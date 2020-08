Vacuna contra el COVID-19: El 52% de peruanos considera que su aplicación debería ser obligatoria Si estuviera lista y no costara, el 75% de encuestados se la aplicaría. El 22% dijo no lo haría porque no cree en la eficacia de las inmunizaciones. Voluntarios aún no pueden registrarse para ensayos clínicos de la vacuna en el país.