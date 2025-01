Según la información inicial, Mendizával fue interceptado en circunstancias similares a las de los otros peruanos, pero hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre las razones de su detención ni su paradero actual. El estado peruano ha manifestado su preocupación ante estos casos y sigue exigiendo a las autoridades venezolanas que respeten los derechos humanos y proporcionen información clara sobre el estado de los retenidos.

Mientras esto ocurre, en Perú y otros países de Latinoamérica se han convocado marchas y protestas en respuesta al cambio de mando en Venezuela.

En detalle

Un caso de retención irregular de ciudadanos peruanos en Venezuela ha alarmado al Ministerio de Relaciones Exteriores. El paradero de los ciudadanos Renzo Huamanchumo Castillo, Nelson Cubas Mendoza y Ricardo Meléndez Guerrero es desconocido hasta la fecha, luego de que fueran detenidos arbitrariamente por el régimen que lidera Nicolás Maduro, entre el 22 de septiembre y el 18 de octubre de este año.

El Gobierno de Perú rechazó estas detenciones, las cuales se llevaron a cabo sin un fundamento legal. “Exigimos a las autoridades venezolanas respetar los derechos humanos de los ciudadanos y brindar, a la mayor brevedad, información sobre su paradero, estatus de salud y situación legal. En consideración a la ruptura de las relaciones diplomáticas que Venezuela decidió ejecutar contra Perú, la Cancillería ha efectuado gestiones a través de otros estados. También se ha recurrido a instancias multilaterales para obtener más información”, indicó la entidad.

El gobierno ha precisado que continúa realizando un seguimiento y gestiones para conocer más sobre la situación de los hombres desaparecidos, a la vez que presiona a las autoridades venezolanas para que respeten el debido proceso y sus derechos.

Expertos señalan que se trata de un caso de extorsión porque estamos hablando de un régimen criminal.

La historia de los desaparecidos, marchas y protestas en cambio mando contra Maduro y en favor de González

Renzo Huamanchumo Castillo, de 46 años, fue arrestado en Táchira mientras se dirigía a visitar a la familia de su novia venezolana, Carolina Chirinos Zambrano. Junto a él, también fue detenida una amiga de Chirinos, lo que originó diversas especulaciones sobre los motivos de las detenciones. Según el régimen de Nicolás Maduro, Huamanchumo es acusado de pertenecer a un grupo de mercenarios presuntamente relacionados con agencias internacionales como la CIA y el CNI de España.

Huamanchumo había viajado desde Estados Unidos, donde reside y trabaja como guardaespaldas de celebridades. De acuerdo con su madre, Rosana Castillo, las fotografías presentadas por las autoridades venezolanas como evidencia de actividades sospechosas corresponden a entrenamientos relacionados con su profesión. Huamanchumo es padre de cinco hijas, que dependen económicamente de él.

Las autoridades venezolanas han informado que el caso está siendo investigado bajo cargos de conspiración. Huamanchumo permaneció desaparecido durante más de 28 días antes de que el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunciara su detención. Desde ese momento, no se ha recibido información adicional sobre su situación o paradero .

Renzo Huamanchumo Castillo, de 46 años.

En una entrevista con El Comercio, Patricia Castillo, tía de Renzo, informó que su último contacto con él fue el 21 de septiembre. “Iba a viajar con su novia y una amiga de ella. Todos solemos mantenernos comunicados a través del GPS, pero después de unos días se perdió la señal y no pudimos localizar a Renzo hasta el día de hoy. Él no es ningún mercenario, solo fue a pedir la mano de su novia”, dijo.

“Como primicia, te voy a contar que hace unos minutos recibí un correo de la Cancillería diciéndome que están insistiendo para poder liberarlo, y que esperan que entre el 21 y el 31 de enero obtengan una respuesta positiva de la Corte Internacional de Derechos Humanos . Sin embargo, no me quedaré de brazos cruzados, no es justo que no sepamos nada de mi sobrino. Tengo miedo de que esté en un centro de tortura”, expresó.

