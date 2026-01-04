Venezolanos en Perú celebran la captura de Maduro, pero mantienen cautela ante posible retorno a su país

Tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro, realizado el 3 de enero por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la comunidad venezolana salió a las calles de Lima para manifestar su satisfacción por el término de su gobierno, un desenlace esperado desde hace más de una década. La jornada estuvo marcada por la esperanza, aunque también por la cautela frente al escenario político que se abre en Venezuela.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de ciudadanos venezolanos se concentraron en el frontis de la Embajada de Venezuela, en la avenida Arequipa. Con banderas en mano, celebraron la noticia y hablaron con El Comercio.

El entusiasmo no solo se vivió en los exteriores de la embajada, sino también en el parque Miguel de Cervantes, en el Cercado de Lima. Música, baile y lágrimas de emoción marcaron la jornada del último sábado. Una de las asistentes fue Fanny Aguirre, venezolana que reside en Perú desde hace cinco años. “Tengo muchos sentimientos encontrados. Le pedí a Dios que llegara este día, fue mi deseo de Año Nuevo. Nunca perdí la fe. Agradezco a este país maravilloso que me ha dado muchas oportunidades”, expresó.

Frente a la Embajada de Venezuela, decenas de ciudadanos se reunieron para expresar esperanza tras años de espera. Foto: GEC.

Aguirre contó que se enteró de la noticia al despertar. “Al principio me asusté, pero luego me alegré porque eso significaba la posibilidad de volver a ver a mis siete hermanos, a quienes extraño mucho. Todos ellos están en Venezuela, así que, aunque estoy celebrando, también me siento muy preocupada por lo que pueda pasarles”, señaló.

Asimismo, confesó que, aunque desea regresar pronto a su país, el proceso no es sencillo . “Ya estoy establecida aquí, pero sí tengo pensado volver a Venezuela. Todo dependerá de la situación política”, comentó.

Una opinión similar comparte Carolina Salón, quien también participó en las celebraciones. “Se está acabando la pesadilla de manera progresiva, pero todavía hay autoridades que deben caer para que Venezuela pueda encaminarse”, afirmó.

Alegría, música y lágrimas de emoción se vivieron en el parque Miguel de Cervantes durante las manifestaciones. Foto: GEC.

Salón espera que el panorama se esclarezca pronto, ya que es la única de su familia que reside en Perú, mientras que sus cuatro hermanos permanecen en Venezuela . “Mi madre falleció porque no había oxígeno en los hospitales; los chavistas se lo llevaron todo para ellos. Ese gobierno le hizo muchísimo daño a mi familia. Hablo con mis hermanos por teléfono, pero siempre en clave, por miedo a que nuestras comunicaciones sean vigiladas”, relató.

La venezolana considera que aún no es momento de confiar plenamente, aunque la situación ha incrementado su esperanza de regresar algún día a su país, una decisión que tomará solo cuando exista mayor seguridad .

Ese sentimiento de alegría, mezclado con cautela, también lo vive Manuel Vásquez, quien lleva siete años en Perú. “Estoy muy agradecido con este país por la acogida y me siento parte de la comunidad peruana. Mis padres, hermanos y tíos siguen en Venezuela; tengo fe en que pronto podremos estar juntos”, manifestó.

Para muchos migrantes, la noticia reavivó el anhelo de volver a reencontrarse con sus familias en Venezuela. Foto: GEC.

“Cuando me enteré de la captura de Maduro fue muy emocionante, salté y lloré de alegría. Pero en Venezuela la gente todavía tiene miedo y está a la expectativa de lo que pueda pasar. Yo quiero volver, pero primero debe resolverse el tema de la transición”, añadió.

Entre los asistentes también hubo familias completas que migraron. Es el caso de Jaikel Román y su madre, Jackeline Velásquez, quienes llevan dos y ocho años en Perú, respectivamente. “No dormí, sigo en shock. Para mí es un sueño hecho realidad. En Venezuela está mi abuela materna, a quien extraño mucho”, contó el joven.

Por su parte, Velásquez indicó que, aunque siente que las oraciones del pueblo venezolano han sido escuchadas, planea regresar solo cuando exista un gobierno legítimamente electo . “Por ahora mi hijo estudia en la universidad y yo estoy trabajando. Nuestra estabilidad está aquí, pero en el futuro volveremos a Venezuela para sembrar patria”, subrayó.

La celebración estuvo acompañada de cautela ante la incertidumbre política que aún persiste en el país vecino. Foto: GEC.

Finalmente, Marielys Gonzales relató que su esposo la despertó para darle la noticia. “Escuché ‘atraparon a Maduro’ y no lo podía creer. Han sido casi 27 años de esta gente en el poder destruyendo Venezuela. Maduro no solo dañó a los venezolanos, sino a toda Latinoamérica; Perú, Chile, Ecuador, entre otros”, afirmó.

“Mis hermanos y mi mamá están allá. Con ella no he podido comunicarme porque cortaron la señal en la zona donde se encuentra, pero sé que mis hermanos están resguardados y tratando de recolectar comida y combustible. No sabemos qué se viene. Esto no significa que nos iremos mañana, pero se está abriendo el camino para regresar próximamente”, añadió.

Tras el anuncio de la captura de Maduro, la comunidad venezolana en Lima salió a las calles para expresar su alegría. Las celebraciones estuvieron marcadas por emoción y esperanza. Sin embargo, el temor a una transición incompleta mantiene en reserva los planes de retorno. pic.twitter.com/CnVutrd9Q6 — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) January 4, 2026

De este modo, los ciudadanos coinciden en que el camino hacia una Venezuela completamente libre aún no ha culminado, pues figuras políticas aliadas al régimen siguen en libertad. Sin embargo, consideran que la captura de Maduro representa un comienzo decisivo.

Familias completas participaron en la jornada, agradeciendo al Perú por la acogida recibida en los últimos años. Foto: GEC.

Análisis

Ante las celebraciones registradas no solo en Perú, sino también en otros países, la investigadora y politóloga venezolana Maibort Petit señaló a El Comercio que no se debe asumir que la captura de Maduro implique el fin inmediato del régimen dictatorial . “Todavía no hay un quiebre en las Fuerzas Armadas ni un respaldo claro a un gobierno de transición. Sin el apoyo militar a los civiles, no se podrá avanzar”, advirtió.

“El problema no acaba aquí. La captura de Maduro no significa el fin de la crisis humanitaria. Se avecina un periodo complejo y la reconstrucción de Venezuela podría tardar al menos cinco años . Ningún gobierno podrá consolidarse sin el respaldo de las Fuerzas Armadas”, explicó. Petit indicó que los escenarios posibles incluyen la resistencia del chavismo, una convocatoria a elecciones o un golpe de Estado.

Aunque la captura de Maduro es vista como un punto de quiebre, los venezolanos coinciden en que el camino aún no termina. Foto: GEC.

Facilidades para el regreso

El presidente interino José Jerí se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y el escenario que podría marcar una nueva etapa para Venezuela, con repercusiones directas en el Perú, país que en los últimos años ha recibido a cientos de miles de ciudadanos venezolanos que huyeron de la crisis política, económica y humanitaria.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe de Estado se refirió a la situación de la comunidad venezolana en el país y señaló que este nuevo contexto abre la posibilidad de un retorno progresivo. En ese marco, anunció que el Estado peruano adoptará medidas para facilitar dicho proceso, considerando que muchos migrantes llevan varios años en territorio nacional, separados de sus familias y con distintas condiciones migratorias.

“Desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato, sin importar su condición migratoria”, afirmó Jerí.