Puente provisional en Panamericana Norte lleva más de siete años sin ser reemplazado. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC
Redacción EC

Un puente provisional instalado en el kilómetro 22 de la , entre los distritos de y , continúa en uso desde noviembre de 2018 pese a haber sido concebido como una medida temporal.

La estructura metálica, sostenida por andamios y barandas, reemplazó al puente peatonal original de cemento que quedó inutilizado tras el impacto de un tráiler que superaba el límite de altura.

Vecinos denuncian riesgo por puente provisional en Lima norte. (Foto: Captura/América Noticias)
La pasarela es utilizada diariamente por cientos de peatones que necesitan cruzar hacia el mercado Unicachi y otras zonas de alto tránsito. Sin embargo, los vecinos advierten que la solución provisional se ha extendido por más de siete años sin que las autoridades concreten la construcción de un puente definitivo.

Exigen construcción de nuevo puente peatonal en Panamericana Norte. (Foto: Captura/América Noticias)
La estructura genera preocupación por su precariedad y el gran flujo de personas que la atraviesan, entre ellos familias, estudiantes y trabajadores. Residentes de ambos distritos afirman que el puente ya cumplió su ciclo y que su permanencia representa un riesgo latente.

Los vecinos exigen que se priorice la ejecución de un nuevo seguro que garantice la integridad de los usuarios. Mientras tanto, continúan cruzando cada día resignados a una espera que, hasta el momento, no tiene fecha de solución.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

