verticales en la parte frontal, una sobre cada hombro. Asimismo, por la parte posterior debe haber también dos bandas verticales, cuya parte superior debe estar en los hombros y cuya parte inferior debe juntarse con la banda horizontal superior.

Especificaciones para la placa de rodaje en el chaleco distintivo:

Las grafías que conforman el número de matrícula deben ser de color negro mate; y deben tener una altura de 6 cm, ancho de 3.5 cm y espaciamiento de 0.5 cm. El grosor de la grafía es de 0.5 cm. Asimismo, el borde es de 1 cm en las partes superior, inferior y costado derecho e izquierdo.

El número de matrícula debe estar inscrito y centrado dentro de un rectángulo con altura mínima de 8 cm, y un ancho de 25.5 cm. El rectángulo debe ser de color blanco y no permitir el paso del color del chaleco.

El rectángulo sobre el que se inscribe la matrícula debe ubicarse por debajo de la banda superior o entre ambas, según corresponda.

Pedro Olivares, director de la Dirección de Seguridad Vial del MTC, explicó en entrevista con Canal N que los chalecos pueden ser de cualquier color, menos el verde fosforescente que usan los efectivos de la Policía de Tránsito. “La placa debe ser letra negra y en fondo blanco”, precisó.

¿Qué sanciones habrá para quienes incumplan el uso de chaleco?

Conforme al Decreto Supremo N° 006-2025-MTC, el incumplimiento del uso del chaleco tendrá como consecuencia la imposición de las infracciones con código G68 y G69, las mismas que entrarán en vigencia bajo el mismo criterio del casco de seguridad comentado anteriormente.

-Infracción G68: no llevar chaleco con la impresión de la placa

Multa equivalente al 8 % de una UIT (S/ 428)

Retención del vehículo

20 puntos en el récord del conductor

-Infracción G69: restringir o impedir la visibilidad del número de placa consignado en el chaleco.

Multa equivalente al 8 % de una UIT (S/ 428)

Retención del vehículo

20 puntos en el récord del conductor

No están obligados a llevar el chaleco los conductores de motocicletas de colección, vehículos con placa de exhibición o motocicletas con cilindrada mayor a 500 cc.

Nuevas medidas para los repartidores de delivery

Así también, el Decreto Supremo N° 006-2025-MTC establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades. Asimismo, deberán trabajar con cajuelas fijadas al chasis posterior de los vehículos. También, deben tener la placa de la moto.

Las infracciones por operar sin cumplir las condiciones establecidas serán consideradas como faltas “Muy Grave”, que están sujetas a multas de 0.8 UIT, equivalente a S/42,8, y el internamiento de la unidad.

¿Cuántas motos hay en el Perú?

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) informó a El Comercio que existen más de 2 millones de motocicletas en el país y alrededor de 7 millones de ciudadanos cuyas actividades están relacionadas con este vehículo.

En Lima y Callao, hay aproximadamente 700 mil motos.

Crítica del gremio de motociclistas

José Luis Huamán, presidente de la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, rechazó la obligación de usar un chaleco con la placa del vehículo impresa. “ Atenta contra nuestro derecho a la dignidad, porque se nos marca como si fuéramos un objeto o un animal . No solo se nos obliga a usar una prenda, sino también a colocarnos una numeración que corresponde a un objeto”, afirmó.

Huamán considera discriminatoria la norma y que estigmatiza a la mayoría de mototiclistas como delincuentes. Además, considera que esta medida puede ocasionar que sean inculpados o multados injustamente.

“Los delincuentes no van a formalizarse ni a cumplir medidas legales. Por el contrario, van a falsificar las placas en sus chalecos, colocando cualquier placa de otra moto, y no van a corresponder con las de las motos que usen, que muchas veces son robadas. Hoy en día los delincuentes en moto tapan las placas o las retiran. Entonces, finalmente un titular de moto inocente será incriminado o el responsable de pagar una multa”, aseguró. “Esto da a la delincuencia mayores capacidades para crear nuevas modalidades de delito. Lo mismo pasó cuando prohibieron la circulación de dos personas en moto”, agregó.

Huamán compartió una foto tomada ayer de un motociclista en la Av. Universitaria usando un chaleco en el que la placa impresa no correspondía a la del vehículo que manejaba.

Motociclista utilizando un chaleco en el que la placa impresa no corresponde a la de la moto que conduce. Foto: Fuentes de El Comerico.

Frank Casas, experto en seguridad y crimen organizado, declaró a El Comercio que no está clara la eficacia que tendrá la obligación de exigir un chaleco con la placa impresa para fortalecer la seguridad ciudadana.

“Es una medida asociada más a la seguridad vial que la seguridad ciudadana. Conocer la placa de la moto e información sobre el conductor puede servir para esclarecer un hecho delictivo, es decir, que la policía utilice estos datos para una investigación luego de que se ha cometido el delito. Sin embargo, no existe claridad sobre su eficacia para la prevención de la inseguridad”, afirmó.

“La evidencia internacional demuestra que medidas como esta no reducen ni terminan siendo estratégicas en términos de costo y eficiencia para combatir la inseguridad. Por ejemplo, en Colombia no tuvo resultado. Además, la Policía Nacional no tiene capacidad operativa suficiente para verificar que cada motociclista cumpla con la normativa impuesta e investigue a todos los delincuentes motorizados. Esto superaría la capacidad de las comisarías”, detalló.

Casas resaltó que los decretos supremos del Ejecutivo no mencionan indicadores para medir la eficacia de las nuevas exigencias para los motociclistas. Así también, coincide en que las obligaciones de la normativa pueden masificar la falsificación de placas en los chalecos por parte de delincuentes. “Corresponde al Ejecutivo responder cómo fiscalizará este problema”, añadió.

Venta de chalecos y estampado de placas se dispara en Gamarra

El Comercio llegó a Gamarra, donde las nuevas normativas del Ejecutivo para los motociclistas han incrementado la demanda de chalecos y estampados de placas.

Se incrementa la venta de chalecos para motociclistas en el Emporio Comercial de Gamarra ante inicio de obligatoriedad de su uso, que inicia el jueves 22 de mayo. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

César Manayay, de la empresa Jholisa, comentó que el costo de los chalecos en su local es de 30 soles. “Por lo menos, estoy vendiendo más de 100 chalecos al día”, manifestó. María Ávila, de la empresa Imperio Puma, dijo que el costo de estampado o impresión de las placas, es de 15 soles.

Adicionalmente, este Diario verificó que los ambulantes ofrecen chalecos entre 20 a 25 soles y el costo del estampado a 10 soles.