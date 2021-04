Una mujer de 101 años no puede ser vacunada contra el coronavirus luego de extraviar su Documento Nacional de Identidad (DNI), pese a que su hijo tramitó una carta poder para recoger el duplicado. El Reniec insiste en que la adulta mayor debe acudir presencialmente a recibirlo.

De acuerdo a Buenos Días Perú, Olinda Espinoza de Vera perdió su DNI cuando se mudó de San Juan de Lurigancho a Surco, a casa de su único hijo debido a la pandemia. A raíz de esta situación, la mujer tampoco ha podido cobrar su dinero de la ONP ni recibir atención médica domiciliaria del Padomi.

“Vengo ya bastante tiempo tramitando su DNI. Mi mamá vino a vivir conmigo para tenerla más cerca por la pandemia, pero se perdió su DNI en el traslado. Hicimos unos trámites a través de la web y dijeron que nos iban a entregar el documento”, indicó Guillermo Vera, hijo de la afectada.

“Voy en la fecha que me tienen que entregar el DNI, pero me dicen que ella tiene que estar presente. Les explico que tiene 101 años y no puede caminar porque está postrada en cama. (Incluso) les mostré la carta poder, que está firmada y legalizada”, aseguró.

En ese sentido, Vera hizo un llamado a las autoridades para que él pueda recibir el DNI de su madre y así ella reciba la vacuna contra el COVID-19.

“Mi mamá tiene cerca de dos años sin salir para que pueda tener la vacuna. Ella necesita su vacunación. Ella necesita que la atiendan, que la vean. Que se acerquen acá a mi dirección, a mi casa y puedan atender a mi madre”, instó.

MIMP se pronuncia

Respecto a este caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó a través de Twitter que un equipo del servicio “Mi 60” brinda atención a la adulta mayor de 101 años que no cuenta con DNI.

“Se coordinará con la autoridad sanitaria su inclusión al padrón de vacunación contra la COVID-19 y las gestiones para el duplicado del documento de identidad”, indicó la entidad.

