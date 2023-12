Un equipo de El Comercio estuvo en la urbanización Matute, donde pudo constatar la presencia de la obra (foto: Britanie Arroyo). / GESAC > BRITANIE ARROYO

A principios de julio del 2023, los residentes se dieron cuenta de que uno de los chalets, el 32C de cuatro pisos, estaría ocupando parte de la propiedad pública. Ante ello, vecinos denunciaron la existencia de esta construcción mediante una carta enviada a las gerencias de Fiscalización y Control, y Desarrollo Urbano de La Victoria. “Esta construcción ilegal está apropiándose de parte de nuestros parques y jardines, que son espacios mantenidos por la Municipalidad (...). Son áreas comunes que pertenecen a todos los vecinos de nuestra Unidad Vecinal”, se lee. Además, la Municipalidad de La Victoria señaló a este Diario que la obra no tiene autorización para cuatro niveles, solo tres .

Carta de los vecinos solicitando la inspección de la obra.

El 10 de julio, el personal de la Gerencia de Desarrollo Urbano se trasladó para inspeccionar el lugar, llegando a la conclusión de que la Resolución de Licencia de Edificación carecería de validez, dado que no figura en los registros de la Subgerencia de Obras Privadas y Catastro , y tampoco lleva la firma del subgerente a cargo.

Por lo tanto, la subgerencia determinó que es necesario informar al área de Operaciones de Fiscalización, para que, de acuerdo con sus atribuciones, lleve a cabo todas las acciones sancionadoras pertinentes.

Documento de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Se determinó que la licencia no se encontraba registrada.

Según el informe técnico 000235-2023-SGOPC-GDU/MLV de la Subgerencia de Obras Privadas y Catastro, la resolución de la obra no habría sido emitida por dicha subgerencia. Por ello, se ha remitido el caso al departamento de Fiscalización. Además, se mencionó que la construcción carece de un cartel informativo .

Primera página del informe técnico 000235-2023-SGOPC-GDU/MLV.

Pese a dicha documentación, la presidencia de la junta vecinal de la urbanización afirmó a este Diario que la obra cuenta con todos los permisos necesarios.

Es importante destacar que parte de la comunidad ha solicitado la intervención de dicha construcción con el objetivo de recuperar las áreas verdes de la zona . “Pedimos la paralización de la obra y la recuperación del área pública. Los niños ya no tienen dónde jugar, y los ciudadanos carecen de espacios para pasar un momento agradable”, se lee.

La subgerencia ya mencionada también emitió el informe técnico 267-2023-MRCM, en el que estableció que “el predio donde se viene ejecutando la construcción no cumple con las normas vigentes (...). Perjudica las áreas verdes”.

Conclusiones del informe técnico 267-2023-MRCM.

Municipalidad de la Victoria

El área de Fiscalización y Control Urbano del municipio informó a este Diario que se aprobó la Licencia de Edificación 269-2023-SGOPC-GDU-MLV, para el chalet 32C, indicando la autorización para tres niveles. Sin embargo, al recorrer la zona, se observa la existencia de cuatro pisos .

Por otro lado, el 25 de octubre de este año, el área de fiscalización señaló que se apersonó a la obra con el propósito de verificar los trabajos realizados. Se solicitó la presencia del responsable, pero el maestro de la construcción respondió que no se encontraba disponible. “Nos negaron el ingreso para una posterior inspección”, comunicó.

El personal del municipio de La Victoria ya había paralizado la construcción.

Esta orden de paralización se habría dado en más de una ocasión.

Debido a ello, se procedió con imponer las sanciones establecidas en la Ordenanza 382/MLV: “Por no facilitar la visita de inspección de verificación técnica o por no permitir el acceso a las zonas de trabajo y/o ambientes de la obra objeto de verificación” y “Por no encontrarse en el momento de la intervención de fiscalización y/o inspector municipal al profesional responsable de obra y/o residente”. En este caso, la medida correctiva fue la paralización de la obra .

“Cabe destacar que el viernes 01 de diciembre del presente año se realizó una inspección en la obra para verificar si aún continúan con la ejecución, a pesar de contar con una orden de paralización. Durante la inspección, se constató que no se estaban ejecutando trabajos civiles ”, afirmó. Sin embargo, El Comercio verificó el miércoles 06 de diciembre que los obreros estaban trabajando en el lugar, cubriendo sus actividades con un toldo que rodeaba el terreno .

La obra contaría con cuatro niveles, y toldos que cubren los trabajos que se desarrollan dentro (foto: Britanie Arroyo). / GESAC > BRITANIE ARROYO

Los descargos

Al recorrer la zona, se logró conversar con Verónica Romero, presidenta de la junta vecinal de la urbanización Matute, quien aseguró que las construcciones irregulares se encontraban en otro lugar (a la altura del jirón Abtao), mientras que el chalet 32C “sí cuenta con todos los permisos”. “ Este chalet es como todos los demás, solo que arriba tiene una azotea, nada más . Pero sí contamos con los permisos correspondientes. La construcción no perjudica las áreas verdes”, indicó.

