Un puente provisional instalado en el kilómetro 22 de la Panamericana Norte, entre los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres, continúa en uso desde noviembre de 2018 pese a haber sido concebido como una medida temporal.

La estructura metálica, sostenida por andamios y barandas, reemplazó al puente peatonal original de cemento que quedó inutilizado tras el impacto de un tráiler que superaba el límite de altura.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Vecinos denuncian riesgo por puente provisional en Lima norte. (Foto: Captura/América Noticias)

La pasarela es utilizada diariamente por cientos de peatones que necesitan cruzar hacia el mercado Unicachi y otras zonas de alto tránsito. Sin embargo, los vecinos advierten que la solución provisional se ha extendido por más de siete años sin que las autoridades concreten la construcción de un puente definitivo.

Exigen construcción de nuevo puente peatonal en Panamericana Norte. (Foto: Captura/América Noticias)

La estructura genera preocupación por su precariedad y el gran flujo de personas que la atraviesan, entre ellos familias, estudiantes y trabajadores. Residentes de ambos distritos afirman que el puente ya cumplió su ciclo y que su permanencia representa un riesgo latente.

Los vecinos exigen que se priorice la ejecución de un nuevo puente peatonal seguro que garantice la integridad de los usuarios. Mientras tanto, continúan cruzando cada día resignados a una espera que, hasta el momento, no tiene fecha de solución.