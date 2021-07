Este sábado 17 y domingo 18 de julio se llevará a cabo la segunda jornada de la vacunatón, que consta de 36 horas ininterrumpidas de inmunización a rezagados de la primera y segunda dosis contra el coronavirus (COVID-19).

Asimismo, en esta nueva semana se inmunizará a personas de 45 a 46 años. Por lo que, si reconoces alguna de las imágenes que compartió el Seguro Social de Salud (Essalud) en su cuenta de Twitter, te corresponde acercarte este fin de semana a cualquiera de los 22 vacunatorios habilitados.

En la imagen se observa el popular dibujo animado de los años 80′s, Candy Candy, así como la serie The A-Team, más conocido como Los Magníficos. También la “Feria del hogar”, que fue todo un boom en los 80′ y 90´. Y por último al grupo Río, de quienes recordarás canciones como “Lo peor de todo” o “Todo estaba bien”.

¿Reconoces a los personajes o lugares de estás imágenes? Si es así, este fin de semana debes acudir a vacunarte. Foto: EsSalud

HORARIO DE ATENCIÓN

La segunda jornada de la Vacunatón se iniciará a las 7 a.m. del sábado y finalizará a las 7 p.m. del domingo. Las personas programadas para ser inmunizadas este fin de semana podrán desplazarse aún en el toque de queda que rige de 12 a.m. (medianoche) a 4 a.m. Solo deberán presentar su Documento de Identidad (DNI).

Conoce el horario de la vacunatón de este fin de semana. Foto: EsSalud

LOCALES DE VACUNACIÓN

Revisa la lista de 22 centros de vacunación que estarán abiertos 36 horas seguidas este fin de semana:

Conoce cuáles son los locales de vacunación habilitados para este fin de semana. Foto: EsSalud

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Con el objetivo de acelerar el proceso de vacunación, el Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha la estrategia denominada ‘Vacunatón’ en Lima y Callao, la misma que se realizará en tres jornadas diferentes durante el mes de julio. Entérate de todos los detalles en este video.