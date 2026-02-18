Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras la inauguración de la Vía Expresa Sur en setiembre, el tráfico empezó a incrementar en el Jr. Doña Delmira en Surco, una calle paralela, para preocupación de sus vecinos. Según su testimonio, esta situación ha aumentado de forma desmedida en enero. Además del alto flujo vehicular, principalmente de transporte público, ahora padecen de contaminación sonora y polución.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Vecinos del Jirón Doña Delmira de Surco reclaman por el tráfico y la contaminación: el municipio anuncia acciones para atenderlos
Lima

Vecinos del Jirón Doña Delmira de Surco reclaman por el tráfico y la contaminación: el municipio anuncia acciones para atenderlos

La odisea de viajar en bus de Lima a Miraflores en la década del 50: una crónica del transporte público hace 75 años
Artículos Históricos

La odisea de viajar en bus de Lima a Miraflores en la década del 50: una crónica del transporte público hace 75 años

San Isidro: Descubren restos arqueológicos durante obras de gas
Lima

San Isidro: Descubren restos arqueológicos durante obras de gas

Tarjeta única del transporte empezará a probarse desde julio: ¿Qué sistemas integrará, qué promociones habrá y cuál será su impacto en la seguridad?
Sucesos

Tarjeta única del transporte empezará a probarse desde julio: ¿Qué sistemas integrará, qué promociones habrá y cuál será su impacto en la seguridad?