Casos delictivos recientes revelan el ensañamiento de los delincuentes con el fin de despojar a las víctimas de dinero u objetos de valor.

En Miraflores, el pasado 6 de diciembre se registraron dos robos en una noche que llaman la atención por la agresividad que ejercieron los delicuentes. En el parque Melitón Porras, cuatro turistas colombianos fueron asaltados con armas de fuego por tres sujetos encapuchados. Los asaltantes se llevaron 34 mil soles, celulares, una laptop y sus cédulas de identidad.

Esa misma noche, dos malhechores asaltaron a dos mujeres en la puerta de su casa en la calle Retiro. Una de ellas se llevó la peor parte, ya que los delincuentes la arrastraron para arrebatarle sus cosas. De inmediato, los ladrones se dieron a la fuga. “Antes, nunca había pasado esto y ahora se ha vuelto inseguro. Uno no se siente tranquilo ni de día ni de noche (...) No hay presencia de Policía ni serenazgo”, declaró una vecina, quien prefirió no

En San Isidro, se registraron tres asaltos en San Isidro a personas que horas antes llegaron al aeropuerto Jorge Chávez el mes pasado. El 16 de noviembre, una turista argentina fue violentamente atracada por un delincuente en los exteriores de un edificio. Otros crímenes similares se registraron los días 3 y 14 del mismo mes en el distrito mencionado.

El Comercio entrevistó a vecinos de Miraflores, Surco y San Isidro, quienes mostraron su preocupación por el incremento de la insegurida y delincuencias. Mientras su angustia crece, los municipios afirmaron que no existe un aumento significativo de la delincuencia en estas zonas. No obstante, indicaron que reforzarán el patrullaje en el contexto de las fiestas de fin de año.

Cabe resaltar que este Diario solicitó una entrevista a la Región Policial Lima de la PNP sobre este tema, pero respondieron que no podían atender a la solicitud.

Miraflores

Axel Montero, vecino de Miraflores que vive en el malecón Cisneros, sostiene que existe una cantidad reducida de serenos en este espacio en las noches a diferencia de la gran cantidad de agentes que circulan en las mañanas: “A mí me da miedo salir por las noches. El número de serenos empieza a disminuir desde las 2 p.m. y no se les ve después de las 9 p.m. Sin embargo, un gran número de serenos y fiscalizadores vigilan por las mañanas en el malecón a las señoras que bailan zumba, las personas que hacen yoga y otras actividades recreativas. Otras partes del distrito están descuidadas”, relató Montero.

El vecino miraflorino indicó que no observa presencia de policías ni serenos en todo el día en las calles Berlín, Dos de mayo, Córdoba, Enrique Palacios y Santa Cruz . Montero sostiene que los principales delitos en estas áreas son los robos de celulares a manos de delincuentes motorizados y robos de autopartes.

Montero también mencionó que la semana pasada se registraron dos apagones en el malecón Cisneros. Además, señaló que los caniles del parque María Reiche y El Faro no cuentan con iluminación adecuada, por lo que “gente sin perros se mete a tomar alcohol y consumir drogas” y no son retirados por los serenos.

Imagen del malecón Cisneros a oscuras el pasado domingo a las 9 p.m. Foto: Fuentes de El Comercio

Por otro lado, José de la Torre Ugarte, vecino miraflorino, señaló que la zona del cruce de las avenidas Benavides y Panamá, cerca a un local del supermercado Wong, se ha convertido en altamente peligroso por la frecuencia de asaltos en las últimas semanas.

Graciela Ulloa, quien vive en esta área, espera que la municipalidad de Miraflores realice una “planificación coherente y constante que detenga al crimen organizado” en el distrito. “Debe incluir como eje principal la mejora de las condiciones laborales del cuerpo de serenazgo para que obtengan equipamiento en buen estado, capacitación y reconocimiento por su labor”, agregó Ulloa.

La municipalidad de Miraflores indicó a El Comercio que en noviembre ocurrieron 72 delitos contra el patrimonio, entre cometidos y frustrados. La misma cantidad se ha registrado en diciembre. De acuerdo a la comuna, esto significa “una cantidad baja de incidencias, lo que representa la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas”.

La municipalidad de Miraflores implementó el 1 de diciembre el plan Navidad Segura 2023 para intensificar los patrullajes integrados, a pie y motorizados en puntos críticos del distrito según los mapas de riesgo. Además, la municipalidad indicó que ha contratado a 62 nuevos serenos este mes.

