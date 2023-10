Hace un mes, un video fue publicado en el canal de YouTube de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor en el Perú (IPDA Perú). No obstante, no fue hasta la semana pasada cuando un grupo de usuarios de X (antes Twitter) denunciaron este video, al exponer a menores de edad manifestándose contra la llamada ideología de género bajo el lema “mi Dios nunca se equivoca”.

La periodista Adriana Chávez comentó que “usar niños para defender sus ideologías debe ser lo más malévolo que han hecho hasta ahora. Y no, esto no es igual a respetar las infancias trans. Videos así promueven el odio y la discriminación a las personas transexuales, educan a los niños para odiar desde que pueden hablar, eso no es normal”.

Por otro lado, otro usuario mencionó que “en vez de educar a respetar a las personas, están educando para odiarlas. La biblia no tiene como enseñanza el odio al prójimo”, mientras un grupo de cibernautas dijeron que “hablan de ‘ideología de género’, cuando ellos tienen su propia ideología conservadora de género”. El comunicador Marcos Arroyo acotó que “demuestran que lo que les incomoda es el enfoque de género, no la defensa de los niños, a quienes usaron para imponer que no se les hable de este tema en clase”.

Lo cual demuestra que lo que les incomoda es el “enfoque de género”, no la defensa de los niños, a quienes usaron para imponer que no se les hable de este tema en clase, por ser menores de edad, decían. — Marcos Arroyo (@marcosarroyob) October 11, 2023

Alcances legales

Juan Carlos Ruiz, abogado especialista en derechos humanos y coordinador en el Instituto de Defensa Legal (IDL), indicó que los niños están hablando como si realmente estuvieran convencidos del mensaje, por lo que parecería que hacen uso de su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, considera que lo preocupante es que dicho discurso representa un sentimiento de intolerancia y discriminación hacia las diversidades sexuales.

Por otro lado, Aaron Aleman, abogado penalista, explicó a El Comercio que se estaría instrumentalizando a los menores para abordar discursos de odio contra la comunidad LGBTQ+, así como también se generaría una violación directa hacia los derechos de la niñez, la igualdad y la no discriminación.

Añadió que las personas a cargo de la difusión de este tipo de videos, así como los familiares de los menores, estarían cometiendo una coacción tipificada en el artículo 151 del Código Penal. Esta sanciona con una pena privativa de la libertad no menor de dos años a “todo aquel que obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe”.

El video forma parte del canal de la Iglesia Pentecostal 'Dios es Amor en el Perú'.

Además, Aleman mencionó que también se percibe el delito de discriminación, ubicado en el artículo 323 del Código Penal. “El que discrimina a otra persona o grupo de personas, por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual, será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de treinta a sesenta jornadas o limitación de días libres de veinte a sesenta jornadas”, se lee.

El especialista considera que, pese a tener la autorización de los padres, se está vulnerando los derechos fundamentales relacionados a la identidad de género . “El odio y la discriminación están claramente inmersos en estos discursos”, dijo. Remarcó que la Defensoría del Niño y del Adolescente debe pronunciarse al respecto para salvaguardar a los menores y hacer las denuncias correspondientes contra los responsables de la difusión del video y contra los padres de familia , ello por su condición de testigo o coautores.

En conversación con El Comercio, Luz Mejía, adjunta para el Niño y el Adolescente de la Defensoría del Pueblo, se pronunció al respecto. Comentó que en el video se está colocando a los niños en una situación de riesgo, dado que las ideas que comunican pueden generar rechazo y situaciones de violencia contra ellos , lo que generaría daños en su salud integral y desarrollo. “No es su opinión, es una situación ajena a ellos. Podemos poner en conocimiento a un fiscal de familia para que actúe conforme a los establecido. En este caso, solicitar una intervención a los responsables”, dijo.

Aaron Aleman aclaró que en el sector educativo los manuales de identidad de género son un derecho más no un capricho. “Esas clases tienen el objetivo de hacer saber sobre los componentes de la identidad de género desde un aspecto educativo, ello para conocer a plenitud los derechos humanos, pero un sector de la población pretende tergiversar su finalidad con la idea de que es una perversión o se exhibe contenido pornográfico, lo cual no es cierto”, dijo.

Precisó que la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género como categorías protegidas por las garantías de igualdad y no discriminación . “De no hacer algo al respecto, el Estado estaría transgrediendo lo establecido por una organización de carácter internacional, en la cual el Perú está suscrito”, mencionó.

Expertos sostienen que el objetivo de ciertos grupos con estos videos es tergiversar el término 'enfoque de género' para evitar que se enseñe en las instituciones educativas sobre igualdad y diversidad. / Gaby Oraa

Uso del término

La expresión “ideología de género” es comúnmente utilizada por sectores conservadores de la población, mientras que los grupos progresistas argumentan que es más apropiado utilizar el término “enfoque de género”. Este último no aspira a promover un dogma basado en creencias específicas, sino que se presenta como un enfoque integral que busca la igualdad de género no solo entre hombres y mujeres, sino también considerando las diversas identidades de género, según lo expresa Flavia Martínez, presidenta de la asociación Sin Tabúes.