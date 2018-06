Vacunan contra la gripe a 200 ancianos del Hogar Canevaro

Una brigada del Ministerio de Salud (Minsa) acudió ayer al hogar Canevaro, en el Rímac, para vacunar a más de 200 ancianos contra la influenza estacional. “Los adultos mayores, al igual que los niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, son los más vulnerables a las infecciones respiratorias agudas durante la temporada de bajas temperaturas”, explicó la directora de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez.



La funcionaria contó que se trataba de una campaña gratuita en el marco del “Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres por bajas temperaturas 2018-2020” del sector Salud.



A la campaña se unió el ex futbolista y 'Capitán de América', Héctor Chumpitaz. Tras recibir la vacuna animó a los adultos mayores a protegerse contra este virus. “En unas horas estaré viajando a Rusia y con esta vacuna me siento más seguro y tranquilo. Me voy protegido para poder ver a los muchachos de nuestra selección y alentarlos. Todos los de mi generación deben aprovechar y vacunarse para que también disfruten el mundial”, dijo.



Sobre la influenza

La también llamada gripe estacional es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Presenta síntomas como dolor de garganta, dolores musculares, malestar general intenso, tos, estornudos y fiebre.

En los adultos mayores, explica el Minsa, puede complicarse y poner en riesgo la vida. La manera más efectiva de prevenirla es con la vacunación. “Además, es importante que la población tenga en cuenta que debe realizarse un adecuado lavado de manos así como usar el antebrazo para cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, y abrigarse para protegerse del intenso frío”, insistió María Elena Martínez.

Lee también...