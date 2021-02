El inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 ha generado alegría en el país. Sin embargo, se debe estar alerta y tener cuidado con los estafadores, pues algunas personas estarían intentando aprovecharse de la situación.

Hoy, un mensaje llegó a los teléfonos celulares de algunos usuarios, en el que se les pide ´yapear´ 30 soles para separar una cita y ser uno de los primeros vacunados.

Este Diario llamó al número que aparece en el mensaje y, según la persona que nos contestó, desconocidos habrían tomado su número y lo han colocado en el aviso.

“Han tomando mi número y parece ser y que lo han puesto [en un mensaje], porque he visto la captura. Lo han puesto en un supuesto mensaje, y ahí es donde me están llamando. No lo sé, me han hecho una broma, ha sido alguien que me ha querido hacer una broma de mal gusto, pero no haga caso a ese tipo de mensajes”, señaló.

Es importante señalar que el proceso de vacunación contra el coronavirus está a cargo del Ministerio de Salud y no de privados, y que en este momento es el personal de salud que lucha contra la pandemia el que viene siendo inmunizado.

¿Cómo denuncio irregularidades?

El Ministerio de Salud informó este martes acerca de las medidas que se han tomado para garantizar que el proceso de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) se desarrolle de manera correcta. Mediante un comunicado, destacó que la ciudadanía podrá reportar irregularidades, en caso estas se presenten.

En sector Salud informó que el Decreto Supremo 020-2021-PCM, publicado en el diario El Peruano, establece, en primer lugar, que los funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno son responsables del proceso de vacunación y deben cumplir con los plazos, directivas y fases del citado proceso establecido por el Minsa, bajo responsabilidad.

La norma señala también que cualquier persona que conozca de algún acto que vulnere las disposiciones del proceso de vacunación, está obligado a denunciarlo a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, (denuncias.servicios.gob.pe), o por cualquier medio que permita derivarla a la Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces en las entidades públicas, o directamente a la Contraloría General de la República a través de su Plataforma de Denuncias.