Los exteriores de Larcomar son uno de los puntos de mayor vigilancia en el marco del plan de seguridad de Miraflores para la campaña de ventas de fin de año. Foto: Municipalidad de Miraflores

“La política de seguridad ciudadana de la actual gestión ha permitido que, a comparación del año pasado, la delincuencia disminuya en un 35% cada mes”, aseguró el municipio. Acerca de los apagones en el malecón Cisneros, señalaron que “hubo un problema con la programación de control de horarios, pero ya fue solucionado”.

Surco

Christian Osterloch, representante de la junta vecinal del parque Argentina de Surco, señaló que los robos realizados por delincuentes motorizados son los delitos más frecuentes en el distrito.

“Surco es un distrito de paso, porque limita con 9 distritos. Esto agrava la inseguridad en el distrito. Los delincuentes utilizan las calles límitrofes como vía de escape. Esto ocurre con frecuencia en las zona que limitan con San Juan de Miraflores, Surquillo, Chorrillos y Barranco. Por ejemplo, la calle Intihuatana en el límite con Surquillo es de alto riesgo, porque los delincuentes la utilizan para llegar hacia la avenida Aviación y escapar”, explicó Osterloch.

“Los delincuentes migran conforme ven que aumenta la presencia de serenazgo. El sector 4, donde vivo, es una zona tranquila. Sin embargo, La semana pasado cerca al parque Argentina hubo un robo a dos departamentos y otro robo a mano armada en la avenida Ayacucho”, agregó.

La municipalidad de Surco decidió empadronar a los motorizados con un código QR para que puedan identificarse al circular por el distrito. La comuna mencionó a El Comercio que actualmente registran 1776 inscritos. Foto: Municipalidad de Surco.

Por su parte, Eduardo García, presidente de la Asociacion de Vecinos de Santiago de Surco, señaló que existe poca cantidad de efectivos policiales a diferencia de agentes de serenazgo. “La policia tiene a veces un solo carro o una moto para un sector. No hay apoyo del gobierno central para que la policía nos de seguridad. Comisarias como Surco Pueblo trabajan en dos sectores, el 1 y 4 en este caso, y así es difícil que se den abasto”, añadió.

Por su parte, Waldo Olivos, gerente de Seguridad Ciudadana, indicó a este Diario que no se registra un incremento significó de casos delictivos en noviembre y diciembre . Destacó la aplicación de la estrategia ‘Serenazgo sin fronteras’ para la persecución de los hampones que atacaron al cambista Martín Ángeles.

Añadió que la estrategia de seguridad de fin de año contempla la realización de operativos en tres turnos por día en las zonas de mayor incidencia delictiva. Adicionalmente, Olivos señaló que el serenazgo de Surco cuenta con 100 unidades de patrullaje, que se utilizan en megaoperativos en coordinación con la Policía.

San Isidro

Una vecina de San Isidro e integrante de la junta vecinal de la Zona Monumental del Bosque de Olivos, quien pidió que no se mencione su nombre, aseveró que no existe vigilancia policial en su zona. Asimismo, comentó que la cantidad de agentes de serenazgo del distrito es escasa en su sector, pues solo es vigilada por un sereno motorizado, un sereno en bicicleta y un patrullero municipal.

“Los robos de celulares en la avenida Conquistadores han incrementado. A mi hijo casi le robaron el auto la semana pasada entre las cuadras 6 y 7 de esta avenida. Tememos que los robos de casas incrementen en la Zona Monumental debido a esta desproteccipon″, expresó la ciudadana.

En respuesta a El Comercio, la municipalidad de San Isidro sostuvo que las incidencias de delitos en el distrito “son bajas”. La comuna indicó que se ha reducido en un 26 % la incidencia de delitos en comparación con el 2022 . Asimismo, aseguraron que han puesto a disposición de la PNP todos sus recursos humanos, logísticos y tecnológicos en el marco del plan ‘Vive la Navidad Seguro 2023′.

“100 policías se han sumado al patrullaje integrado extraordinario en las calles junto al serenazgo. Se han reforzado las operaciones diarias de seguridad y control del desplazamiento de motocicletas con dos usuarios y de vehículos con lunas polarizadas para verificar la documentación de los conductores”, añadió”