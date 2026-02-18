Vecinos del Jirón Doña Delmira de Surco reclaman por el tráfico y la contaminación: el municipio anuncia acciones para atenderlos

Los residentes sostienen que el problema se agravó desde que inició la obra de recuperación de la Plaza de Armas del distrito en diciembre y el consecuente cierre de las calles de su perímetro. Estos trabajos forman parte del proyecto Supermanzana de Surco Pueblo, que busca adoquinar la zona, priorizar el paso de peatones y renovar el mobiliario urbano para convertirlo en espacio de tránsito calmado.

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, colocando las primeras piezas de adoquín del proyecto de la Supermanzana de Surco Pueblo en diciembre. Foto: Municipalidad de Surco.

“Para poder hacer el empedrado en la Plaza de Armas, han derivado el tráfico por la calle Santo Cristo. Es una calle muy angosta y, por ende, el tráfico de esa calle ahora deriva en nuestro jirón Doña Delmira. El problema es que también es angosto para poder soportar tanto tránsito pesado”, declaró a El Comercio la señora Mara Castillo. El jirón mencionado solo tiene 2 carriles de un mismo sentido.

“Yo vivo hace más de treinta años aquí y nunca tuvimos tanto tráfico y tanto bus de transporte público como está ocurriendo ahora. De 7 a 8:30 de la mañana y de 5 a 7 de la noche, esto es un caos”, afirma la señora Maritza Clotilde.

“Desde hace 20 días, cuando limpio mi casa, saco polvo y mis trapos terminan negros. Ayer tuve que esconder todos mis adornos en un cajón, porque no puedo estar limpiándolos a cada rato para que en 20 minutos nuevamente estén sucios. La bulla y la contaminación que genera este problema simplemente no se pueden tolerar día y noche. Ya no se trata solo del tráfico, se trata también de mi salud”, relató Castillo.

Bus de la línea Machu Picchu pasando por el Jr. Doña Delmira. Los vecinos aseguran que empezó a circular por la calle desde diciembre. Foto: Mario Zapata. / Mario Zapata N.

El Comercio constató que no hay inspectores de tránsito en el jirón Doña Delmira, como sí se ven en la Vía Expresa Sur. Los buses y cústers de la línea Machu Picchu, la ‘P’ Arco Iris y de otras empresas de transporte público circulan a cada minuto. La congestión vehicular se concentra en el cruce de la vía con la av. Ayacucho, donde se ubica un semáforo. “Las motos están metiéndose a la vereda. Ya no podemos abrir la puerta tranquilos por temor a que nos atropellen”, declaró la señora Jessica Osores. Asimismo, este Diario comprobó que colectivos que recorren Surco y Barranco también pasan por este jirón.

Debido a esta situación, los vecinos de cuatro residenciales de la Doña Delmira han colocado gigantografías para que el municipio escuche sus demandas. Ellos solicitan una reunión presencial con el alcalde Carlos Bruce para encontrar una solución. “No nos oponemos a la Supermanzana. Pero queremos que el alcalde nos dé una solución, porque esta bulla y el tráfico no pueden llegar a ser permanentes”, dijo Osores.

Colectivo Surco-Barranco circulando por el Jr. Doña Delmira. Foto: Mario Zapata.

Cartel colocado en la residencial Jacarandá del Jr Doña Delmira. Foto: Mario Zapata. / Mario Zapata N.

“Esta residencia rechaza ruidos molestos por excesivo ruido de bocinas altas de vehículos de transporte público", se lee en un cartel de la residencial Valeria IV. Foto: Mario Zapata. / Mario Zapata N.

¿Por qué la Vía Expresa Sur también impacta en este problema?

El arquitecto y urbanista Gerardo Berdejo destacó el proyecto de la Supermanzana de Surco Pueblo, porque recuperará espacios en favor de los peatones. No obstante, indicó que problemas como el que ocurre en el jirón Doña Delmira se deben también a las consecuencias del mal diseño de la Vía Expresa Sur.

“La Vía Expresa Sur está mal diseñada, porque debió ser un proyecto a desnivel. Al hacerlo a nivel de calle, se redujo de 13 a 4 la cantidad de vías que permiten cruzar de un lado a otro. Ahora los buses de transporte público entran por Doña Delmira, que es una zona que nunca había tenido tanto ruido ni tanto tráfico”, explicó. Por eso, Berdejo propone que el tránsito se desvíe hacia vías más extensas y apropiadas para una alta circulación de vehículos, como las avenidas Surco o Paseo de la Castellana.

La Municipalidad de Surco responde

El Comercio contactó a la Municipalidad de Surco y consultó sobre las medidas que tomaron para controlar el tráfico luego del inicio de la obra de restauración de la Plaza de Armas. La comuna respondió por escrito y expresó sus disculpas a sus vecinos.

“Lamentamos mucho algunas molestias que pueda estar originando los trabajos debido a esta importante obra denominada Supermanzana de Surco Pueblo. Por ello, se está desviando el transporte público por las calles Cáceres y Santo Cristo. Para este fin, se ha dispuesto mayor número de personal de Tránsito y Serenazgo”, indicaron.

La comuna sostuvo que, para la primera etapa de los trabajos de la Supermanzana, no se ha considerado el Jr. Doña Delmira. “En tanto, se ha dispuesto un servicio permanente en ese jirón para el control del tráfico pesado, tanto en la mañana como en la tarde-noche. Se está permitiendo el ingreso por Ayacucho con Cáceres a los vehículos particulares y residentes del cuadrante”, mencionaron.

Este Diario también consultó sobre los cambios que tendrá el Jr. Doña Delmira a partir del proyecto de la Supermanzana de Surco Pueblo. Al respecto, la municipalidad indicó que la primera etapa de la Supermanzana de Surco Pueblo no contempla la intervención del Jr. Doña Delmira, sino únicamente el cruce con el Jirón Ayacucho. Expresaron que dicho trabajo incluye el adoquinado de las veredas con material de concreto, mejoramiento de cruces peatonales, rampas con pendientes adecuadas y mejor señalizadas, además de la colocación de pisos podotáctiles para las personas con habilidades reducidas.

“Es importante indicar que el proyecto de la Supermanzana de Surco Pueblo prioriza el paso peatonal y la colocación de adoquines de concreto, mejorando de esta manera la transitabilidad de todos los peatones y ciclistas. El proyecto también contempla iluminación ornamental; la renovación del mobiliario urbano acorde al carácter monumental histórico, como bancas, tachos de basura, bolardos y señalización de calles”, respondieron. Finalmente, el municipio señaló que todo el proyecto se realiza en coordinación con el Ministerio de Cultura.