Patricia sostuvo que, a pesar de todo, no recibe respuestas esperanzadoras por parte del gobierno peruano. Desde hace casi 95 días, toda la familia se encuentra muy preocupada. “Estamos destrozados, es una cadena de tortura y dolor lo que estamos viviendo”, comentó.

Carolina Chirinos denuncia que su hijo Renzo Huamanchumo fue arrestado en Venezuela de manera ilegal. Renzo es acusado de pertenecer a un grupo de mercenarios, pero su madre asegura que él solo se dedicaba a ser guardaespaldas, por lo que se trata de una retención irregular.

Por otro lado, está el caso de Nelson Cubas Mendoza, un mototaxista de 36 años, quien desapareció después de ser detenido en el estado Apure junto a su pareja venezolana, Leidy Diana Angulo. Ambos intentaban cruzar la frontera cuando fueron arrestados por agentes del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). La familia de Cubas recibió un mensaje de voz de Angulo, en el que informaba sobre la detención de su pareja y solicitaba dinero para poder asistirlo. Días después, perdieron todo contacto con ella .

Cubas llevaba cinco años de relación con Angulo, quien había regresado a Venezuela junto a su madre. La familia de Cubas indicó que su desaparición coincide con reportes de otras detenciones de extranjeros en las fronteras venezolanas, especialmente en áreas controladas por las fuerzas de seguridad. El hombre fue trasladado a una instalación en Caracas, aunque las autoridades no han confirmado su paradero . La falta de información clara sobre las razones de su detención y su paradero ha llevado a sus familiares a buscar apoyo internacional.

Nelson Cubas Mendoza, un mototaxista de 36 años.

En tercer lugar, Ricardo Meléndez Guerrero, de 61 años, fue detenido en un puesto de control en el estado Táchira mientras visitaba a la familia de su pareja venezolana, Belkis Nieto. Según los informes, su arresto inicial estuvo relacionado con problemas con su pasaporte. Aunque su familia pensó que sería deportado, fue entregado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y trasladado a Caracas, donde se perdió todo rastro de él .

Su familia ha señalado que su salud es delicada: padece de diabetes e hipertensión, y tenía programada una intervención médica en Lima. Estas condiciones han incrementado la preocupación de sus seres queridos, quienes han solicitado a las autoridades venezolanas información sobre su estado de salud. Además, los familiares de Meléndez han denunciado que no han podido comunicarse con él ni obtener detalles oficiales sobre las razones de su detención .

Ricardo Meléndez Guerrero, de 61 años.

El canciller Elmer Schialer reveló que un cuarto peruano, identificado como Mendizával, se suma a los casos de connacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela. Junto con Huamanchumo, Cubas y Malásquez, su paradero y condiciones son desconocidos. Schialer denunció que están “secuestrados” por el régimen de Nicolás Maduro y podrían estar en instalaciones como El Helicoide en Caracas. Mendizával fue detenido entre septiembre y octubre de 2024 bajo acusaciones infundadas.

Bajo análisis

En una entrevista con El Comercio, Maibort Petit, investigadora y politóloga venezolana, destacó la importancia de entender el tema de los arrestos arbitrarios en Venezuela. “ Todo esto está relacionado con una decisión del régimen de utilizar los arrestos como un mecanismo de negociación o presión . Así lo ha hecho en otras ocasiones con ciudadanos estadounidenses, ya que esto les permite presionar a los gobiernos para que les entreguen algo o lleven a cabo determinadas acciones”, explicó.

“Lo que está ocurriendo con este caso en particular es que el régimen venezolano está siendo presionado, y como no tiene mecanismos para negociar con la comunidad internacional, optan por arrestar a varios ciudadanos peruanos , además de estadounidenses, bolivianos, españoles, entre otros. Es decir, han elegido la estrategia de arrestar y luego negociar”, agregó.

Todo esto está relacionado con una decisión del régimen de utilizar los arrestos como un mecanismo de negociación o presión.