Declaró que hay vecinos que lo único que hacen es denunciar y extorsionar. “Acá todo es regular; en cambio, en la otra parte de la urbanización hay edificios que tienen seis pisos y carecen de permisos municipales ”, añadió. Además, Verónica dispuso que este Diario pudiera conversar con una vecina que decía ser fiscalizadora de uno de los condominios, y quien sostuvo que “la construcción tiene todos los permisos, solo que hay algunas personas bien conflictivas”.

La presidenta de la junta vecinal de Matute acotó que el cuarto piso de la construcción es una azotea.

De acuerdo al área de fiscalización, la obra debería estar paralizada.

La presidenta de la junta vecinal añadió que la Municipalidad de La Victoria se ha dirigido a la zona. “Creo que solo tuvieron una observación porque el residente de la obra no estaba ahí, pero eso no tiene nada que ver (...). Los vecinos colindantes del predio han manifestado estar de acuerdo con la obra que se está ejecutando”, dijo. Sobre el autor de la edificación, alegó que en la misma obra es posible entablar una conversación.

Al consultarle al maestro de la construcción, este indicó que el propietario no se encontraba en ese momento porque estaba haciendo unas diligencias, pero siempre está presente durante las mañanas.

Otra obra

En la misma urbanización, se encuentra el chalet 8C. “Esta construcción ilegal no posee ninguna licencia municipal, y hasta el día de hoy sigue levantándose con cuatro pisos (ahora seis), lo cual no está permitido en los chalets de este icónico conjunto habitacional”, expresó uno de los vecinos en una queja.

Al recorrer la zona, El Comercio constató que la obra se encuentra abandonada.

Según una respuesta firmada por la Subgerencia de Fiscalización y Control, el personal municipal verificó que la construcción no cuenta con una licencia , razón por la cual se emitió una Notificación de Cargo 34544, con el código de infracción 08-0201. “Por ejecutar obras de edificación sin autorización o Resolución de Licencia Municipal ”, se menciona. El informe detalla que la obra fue paralizada el 7 de marzo de 2022.

Dicha construcción no contaría con licencia.

Como consecuencia, los residentes de la urbanización solicitaron al municipio la paralización definitiva de la obra. “Representa un peligro para los vecinos al no contar con los permisos de construcción correspondientes (...). Los inspectores han visitado el lugar en múltiples ocasiones para colocar carteles de paralización, pero durante todo este tiempo siempre se han retirado los carteles y han continuado con la obra”, informaron. Este equipo periodístico pudo corroborar que actualmente la construcción se encuentra abandonada .

Vecinos han expresado que la edificación representa un peligro para todos los residentes de la urbanización.

Análisis

Dulmer Malca, asociado senior del área Inmobiliaria del estudio Miguel Mur & Abogados, explicó a El Comercio que el propietario de una obra debe solicitar la respectiva autorización municipal; para ello, es necesario presentar documentos técnicos. “Las municipalidades tienen que verificar que los proyectos cumplan con los parámetros urbanístico; es decir, aquellos dispositivos técnico-legales que determinan las condiciones mínimas que debe cumplir una construcción”, dijo.

Añadió que, cuando los propietarios van a llevar a cabo una edificación, deben comunicar al municipio la fecha de inicio. De esa manera, el personal municipal podrá crear un cronograma de visitas para inspeccionar periódicamente la obra . “Si hay una construcción ilegal en su localidad, los vecinos pueden informar a la autoridad municipal, y esta debe solicitar al propietario del terreno que muestre todos sus permisos y documentos. Si no los muestra o no los tiene, está cometiendo una infracción , por lo que el área de fiscalización puede paralizar la obra”, acotó.

En relación al chalet 8C, se constató que, antes de ser abandonado, la cantidad de pisos aumentó de cuatro a seis (foto: Britanie Arroyo). / GESAC > BRITANIE ARROYO

El especialista añadió que, si la construcción no cuenta con una licencia, la municipalidad puede ordenar la demolición del proyecto, así como también tiene la facultad de aplicar multas que oscilen entre el 50% de 1 UIT, y 1 UIT . Si el propietario continúa con la obra, puede ser denunciado ante la Fiscalía. “Si la persona cuenta con una licencia, solo puede construir dentro de los términos que la normativa establece. No puedes construir en un área que no te pertenece ”, agregó.

Mercedes Seminario, abogada especializada en derecho inmobiliario y jefa del área legal del grupo ‘My Home Organización Inmobiliaria’, informó que lamentablemente en el país es muy común la existencia de viviendas construidas sin ningún tipo de licencia. “Sobre el chalet que habría invadido parte de la propiedad común de todos los vecinos, es importante que la municipalidad inicie un proceso administrativo sancionador , con la finalidad de cobrar una multa a los responsables, demoler la propiedad, y así evitar perjudicar a los residentes de la urbanización”, dijo.

Además, a la experta le llamó la atención que la obra aparentemente contaba con una licencia, pero esta no tendría la firma del funcionario encargado. “ Eso causa bastante sospecha, podría ser considerado un caso de falsificación genérica de documentos, presumo . Es extraño que se emita una licencia cuando no se cumple con los requisitos de la ley”, adicionó.

“Es bastante importante que los vecinos puedan acudir a las autoridades para evitar este tipo de infracciones dentro de su distrito. Tenemos derecho al uso y disfrute de los espacios públicos”, reflexionó.